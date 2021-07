David Ortega, excoordinador de Vox en Granada, al Comité Ejecutivo Nacional: «No merecemos que nos engañéis»

David Ortega (Remitido) Mi nombre es David, hasta septiembre de 2020 pertenecía a la estructura orgánica de VOX Granada como coordinador de mi municipio. Trabajé con lealtad al partido a pesar de que veía cosas dentro de Granada que no me gustaban y es por ello que cuando tuve ocasión y sin conocerlo de nada, me puse en contacto con la única alternativa que yo consideraba válida para llevar adelante el partido en Granada. Este es el bueno de Ignacio Pozo, una persona muy querida en Granada, conocedor de nuestra historia como pueblo, amante de nuestra provincia y al que le duele todo lo malo que le ocurre a Granada como si a él se lo hicieran.

Como digo, sin conocerlo le puse un mensaje y le expuse esto mismo que les cuento y que contará con mi apoyo para llevar adelante su proyecto, cosa que ocurrió. No les voy a contar las bondades de Ignacio porque les aburriría, pero Ignacio domina sus redes sociales personales a la perfección, las llena de contenido y en todos los grupos la gente le muestra su cariño constante.

Cuando se convocaron primarias a finales de agosto de 2020 recuerdo que el fin de semana anterior, tuvimos visita de nuestra diputada nacional Macarena Olona. Ya aquella visita nos resultó un tanto curiosa. Nos pusimos a trabajar y montamos una candidatura buena y fuerte, bastante querida por la militancia. De hecho vimos el éxito y apoyo que tuvimos en poco tiempo y a los pocos días de empezar a reunir avales anunciamos que ya los habíamos reunidos todos.

Recuerdo que la mañana antes de anunciar el resultado de los avales, estaba en el despacho de Ignacio y él me miró y me dijo: “David, nos van a dar un guantazo que ni lo vamos a ver venir”. A las 15:30 de ese mismo día el guantazo nos refresco la cara. Anulaban nuestra candidatura porque había avales que no eran válidos y por tanto no pasábamos el corte. Nosotros sabíamos que esto no era así y reclamamos, y ante nuestra reclamación, el silencio más absoluto. Tuvimos una respuesta por parte del partido en el que no respondía a nuestras pretensiones y si a otras que ni siquiera habíamos planteado nosotros. Como si de un corta y pega se tratase. Ellos no pensaban que nosotros íbamos a seguir luchando por la dignidad y voluntad de la militancia. Ese mismo día comuniqué al presidente de la Gestora de Granada que abandonaba el proyecto.

Hoy nos encontramos con un CEP cesado cautelarmente por un juez, pues tanto el juzgador como el fiscal ven claros indicios de irregularidades durante el proceso electoral de primarias en Granada. Esto significa que se tiene que nombrar una Gestora en Granada, con lo que esto implica. ¿Es lo que queríamos para nuestro partido? No.

Queríamos unas primarias limpias donde la militancia escogiera a sus gestores democráticamente, que trabajase con lealtad al partido y al ideario de VOX y que si no era del agrado del Comité Ejecutivo Nacional, este CEP fuese cesado y montado una gestora nombrados por ellos. No era tan difícil dejar que el partido funcionase por aquellos que pagan sus cuotas, aquellos que van de afiliados a la Comunidad Autónoma de Cataluña, la C.A. del País Vasco o a la Comunidad de Madrid.

Este movimiento solo hace crear sospecha en que oscuros intereses se esconden detrás de estas maniobras en las que quieren tener a la gente que ellos puedan manejar bien, desconociendo esta parte el motivo que les lleva a actuar así.

Solo les recuerdo una cosa a este Comité Ejecutivo Nacional. Somos los afiliados los que llevamos años llevando el mensaje de VOX a nuestros barrios, compartiendo publicaciones en nuestras redes sociales y los que hemos conseguido que 52 Diputados Nacionales nos representen en el Congreso de los Diputados. No nos merecemos este tipo de engaños y si os hemos votado es para que forméis parte de Gobiernos y trabajéis donde podáis activamente por nuestras ideas. No queremos que estéis en la oposición ganando un sueldo sin responsabilidad. Para eso ya tenemos otras formaciones políticas. Vosotros vinisteis a cambiar las cosas, y no habéis cambiado nada donde podíais haberlo hecho.

Están ustedes a tiempo de rectificar, a tiempo de retomar las cosas y a tiempo de evitar una condena por vulneración de derechos fundamentales durante el proceso electoral de primarias. Cambien el rumbo de su timón y trabajen por las ideas, dejen a la gente funcionar tranquilamente y retomen la batalla ideológica que nunca debieron abandonar.

Se lo dice un afiliado que ha perdido toda esperanza en su organización política (y casi en todas ellas).