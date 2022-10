Defensa envía cuatro generadores a Ucrania tras los bombardeos de Putin al suministro eléctrico

Los ataques aéreos rusos perpetrados en Ucrania y que han destruido el 30% de sus centrales eléctricas en apenas una semana han llevado a la OTAN a aumentar su colaboración con el país. A la vista de los recientes acontecimientos, el Ministerio de Defensa acaba de anunciar el envío de 4 generadores eléctricos de gran potencia para suplir las carencias provocadas por los bombardeos.

Es la respuesta del departamento que dirige Margarita Robles al requerimiento urgente de este apoyo acordado por el Grupo de Contacto de Defensa para Ucrania. La secuencia de ataques que se inició el 10 de octubre iba dirigida específicamente a destruir la red eléctrica de Ucrania. Esto ha provocado apagones masivos en todo el país, mientras el goteo de muertos continúa en diversas zonas.

Se trata, concretamente, de 4 grupos electrógenos de 400 Kilovatios de potencia y 1 grupo electrógeno de 150 Kilovatios, todos ellos ofrecidos por el Ejército del Aire y del Espacio. Los generadores ya han sido transferidos al operador logístico de Defensa y serán trasladados en los próximos 3 días por vía terrestre hasta el ‘hub’ logístico de recepción y distribución del material de ayuda a Ucrania situado en Polonia.

A juicio de Defensa, «este nuevo envío español refleja nuevamente la rapidez y agilidad de nuestro país en responder a las necesidades más urgentes de Ucrania sobre el terreno».

Desde que Polonia estableció este centro, el Ministerio de Defensa ha gestionado más de 30 transportes logísticos de armamento y material con destino al Ejército ucraniano. También ha logrado fletar junto a esos vuelos al menos 14 transportes humanitarios, convoyes por carretera y también por vía marítima. Todo ello para que los suministros españoles llegasen a su destino.

El aeródromo y centro logístico están ubicados en Rzeszów, un emplazamiento a tan solo 80 kilómetros de la frontera polaca con Ucrania. Desde finales de febrero y principios de marzo del año pasado, esta zona es un hervidero compuesto por interminables hileras de ayuda humanitaria y un elevado tránsito aéreo reflejado en el sonido de los aviones de la OTAN aterrizando, cargados de material armamentístico para el país invadido por Vladímir Putin.

El pasado martes al menos dos personas murieron y otra resultó herida en el ataque ruso con misiles lanzados contra Kiev. El bombardeo afectó a una infraestructura de suministro de energía eléctrica de la ciudad. «El ataque de Rusia el 18 de octubre en Kiev mata al menos a dos, hiere a uno«, informó la Fiscalía de la capital ucraniana, según corroboraba el medio local Kiev Independent en Twitter.

El alcalde de Kiev, Vitaliy Klitschko, informó el propio martes del nuevo ataque, el tercero contra la capital ucraniana esta semana, que golpeó «dos instalaciones de la infraestructura esencial», lo que causó cortes de agua y de luz en parte de la ciudad.

El jefe adjunto de Oficina de la Presidencia de Ucrania, Kyrylo Tymoshenko, indicó también que se produjeron tres explosiones en una infraestructura eléctrica en la parte de Kiev situada en la margen izquierda del río Dniéper. Según el digital Ukrainskaya Pravda, algunos sectores de la capital quedaron sin suministro eléctrico.

El ministro de Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleba, confirmó también el martes que las autoridades ucranianas enviarán una nota oficial a Israel solicitando el suministro «inmediato» de sistemas de defensa aérea para hacer frente a los más recientes ataques de Rusia, y pese a lo «complicado» de hacer cambiar el parecer de Israel respecto a abrirse a cooperar en materia de defensa aérea.

«No vemos ninguna razón objetiva por la que esto no deba suceder, pero al mismo tiempo vemos que esto no está sucediendo», ha lamentado Kuleba, quien sin embargo considera que el supuesto suministro de drones iraníes a Rusia puede terminar de convencer a Jerusalén.

