De chaqueta roja a casaca verde: Francisco Vázquez, de activista destacado de la central comunista Comisiones Obreras a secretario en Vox Málaga

AR.- Sostuvo el folclorista Luis Montoro que la expresión «cambiar de chaqueta» tiene un origen bélico. En las guerras de religión en Francia, los combatientes de ambos bandos solían distinguirse por su indumentaria: los católicos llevaban túnicas con cruces de color rojo, mientras que las de los calvinistas eran blancas y sin cruces.

Como las túnicas estaban forradas con tela de otro color, en determinadas ocasiones los combatientes daban la vuelta a la túnica para salir del apuro o para confundir a sus adversarios, tal y como explica Luis Montoro. En efecto, era una forma muy literal de «cambiar de chaqueta».

Hay otras formas menos bélicas, más melifluas, más de nuestro tiempo. Acaso la de Paco Vázquez sea la más reconocida. Por si ustedes no lo conocen, que seguramente no lo conocerán, porque ni ahora ni nunca ha sido nadie, nuestro particular «Paquito el chocolatero» pasaría a formar parte de la nueva ejecutiva de Vox en Málaga si Madrid no lo remedia evitando lo inevitable: la fragmentación y disolución del partido a manos del inútil (políticamente) Enrique de Vivero. En pocos días suma ya casi tantos detractores como Lara en seis años.

Lo de Paco Vázquez formando parte de la ejecutiva provincial de Vox no sería noticia si no hubiese formado parte del sindicato comunista Comisiones Obreras hasta hace dos días. Pese a que la noticia la tenían bien callada, de nada les ha servido. No crean ustedes que Paquito era un afiliado más en la organización sindical comunista. Se trataba de un destacado activista que, en las negociaciones y acuerdos de empresa en El Corte Inglés -la empresa donde trabaja- se batía el cobre invocando con clamor de Jeremías contra «los fachas», como nuestras abuelas invocaban en sus novenas contra los malos espíritus. De chaqueta roja a casaca verde. Pues qué tranquilo se queda uno.

El muchacho se tomaba tan en serio lo de su militancia comunista que en cualquier sarao de la izquierda cañí allí estaba él, pancarta en ristre, apostrofando contra esto y contra aquello, siendo que esto y aquello era radicalmente distinto a lo que hoy defiende. Todo por la pasta; perdón, por la patria.

Personas como Vázquez se cuentan a miles en la política española. Don Pipeón, el entrañable cambiachaquetas de Pérez Galdós en los «Episodios nacionales», tiene muchos, demasiados imitadores. Lo que ya nos hace menos gracia es que el inefable Paquito, durante la campaña de Vox en Málaga, dijera ser «titulado por el Ministerio del Interior para la defensa personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y seguridad privada, así como técnico titulado en ventas por la Junta de Andalucía». Se ve que a Enrique de Vivero le ponen las titulaciones sofisticadas. Sugiero a Nanda Agredano que incorpore a su curriculum el título obtenido en Inglaterra de cataloguista de estatuas del duque de Wellington. Le cuadraría más que a Paco Vázquez imaginándolo dando clases de defensa personal, con sus gafitas y su sonrisa tetánica de novela de Dickens.

Al final, esta gente terminará convirtiendo a José Enrique Lara en un estadista. A mis ojos ya es más señor que todos ellos. Barrunto que Paco Vázquez terminará como hace siempre el payaso tonto con un ramito de flores de las que sale agua y moja al otro. Poco le importa, al jeta. Vox no será nunca nada en Málaga, con estas eminencias.

Se han burlado de los militantes. Enrique de Vivero nos ha engañado a nosotros de la manera más burda, faltando a su compromiso, tipo bellaco. Ha faltado a su palabra y la reata –que pagará a plazos implacables- está en manos de la dirección nacional, que no se chupa el dedo que yo sepa y que debería resarcir al partido de la engañufa del listo este, cuando menos le venga al medio pelo que le viste, suavecito y echado hacia atrás

Hacer pasar a un sindicalista de ultraizquierda por uno de Vox es solo la parte divertida. Advertimos a Madrid que la tragicomedia no ha empezado todavía. «Salud, compañero».