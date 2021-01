Decenas de militantes de Vox Benalmádena dicen «basta» a la edil Gema Carrillo: «Estanquera, tú no nos representas»

LR.- Todos los síntomas confirman que Vox en Benalmádena tiene un serio problema con su portavoz municipal, Gema Carrillo. Decenas de militantes así lo perciben. Creen que la nueva dirección del partido tiene que poner cerco a la concejala y forzar su dimisión. No ocultan su rechazo a la portavoz municipal. Sostienen que son mayoría y que no pararán hasta que Carrillo abandone la formación. La gota que ha colmado el vaso ha sido la utilización de la web oficial del partido para publicitar sus actuaciones municipales, sin especificar su contenido. Entre las actuaciones municipales, se incluye la asistencia de Gema Carrillo a 10 consejos de administración de la empresa municipal Puerto Deportivo de Benalmádena. Ni una sola de estas iniciativas ha sido consultada con los militantes ni consensuada con el segundo concejal de Vox en el municipio, Miguel Ángel Jiménez, ninguneado de forma sistemática por su compañera, sin que al caso parezca importarle demasiado.

«Estanquera, tú no representas a los militantes de Vox en Benalmádena», enfatizan. En ese sentido, denuncian que la supuesta representante de un partido identitario no haya promovido ni una sola iniciativa contra la inmigración ilegal en el municipio. «Gema Carrillo no tiene el coraje de hablar de inmigración en los plenos, ni de condenar al yihadismo, como hacen los identitarios como Dios manda. Lo suyo son los consejos de administración y hablar en los plenos de lugares comunes. Para este viaje no hacían falta tales alforjas. Con el PP nos bastábamos», señalan. «La concejala sólo cuenta con el apoyo de media docena de apoyos, entre ellos la ‘palmera de chocolate’», añaden.

Instan a la nueva gestora a desautorizar a Gema Carrillo y recuerda su alineación con «los viveritos», junto al responsable de redes sociales, el también concejal José Rodríguez. «La pusilanimería no es buena consejera cuando se lidera un partido. Antonio Sevilla, nuestro presidente provincial, al que apreciamos y respetamos, tiene que tomar cartas en el asunto y poner en su sitio a la concejala. Desde aquí exigimos su cese como portavoz municipal. Y si no es cesada, que al menos se la obligue a compartir sus tareas con Jiménez y a informar a los militantes de forma regular».

«El germen destructor de Vox en Benalmádena crece a sus anchas. Es como un incendio para cuya voracidad, no sólo se ha acumulado combustible, sino que se ha trazado a los bomberos una barrera que les impide intervenir. O la dirección provincial acaba con Gema Carrillo o Gema Carrillo acaba con Vox», subrayan nuestros interlocutores.

«Piense la nueva gestora que si Vox Benalmádena se le va de las manos, no podrá escudarse tras una excusable negligencia. Cuando la negligencia llega a ciertos límites y compromete las cosas por las que tanto hemos luchado, ya se llama traición», apostillan.

Entre tanto, el vestido de fin de año de Cristina Pedroche ha centrado en las últimas horas el interés de la «estanquera» en redes sociales casi de forma monográfica.