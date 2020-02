De Hispanoamérica a Latinoamérica / Humorismo trágico del Quijote | La Gaceta

**************

Arrasarla incluso biológicamente. Bolívar decretó la «guerra a muerte» para «destruir en Venezuela la raza maldita de los españoles (…) Ni uno solo debe quedar vivo»; y uno de sus lugartenientes, español, decía que para acabar con todos él mismo se suicidaría después de haber aniquilado a los demás. Panegiristas de Bolívar siguen tomando esa guerra de exterminio por «su mayor timbre de gloria Bolívar recurrió también a mercenarios ingleses, que probablemente le dieron la victoria en alguna batalla decisiva, como él mismo dijo. Y «explicaba» el libertador a un corresponsal inglés: «El objeto de España es aniquilar al Nuevo Mundo y hacer desaparecer a sus habitantes, para que no quede ningún vestigio de civilización (…) y Europa solo encuentre aquí un desierto. (…) Perversas miras de una nación inhumana y decrépita». Eso era precisamente lo que hacía Bolívar, que en momentos de sinceridad confesará a Santander: «Amigo, no es sangre lo que fluye por nuestras venas, sino vicio mezclado con miedo y horror». Santander había ordenado, entre otras, una matanza de 36 oficiales españoles prisioneros, previamente perdonados por Bolívar: «Me complace particularmente matar a todos los godos» . Un presente que le recordó el indulto, fue también fusilado sobre el terreno. El mismo Bolívar llegó a admitir que estaban destruyendo «tres siglos de cultura, de saber y de industria».

Lo cierto es que no consiguieron, ni ellos ni sus sucesores, erradicar la cultura hispánica, pero sí deteriorarla y esterilizarla, y hundir a esos países en el caos y la mediocridad «de la anarquía al despotismo militar, y viceversa» (Tocqueville); de donde no tienen trazas de salir. Ya Miranda «el precursor», agente pagado de Londres, terminó diagnosticando de los suyos: «Esta gente no es capaz sino de bochinche». Vistos en perspectiva, los «libertadores» y sus herederos parecen botarates iluminados y sangrientos, que al final quedaban en bandas de ladrones. Treinta años después de la independencia, Sarmiento, el hispanófobo «educador», admitía : «Vése tanta inconsciencia en las instituciones de los nuevos Estados, tanto desorden, tan poca seguridad individual, tan limitado en unos y tan nulo en otros el progreso intelectual, material o moral de los pueblos, que los europeos (…) miran a la raza española condenada a consumirse en guerras intestinas, a mancharse con todo género de delitos y a ofrecer un país despoblado y exhausto como fácil presa a una nueva colonización europea». Y lamentaba que América no hubiera sido colonizada por daneses o belgas, con lo que los Sarmientos, españoles estropeados en fin, no habrían llegado a existir, quizá por fortuna para todos. Otros se alegraban pensando que el español se disolvería pronto en nuevas lenguas y dialectos al modo del latín, con lo que cada república tendría la suya… En fin, en Nueva historia de España expongo más ampliamente las circunstancias de la independencia, también ignoradas masivamente por la mayor parte de nuestras «élites», tan propensas a erigir estatuas a los «libertadores».