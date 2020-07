Cuixart, desafiante, a los jóvenes: «No tenéis ninguna obligación de obedecer leyes injustas, no temáis la prisión»

Los presos independentistas han convertido su regreso a la prisión de Lledoners (Barcelona) en un acto político al que también han acudido decenas de militantes soberanistas. Ante ellos, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha emitido un discurso de tono duro en el que se ha dirigido a los jóvenes. A ellos les ha pedido que no tengan miedo en «desobedecer» la Ley aunque ello tenga consecuencias penales.

«Que no os agüen el sueño. La gente joven tenéis todo el derecho del mundo a desobedecer, no tenéis ninguna obligación a obedecer leyes injustas, no tengáis miedo a la represión ni a la prisión», ha proclamado antes de clamar por la libertad de «Cataluña y los Países Catalanes». «No podemos renunciar a seguir trabajando por la libertad. No podemos y no queremos, porque sería renunciar a la vida ya los derechos fundamentales. Porque si nosotros renunciamos, renunciarán nuestros hijos», ha aseverado Cuixart en un acto emitido en directo por TV3 y TVE.

Junqueras: «Nos tienen miedo»



Después del líder de Òmnium, han hablado los exconsejeros Rull, Romeva, Turull y Forn, también condenados por el Supremo por su papel en el 1-O. El turno de palabras lo ha cerrado el exvicepresidente catalán y líder de ERC, Oriol Junqueras, quien se ha unido a las proclamas en favor de los «Países Catalanes» y ha afirmado que vuelven a estar encerrados por el «miedo» del Estado. «Nos tienen miedo porque ellos no ganan a las urnas, en las urnas ganamos nosotros», ha aseverado.

El acto, celebrado a las puertas de Lledoners, ha contado con la presencia de varios consejeros del gobierno catalán, así como del vicepresidente Pere Aragonès, de ERC. También se ha desplazado hasta el «pla de Lledoners» el presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent. Todos ellos han cerrado el acto, que ha congregado varias decenas de afines con banderas y pancartas, cantando el himno de Cataluña, «Els Segadors».