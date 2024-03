Daniel Lacalle analiza la «desastrosa» situación económica de Cuba

El economista Daniel Lacalle ofrece un análisis de la crisis social y económica sin precedentes que sufre Cuba, aclarando que esta situación no es producto de ningún bloqueo como sugieren algunos analistas y explicando cómo el régimen cubano está ahogando a la sociedad mientras se enrriquece de una forma «obscena» a costa de sus ciudadanos. Y lo hace en vídeo de Money Markets, un nuevo programa en Negocios TV dirigido por el conocido economista —y que cuenta ahora con la colaboración de THE OBJECTIVE—, en el que se intenta poner luz e información independiente sobre lo que ocurre con el mundo del dinero y la macroeconomía, así como su impacto en los mercados de valores.

«Lo que ocurre en Cuba es un ejemplo del fracaso del socialismo», asegura Lacalle. La crisis económica y social sin precedentes del país cubano no es casualidad ni tampoco es, como aseguran muchos apologistas del régimen comunista dirigido actualmente por Miguel Díaz-Canel, producto de las sanciones de los países occidentales. Como recuerda Lacalle, la dictadura cubana, «que está ahogando a la sociedad mientras se enriquece a costa de los ciudadanos cubanos», cuenta con 27 tratados bilaterales, recibe petróleo gratis de Venezuela y ha recibido millones de dólares como rescate por parte de países occidentales.

En su discurso inicial, Lacalle también ha incidido que «la apertura económica que se hizo en Cuba a partir de la caída la de URSS no le ha llegado a los ciudadanos. Cuba es una cárcel donde tienen a los ciudadanos subyugados y en una situación de miseria, mientras una élite cercana al poder político disfruta de una serie de privilegios políticos vergonzosos. Eso de que existe un bloqueo en Cuba es una falsedad».

«¿Cómo se llega a un nivel de hambruna y de miseria como el que hay ahora mismo, en el que no hay leche ni pan no hay leche ni pan? Eso no tiene absolutamente nada que ver ni con las importaciones ni con las exportaciones. Tiene que ver con la destrucción del tejido productivo de Cuba, una auténtica aberración», incide Lacalle, que recuerda que hablamos de «un sistema totalmente intervenido en la que las instituciones independientes no existen».