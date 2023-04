Daniel Romero-Abreu (Thinking Heads): «Llevo 20 años tratando con personalidades que pasarán a los libros de Historia» | Podcast

De organizar charlas en la universidad y el colegio mayor, a fundar una empresa con la que ha organizado más de 40.000 conferencias. Daniel Romero-Abreu fundó con 23 años Thinking Heads, una empresa que ha gestionado desde su fundación las apariciones públicas de más de 50 presidentes del Gobierno en todo el mundo, jefes de Estado, deportistas, directivos, artistas… Convirtiéndose en una consultora reputacional líder en su sector y con amplia presencia internacional.

Daniel Romero-Abreu es uno de los protagonistas del podcast Así empecé, creado por Arcano Partners. Esta serie de entrevistas tiene como objetivo acercar al oyente las historias de personas que tuvieron una idea, un sueño, de crear o mejorar algo, y que a base de ingenio, determinación y pasión consiguieron sacar adelante. En definitiva, son historias de emprendedores contadas por ellos mismos.

Procedente de Cádiz, hijo de padre gaditano y madre alemana, llega a Madrid para estudiar Derecho y ADE, aunque antes de terminar la carrera, con apenas 22 años, funda Thinking Heads. Por aquella época, en pleno boom de la burbuja de internet, leyó en una revista un anuncio que rezaba «Compre gurús online». «Esto lo puedo hacer yo», pensó. En su etapa universitaria se dedicaba a organizar todo tipo de coloquios, lo cual le labró una importante cartera de contactos, algo que quiso aprovechar. «En el 2002, en España no existía ni un solo libro de cómo hacer un plan de negocio», explica para poner en contexto el momento. Empezó representando a conferenciantes en un momento en el que no había ninguna cultura del emprendimiento en nuestro país.

Su padre, empresario, le presta dinero para montar Thinking Heads. «El poco capital que yo tenía, intuitivamente me lo gasté en tres cosas: una agencia de marketing para que me hiciera un logo y un catálogo de los conferenciantes –el catálogo fue un gran fracaso–, y en una campaña de relaciones públicas para posicionar la empresa en el mercado. Y fue un gran éxito, gracias a eso empezamos a captar a los primeros clientes», relata. Para conocer el resto de la historia, cómo creció hasta ser referente –en 2015 se convirtió en el primer no anglosajón y el presidente más joven de la International Association of Speakers Bureaus (IASB)– y hasta a ser considerado «el gurú de los gurús», la cuenta en el episodio de Así empecé que puede escuchar el reproductor de abajo.