Datos oficiales sugieren que las ‘vacunas Covid’ causan una grave degradación del sistema inmunológico: cada ‘dosis de refuerzo’ parece empeorar la situación

Joseph Mercola.- A estas alturas del partido, es evidente que la vacuna COVID ya no funciona. Muchos funcionarios de salud y líderes mundiales están incluso reconociendo abiertamente que las vacunas COVID no pueden acabar con la pandemia y que debemos aprender a vivir con el virus.

Uno de los principales impulsores de este giro en la narrativa de la pandemia es la aparición de la variante Omicron que, a mediados de enero de 2022, representaba el 99,5% de todos los casos de COVID en los Estados Unidos. (1)

La infección, mucho más leve que las anteriores, está arrasando con las poblaciones, dejando a su paso la inmunidad natural de rebaño. A pesar de ello, los fabricantes de vacunas siguen trabajando duro para producir una inyección específica contra el Omicron. (2) Pfizer ha prometido tenerla lista para marzo de 2022. (3)

La pregunta es por qué, viendo que para cuando se lance la inyección, casi todo el mundo habrá estado expuesto. Si la inmunidad natural de la manada ya está al máximo, ¿de qué podría servir una “vacuna”?

Todo el mundo” tendrá inmunidad natural



Como dijo el Dr. William Moss, director ejecutivo del Centro Internacional de Acceso a las Vacunas de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins a la CNBC, (4) “En diciembre [de 2021] se necesitaba una vacuna dirigida a los omicrones. Todavía podría ser valiosa, pero creo que, en muchos sentidos, es demasiado tarde”.

El Dr. Shaun Truelove, epidemiólogo especializado en enfermedades infecciosas de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins y miembro de un equipo de investigadores que realiza las proyecciones de COVID, se mostró de acuerdo: “Dada la rapidez con la que se está produciendo [la variante], puede que [la vacuna dirigida] no importe porque todo el mundo va a estar infectado”. (5) El director general de Pfizer, Albert Bourla, incluso admite que no sabe “si la nueva vacuna es necesaria o no, ni cómo podría utilizarse”, informa la CNBC.

El 25 de enero de 2022, Pfizer y Moderna anunciaron que han comenzado a inscribir a adultos, de entre 18 y 55 años, para los ensayos de una vacuna específica contra el Omicron en Estados Unidos y Sudáfrica. (6) Pfizer evaluará la seguridad, la tolerabilidad y la respuesta inmunitaria en 1.420 voluntarios, (7) algunos de los cuales habrán recibido dos dosis, mientras que otros ya habrán recibido tres. Una tercera cohorte no estará vacunada (aunque uno se pregunta de dónde los sacarán).

Moderna también se ha unido a la inútil carrera por producir un refuerzo de Omicron, (8) aunque es dudoso que puedan producirlo más rápido que Pfizer.

El director general de Moderna, Stéphane Bancel, declaró a la CNBC que también podría haber una cuarta inyección de COVID en el horizonte, “ya que es probable que la eficacia de los refuerzos disminuya con el tiempo”. (9) No está claro a qué cepa iría dirigida esa cuarta inyección.

Israel demuestra el fracaso de los refuerzos de COVID



Para ver un adelanto de lo que nos espera después de las terceras y cuartas dosis de refuerzo, sólo tenemos que mirar a Israel, donde a principios de enero de 2022 ya se habían administrado más de 250.000 cuartas dosis. Según la CNBC: (10)

“Los primeros datos de Israel muestran que una cuarta dosis sí aumenta los niveles de anticuerpos, dice el doctor David Hirschwerk, especialista en enfermedades infecciosas y director médico del North Shore University Hospital de Northwell Health.”

Lo que la CNBC omite señalar es que, tras la implantación de una cuarta dosis, Israel tiene ahora la mayor tasa de casos de COVID per cápita de todos los países del mundo desde el comienzo de la pandemia.

Si observamos un gráfico de Reuters (11) sobre la tasa media de casos de Israel en siete días, parece haber ocurrido algo absolutamente anormal a mediados de enero de 2022, ya que la línea se dispara en línea recta hacia arriba, alcanzando un máximo histórico de 75.603 nuevas infecciones por día el 24 de enero de 2022.

Esto, a pesar de que el 74% de la población ha recibido al menos una dosis, el 67% ha recibido dos dosis y el 56% ha recibido al menos un refuerzo, al 25 de enero de 2022. (12)

¿Qué significa estar “totalmente vacunado”?



Aunque la narrativa de la pandemia ha cambiado recientemente, y de forma bastante dramática, con algunos líderes hablando abiertamente en contra de los refuerzos sin ser cancelados o censurados, parece claro que aún no estamos fuera de peligro en lo que respecta a las vacunas COVID.

Los fabricantes de vacunas aspiran claramente a que la vacuna contra el COVID sea, como mínimo, una inyección anual. (13) Mientras tanto, la definición de lo que significa estar “totalmente vacunado” contra el COVID sigue cambiando. A principios de 2021, muchas personas sin duda obtuvieron su serie primaria (dos inyecciones de Pfizer o Moderna, o una sola inyección en el caso de AstraZeneca y Janssen) pensando que la vida sería más fácil de esa manera.

Al estar “totalmente vacunados”, no se verían perjudicados por las restricciones y mandatos del pasaporte de vacunas. Pues bien, esa fantasía sólo duró unos meses. Ahora, los que recibieron la primera serie obligatoria se encuentran en la desagradable situación de volver a estar entre los “no vacunados” a menos que se sometan a una tercera inyección.

Como explicó la Dra. Rochelle Walensky, directora de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU., durante una reciente rueda de prensa: (14)

“Lo que realmente estamos haciendo es cambiar el lenguaje para asegurarnos de que todo el mundo está al día con sus vacunas contra la COVID-19, tal y como podría y debería estarlo personalmente, en función de cuándo se vacunó por última vez. Si has recibido recientemente tu segunda dosis pero no eres elegible para un refuerzo, estás al día. Si eres elegible para un refuerzo y no lo has recibido, no estás al día y necesitas obtener tu refuerzo”.

Es sólo cuestión de tiempo que los que tienen tres vacunas queden “sin vacunar” a menos que se sometan a una cuarta, y así hasta la saciedad. Una pregunta aún sin respuesta es ¿cuántas inyecciones de ARNm puede sobrevivir una persona?

Teniendo en cuenta que la inyección hace que el cuerpo produzca proteínas tóxicas en cantidades incontroladas, parece razonable suponer que hay un límite de tolerancia, aunque ese límite puede variar de una persona a otra. Realmente no se sabe cuántas personas están a una inyección de un efecto secundario incapacitante o de una muerte súbita.

Cada vacuna degrada su sistema inmunológicoComo informó The Exposé, (15) el 22 de enero de 2022, los datos gubernamentales de todo el mundo sugieren que las personas que han recibido al menos dos vacunas están mostrando signos de una grave degradación del sistema inmunológico.

Según ese informe, los datos de Australia, Estados Unidos, Canadá, Escocia e Inglaterra muestran claramente “que la capacidad del sistema inmunológico de sus poblaciones vacunadas ha sido diezmada en comparación con la población no vacunada.” Para empezar, los casos de Omicron están aumentando mucho más rápidamente y con mayor facilidad entre los vacunados y reforzados que entre los no vacunados.

Por lo tanto, los portadores de pasaportes de vacunas son 2,2 veces más propensos a propagar el COVID que los no vacunados a los que se les niega el pasaporte de vacunas y se les encierra en centros de detención. ~ The Exposé

En Australia, los vacunados tienen 2,2 veces más probabilidades de contagiar el COVID que los no vacunados. “Por lo tanto, los titulares de pasaportes de vacunas tienen 2,2 veces más probabilidades de contagiar el COVID que los no vacunados a los que se les niega el pasaporte de vacunas y se les encierra en centros de detención”, señala The Expose.

Varios estudios también han demostrado que la eficacia de la vacuna disminuye increíblemente rápido. Y, lo que es más preocupante, no se reduce a cero. La inmunidad se vuelve negativa, lo que significa que los vacunados y reforzados se vuelven rápidamente MÁS propensos a la infección por COVID que antes.

Se han encontrado tasas de eficacia negativas en muchos países



En EE.UU., un estudio (16) sobre 780.225 veteranos de guerra estadounidenses descubrió que la eficacia del jabón se redujo drásticamente en seis meses:

– Janssen pasó de un 86,4% de efectividad al principio a un 13,1% en el sexto mes.

-Moderna pasó del 89,2% al 58%.

-Pfizer pasó del 86,9% al 43,3%.

Un estudio canadiense (17) descubrió que la eficacia de la vacuna empezó a disminuir de forma brusca a partir de la segunda semana después de la segunda inyección. Al sexto mes después de la segunda inyección, la sangre del 70% de los residentes de residencias de ancianos tenía “una capacidad muy pobre para neutralizar la infección por coronavirus en experimentos de laboratorio”.

En el Reino Unido, los datos del gobierno “muestran una clara caída lineal de la eficacia de la vacuna a un ritmo medio del 4,8% por semana para los mayores de 18 años”, informa The Exposé, (18) y para cuando se pasa de la semana 9 después de la segunda inyección, la eficacia empieza a ser negativa.

“Las personas doblemente vacunadas (sin refuerzo) en el Reino Unido han agotado (a partir de enero de 2022) la eficacia del sistema inmunitario contra Delta y Omicron en comparación con las personas no vacunadas”, escribe The Exposé. La cuestión es si puede haber un punto en el que el sistema inmunitario deje de deteriorarse. Por ahora, no lo sabemos.

Utilizando los datos de cinco informes de vigilancia de vacunas HSA-19 del Reino Unido, The Exposé creó el siguiente gráfico, que ilustra “el rendimiento general del sistema inmunitario entre todos los grupos de edad en Inglaterra durante los últimos cinco meses”.

The Exposé explica: (19)

“Lo que podemos ver de lo anterior es que el rendimiento del sistema inmunitario de los adultos de entre 18 y 59 años se ha deteriorado hasta los peores niveles desde que se les administró la vacuna COVID-19.

Mientras que el rendimiento del sistema inmunitario de todos los mayores de 60 años se ha deteriorado drásticamente después de recibir la vacuna de refuerzo, pero todavía no al nivel observado entre la semana 37 y la 40. Sin embargo, los mayores de 70 años han experimentado la caída más dramática en el rendimiento del sistema inmunológico entre el mes 4 y el mes 5, junto con las personas de 18 a 29 años.

La mejora del 55% en el sistema inmunitario de los mayores de 80 años que se produjo con los refuerzos entre el mes 3 y el mes 4 se ha deteriorado entre el mes 4 y el mes 5. Su sistema inmunitario funciona un 1% mejor que en el mes 3, pero sigue siendo un 54% peor que el de sus homólogos no vacunados.

La mejora del 73% del sistema inmunitario de las personas de 70 a 79 años, que se produjo con los refuerzos entre el mes 3 y el mes 4, también se ha deteriorado entre el mes 4 y el mes 5. Su sistema inmunitario funciona un 10% mejor que en el mes 3, pero sigue siendo un 63% peor que el de sus homólogos no vacunados.

Sin embargo, el pequeño refuerzo dado al sistema inmunitario de todas las personas de entre 30 y 59 años por las vacunas entre el mes 3 y el 4 se ha visto completamente diezmado al mes siguiente, mientras que las personas de entre 18 y 29 años han experimentado un descenso del 60% en el rendimiento de su sistema inmunitario entre los meses 4 y 5”.

¿Las personas con doble y triple inyección corren el riesgo de contraer el síndrome de inmunodeficiencia adquirida por la vacuna (VAIDS)?

A estas alturas te estarás preguntando si esta eficacia negativa podría ser indicativa de algo mucho peor que simplemente ser más propenso a la infección por Omicron. El Exposé (20) cree que los vacunados dobles y triples podrían padecer realmente el síndrome de inmunodeficiencia adquirida por la vacuna o VAIDS, similar al SIDA (AIDS).

Aunque creo que todavía es demasiado pronto para llegar a una conclusión definitiva, el ex vicepresidente de Pfizer Michael Yeadon ha hecho una declaración similar. (21) En un artículo del 6 de diciembre de 2021 en americasfrontlinedoctors.org, se cita a Yeadon diciendo: (22)

“Si la erosión inmunológica se produce después de dos dosis y apenas unos meses, ¿cómo podemos excluir la posibilidad de que los efectos de un “refuerzo” no probado no se erosionen más rápidamente y en mayor medida?”

El artículo continúa citando un preimpreso de Lancet (23) que comparaba los resultados entre suecos “vacunados” y no vacunados en el transcurso de nueve meses. Al igual que en otros estudios, descubrieron que la protección contra el COVID sintomático disminuía rápidamente y, a los seis meses de la vacunación, “algunos de los grupos vacunados más vulnerables corrían más riesgo que sus compañeros no vacunados”.

“Los médicos llaman a este fenómeno en los vacunados repetidamente ‘erosión inmunológica’ o ‘inmunodeficiencia adquirida’, lo que explica la elevada incidencia de miocarditis y otras enfermedades postvacunales que les afectan más rápidamente, con resultado de muerte, o más lentamente, con resultado de enfermedad crónica”, explican los Frontline Doctors. (24)

El artículo también cita un informe de agosto de 2021 realizado en Escocia (25) , en el que se descubrió que las personas que habían recibido la vacuna tenían 3,3 veces más probabilidades de morir de infección por COVID que los no vacunados, un hallazgo que sin duda echa por tierra la afirmación de que la vacuna previene enfermedades graves y la muerte incluso si se contrae una infección sintomática.

Los ingresos en la UCI se disparan entre los británicos inmunodeprimidos vacunados



El Daily Mail de finales de noviembre de 2021 también informó de que los ingresos semanales en la UCI de los “pacientes más vulnerables” habían aumentado en un 50% en los dos meses anteriores, y que 1 de cada 28 pacientes de la UCI tenía enfermedades que afectaban a su sistema inmunitario. Los pacientes con cáncer de sangre y con trasplantes de órganos constituían la mayor parte de este grupo. (26)

Aunque el Daily Mail achacó el índice inusualmente alto de ingresos de pacientes inmunodeprimidos a la incapacidad del gobierno para poner en marcha vacunas de refuerzo con la suficiente rapidez para contrarrestar la disminución de la inmunidad, esto es increíblemente miope. Como señaló America’s Frontline Doctors, las vacunas están creando “adictos a las vacunas”, en el sentido de que su sistema inmunitario no podrá protegerse de la COVID sin ellas. Sin embargo, sigue siendo una empresa perdedora, ya que cada inyección sólo empeora la erosión inmunológica.

A fin de cuentas, parece que muchos pueden acabar estando a una sola inyección del VAIDS mientras siguen persiguiendo la protección contra un coronavirus en constante mutación.

El artículo del Daily Mail cuenta la historia de un paciente trasplantado que estaba desesperado por recibir su refuerzo, sabiendo que tenía un alto riesgo de sufrir complicaciones por el COVID. Tardó tres semanas, pero finalmente se vacunó por tercera vez. Al día siguiente, al día siguiente, tuvo “un dolor de cabeza cegador, náuseas y mareos”. Una prueba de flujo lateral fue positiva y una prueba de PCR de seguimiento confirmó que se había contagiado de COVID”.

Pero en lugar de darse cuenta de que es una víctima de esa tercera inyección, el hombre está irracionalmente convencido de que si hubiera recibido la tercera dosis antes, no habría contraído COVID en absoluto. Lamentablemente, personas como estas probablemente morirán por su “adicción al pinchazo de COVID”. Para terminar, The Exposé escribe: (27)

“El síndrome de inmunodeficiencia adquirida es una condición que conduce a la pérdida de células inmunes y deja a los individuos susceptibles a otras infecciones y al desarrollo de ciertos tipos de cáncer. En otras palabras, diezma por completo el sistema inmunitario.

Por lo tanto, ¿podríamos estar asistiendo a una nueva forma de síndrome de inmunodeficiencia adquirida inducida por la vacuna COVID-19? Sólo el tiempo lo dirá, pero a juzgar por las cifras actuales parece que sólo tendremos que esperar unas semanas para averiguarlo”.

