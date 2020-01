Cuando la nueva jefa de la Guardia Civil pidió la dimisión del alcalde Paco de la Torre por «permitir» la celebración en Málaga de un congreso de Soluciona

La nueva directora de la Guardia Civil era en septiembre de 2015 una oscura portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, habituada a perder elecciones, una y otra vez, contra el PP, que lleva gobernando ininterrumpiamente la ciudad desde 1995. El día 26 de ese mismo mes, Soluciona, el partido creado y liderado entonces por el director de AD, Armando Robles, celebró su I Congreso nacional en el Palacio de Congreso y Exposiciones de la capital costasoleña. Al acto congresual asistieron representantes del partido en Andalucía, Canarias, Cataluña, Madrid, Murcia, Valencia, Aragón, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Melilla.

A la nueva directora de la Guardia Civil no le gustó ni mucho ni poco que Soluciona eligiera Málaga para su puesta de largo congresual. María Gámez convocó a los medios para anunciar que el PSOE pediría la dimisión del alcalde de la capital, Francisco de la Torre, por permitir el acto. “Rechazamos que el Ayuntamiento alquile un espacio público a organizaciones xenófobas y con discursos que pueden incitar al odio, Málaga no puede acoger manifestaciones de este tipo”, dijo la entonces portavoz socialista, que reprochó también a la concejala responsable de FYCMA, Ana Navarro, que “haya dado soporte a un partido político que defiende temas tan lamentables como la expulsión de emigrantes fuera de nuestro país o la derogación de la ley de violencia de género”.

«Un partido con corruptos, ladrones y asesinos»

El entonces presidente y fundador de Soluciona, Armando Robles, salió al paso de las manifestaciones de la portavoz municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga. «Soluciona es una formación política que se ha constituido de forma legal conforme al ordenamiento jurídico y lo seguirá siendo, al igual que su formación, en tanto no se declare judicialmente su ilegalidad. La izquierda sectaria monopoliza la palabra democracia y la palabra libertad, pero a continuación trata de impedir que un partido legalmente constituido haga uso de los mecanismos establecidos por ley. Las aseveraciones de Gámez ponen al descubierto que, para un sector de la casta política, los españoles que no pensamos como ellos no tenemos derecho siquiera a la existencia».

Tras anunciar que Soluciona, a través de su asesoría legal, daría un plazo de 24 horas a la portavoz socialista para que se retractara de sus acusaciones, Robles manifestó a continuación: «La casta política española transita entre el esperpento y lo surreal. Es esperpéntico y surrealista al mismo tiempo que nos acuse de extremistas la representante de un partido que ha tenido una amplia nómina de ladrones, corruptos y asesinos en sus filas. María Gámez utiliza la mentira como coartada para desviar la responsabilidad de su partido en la degeneración de la democracia española. Les preocupa que Soluciona celebre su I congreso, dando voz a sus militantes, y en cambio han permitido que ETA esté presente en las instituciones vascas, que los nacionalistas catalanes rebasen los límites de la ley, que los sindicatos hayan depredado los recursos públicos, que gestores corruptos e inútiles de su partido hayan sumido en la pobreza a millones de familias y que nuestros jóvenes tengan que emigrar porque los recursos nacionales han sido dilapidados por gente como María Gámez». «A diferencia del PSOE, que apuesta por la cultura de la muerte en su programa ideológico, Soluciona apuesta por al derecho a la vida y el derecho a nacer hasta de personas como María Gámez», agregó.

Respecto a las acusaciones de xenofobia lanzadas por la portavoz socialista contra los representantes de su partido, el fundador de Soluciona y director de AD replicó: «Los miembros de Soluciona no sólo no son xenófobos, sino antes al contrario, velan porque se evite una inmigración ilegal descontrolada sin miramientos hacia esas personas que entran de forma ilegal en España y se ven obligadas a llevar una vida humillante en la calle, sin un hogar y trabajo estables y teniendo como una de las pocas salidas a su supervivencia, la de delinquir o actuar fraudulentamente. Desde Soluciona buscamos el bienestar de todos los españoles y ello conlleva, como se está haciendo en otros países, un control exhaustivo de la inmigración y protección de nuestras fronteras. Por el contrario, desde Soluciona no se van a admitir coacciones y políticas autoritarias que tienden a difamar y calumniar irresponsablemente a formaciones amparadas en la libertad constitucional ideológica y religiosa. Es un contrasentido que formaciones como el PSOE abanderen la lucha contra la que ellos llaman dictadura franquista, para luego, imponer y coaccionar a los que no piensen como María Gámez, impidiendo acceder a los recursos públicos que son de todos, incluido los nuestros, les guste o no les guste».

Por último, Armando Robles agradeció al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que no cediera a las «coacciones y amenazas» de los socialistas malagueños.

El 6 de octubre de 2014, Soluciona presentó en los Juzgados de Málaga la correspondiente demanda de acto de conciliación previa a la interposición de querella por injurias y calumnias contra la que será próima directora de la Guardia Civil, María Gámez.

¿El honor? Ni se divisa.