¿Defenderán los obispos las enseñanzas de la Iglesia sobre LGBT ahora que Francisco las ha socavado?

El Papa Francisco ha escrito alabanzas al herético Ministerio de Nuevos Caminos que promueve la homosexualidad, un grupo que fue condenado por el Vaticano bajo el Papa San Juan Pablo II.

El 8 de diciembre, el National Catholic Reporter (NCR) reveló que el Papa Francisco escribió dos cartas al director ejecutivo del grupo, Francis DeBernardo, el 3 de mayo y el 17 de junio. La publicación afirmó que las cartas estaban en “papelería oficial del Vaticano”, y escritas en español.

La segunda carta del Papa a DeBernardo, un antiguo defensor de la homosexualidad, y un veterano de 29 años en el Ministerio de Nuevos Caminos, lo elogiaba de nuevo, al tiempo que honraba a la cofundadora del Ministerio de Nuevos Caminos, la hermana Jeannine Gramick.

“Gracias por su trabajo en favor del prójimo… [su] corazón, abierto al prójimo”, escribió el Papa, antes de elogiar a Gramick, que tiene un largo historial de disentir de la enseñanza católica sobre la homosexualidad y el aborto.

“Sé lo mucho que ha sufrido”, dijo el Papa Francisco. “Es una mujer valiente que toma sus decisiones en la oración”.

Las dos cartas se ganaron los elogios del prominente sacerdote jesuita pro-LGBT, el padre James Martin, quien acogió el mensaje de las cartas.

El reportero de LifeSite Michael Haynes señala que la historia de NWM y sus dos fundadores, la Hna. Jeannine Gramick y el P. Martin, es una de las más importantes. Jeannine Gramick y el P. Robert Nugent, conlleva una persistente censura por parte de las autoridades eclesiásticas. En 1984, el cardenal James Hickey, entonces arzobispo de Washington, prohibió al grupo seguir realizando actividades en la archidiócesis.

Tras años de exámenes y comunicación tanto con Gramick como con Nugent, el Vaticano, bajo el mandato del Papa San Juan Pablo II, concretamente la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF), emitió en 1999 una nota firme, firmada por el Prefecto de la CDF, el Cardenal Ratzinger, que más tarde se convertiría en el Papa Benedicto XVI, condenando al grupo y a sus fundadores:

Las posiciones defendidas por la hermana Jeannine Gramick y el padre Robert Nugent sobre la maldad intrínseca de los actos homosexuales y el trastorno objetivo de la inclinación homosexual son doctrinalmente inaceptables porque no transmiten fielmente la enseñanza clara y constante de la Iglesia católica en este ámbito… Las ambigüedades y los errores del planteamiento del padre Nugent y de la hermana Gramick han causado confusión en el pueblo católico y han perjudicado a la comunidad de la Iglesia. Por estas razones, a la hermana Jeannine Gramick, SSND, y al padre Robert Nugent, SDS, se les prohíbe permanentemente cualquier trabajo pastoral que involucre a personas homosexuales y son inelegibles, por un período indeterminado, para cualquier cargo en sus respectivos institutos religiosos.

En 2010, el cardenal Francis George de Chicago reiteró la condena del grupo por parte de la CDF, escribiendo que “al igual que otros grupos que se declaran católicos pero niegan aspectos centrales de la enseñanza de la Iglesia, New Ways Ministry no cuenta con la aprobación ni el reconocimiento de la Iglesia católica y que no pueden hablar en nombre de los fieles católicos de Estados Unidos”.

No es la primera vez que el Papa Francisco contraviene la enseñanza constante de la Iglesia católica sobre la homosexualidad. Sin embargo, la prominencia de este caso, que está en contradicción directa con el Vaticano bajo el Papa San Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI, esperemos que haga que los obispos fieles en el mundo tomen nota y defiendan la fe y a los fieles que están siendo desviados.

Todos recordamos que el Papa Francisco ha respaldado en varias ocasiones las uniones civiles homosexuales, y mostré algunos clips que han causado un grave escándalo entre los fieles sobre este tema que resumí el año pasado.

La primera carta del Papa al grupo, fechada el 3 de mayo, fue en respuesta a una carta del 21 de abril que DeBernardo había escrito al Papa, explicando la naturaleza del Ministerio de Nuevos Caminos (NWM) pro-homosexual. La organización afirma que “educa y aboga por la justicia y la igualdad de los católicos lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y queer (LGBTQ), y por la reconciliación dentro de la Iglesia y las comunidades civiles”.

El Papa Francisco escribió sobre una discernible “actitud de cercanía pastoral” en NWM. “A veces recibimos información parcial sobre personas y organizaciones, y esto no ayuda. Su carta, al narrar con objetividad su historia, me da luz para comprender mejor ciertas situaciones.”

Lo que es realmente deplorable aquí es el intento de ofuscar, de pretender que New Ways Ministry sólo intenta hacer lo que hacen los grupos católicos fieles que atienden a los católicos que sufren de atracción por el mismo sexo: ayudarles a luchar contra sus inclinaciones pecaminosas. El Ministerio New Ways promueve activamente el matrimonio homosexual. Lo sabemos de primera mano.

Para tener una perspectiva de los católicos que luchan contra la atracción por el mismo sexo, quiero reproducir un fragmento de una entrevista que hice al reportero de LifeSite Doug Mainwaring, que vivió un estilo de vida homosexual durante una década. Se convirtió y volvió a ser fiel a Cristo y a su Iglesia. Me describió su reacción al hecho de que el Papa Francisco afirmara a Carlos Cruz en su homosexualidad.

Mira, esto no tiene nada que ver con odiar a las personas que se sienten atraídas por el mismo sexo. De hecho, tiene todo que ver con amarlos lo suficiente como para decirles la verdad, que el estilo de vida homosexual es dañino para sus cuerpos, mentes y almas. En última instancia, se trata de las almas.

Recuerde lo que Nuestro Señor dijo acerca de atender al cuerpo y a los deseos terrenales registrado en Mateo 8:38. “¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma?”. Nos llamó a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestras cruces y a seguirle. Ese es el único camino hacia la vida eterna. Sí, es difícil negar nuestros impulsos pecaminosos, pero también es el único camino hacia la verdadera felicidad en la tierra y en el cielo.

