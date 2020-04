Dar a luz con Covid-19

La situación que estamos viviendo las últimas semanas debido al confinamiento de la población por la pandemia de Covid 19 puede hacernos estar en un estado de intranquilidad y confusión debido al bombardeo constante de noticias, consejos para seguir y nuevas medidas que prácticamente surgen de manera semanal.

Bien es cierto que a pesar de esta situación nueva para todos, hay aspectos del día a día que no tienen freno y situaciones que deben seguir su curso, como puede ser el embarazo y partos de mujeres que esta situación, como a todos, ha pillado totalmente de imprevisto.

Según demuestran diversos estudios que se han hecho estos últimos días, no está demostrado científicamente que las mujeres embarazadas presenten mayor susceptibilidad de contagio del COVID-19, por lo que la recomendación que se les hace es que sigan los mismos pasos que el resto de la población, seguir con las mismas rutinas de confinamiento y las medidas de higiene muy estrictas al igual que el resto de población.

Anticípate al momento del parto



Si estamos esperando un bebé en este momento tan incomparable, distinto y lleno de confusión para todos, una de las mejores cosas que podemos hacer es anticipar todo lo que podamos el momento del parto y la llegada a casa del bebé, como desde Pau Bebé nos aconsejan hacer, una tienda online especialista en productos de puericultura y cuidados para el bebé, dentro de la cual tienen un blog en el que ofrecen consejos y tips para el cuidado y crianza.

Algunos de los consejos que nos da este portal son tan importantes como tener preparado un kit para hospital, ropa para el bebé, productos de higiene diaria, mobiliario y decoración, artículos para la alimentación y otros enseres que la llegada de este nuevo miembro en la familia precisarán, que en estos momentos se hace aún más vital tenerlo preparado con el tiempo suficiente.

No debemos olvidar, que este tipo de productos son de primera necesidad, por lo que en ese sentido no debemos abrumarnos en cuanto a poder encontrar o no todo lo que podamos necesitar y que se nos entregue a tiempo en nuestra casa, puesto que al ser productos importantes se está siendo muy estricto con los plazos de entrega, y en ese sentido, debemos hacer las compras con todo el tiempo que podamos, pero no agobiarnos por si llegará o no.

El extenso listado que esta práctica web nos ofrece sobre el número de enseres que necesitaremos nos será muy práctico a la hora de poder listar todas las compras que tendremos que hacer cuanto antes, ver si hay algo que tenemos, bien porque lo tengamos de anteriores partos o porque lo hayamos comprado, y sobre todo no olvidar, que ahora tenemos el tiempo que muchas veces nos falta para prepararlo todo de una manera tranquila y llena de ilusión.

Consejos frente al COVID19



Ahora mismo lo que se está haciendo es que las embarazadas puedan realizar las pruebas y ecografías que son clave en el desarrollo, pero el resto de visitas complementarias se están haciendo vía telefónica para evitar en los desplazamientos posibles contagios.

Los partos también se están en estos momentos desarrollando de una manera muy parecida a la habitual, siendo precavidos para evitar contagios, y se está procurando es que si todo está correcto, la mamá y el bebé regresen a casa cuanto antes.

Si tenemos síntomas o creemos que podemos estar infectadas estando embarazadas se están siguiendo protocolos muy estrictos en todo el proceso del parto, y se le ofrecerán una serie de consejos a la mamá que deberá seguir con el fin de que su bebé no se contagie.

Esta situación puede hacerse muy dura, pero se aconseja a las futuras mamás apoyarse en las nuevas tecnologías para informar a familiares y a los seres más allegados del proceso del embarazo a través de video llamadas que harán mucho más llevadero el confinamiento.

No es una situación fácil para la población en general, pero una buena manera de pasar las horas si estamos embarazadas y así hacer que los días pasen más rápidos, es listar qué nos falta e irlo adquiriendo con el tiempo suficiente con lo cual evitaremos agobios innecesarios.