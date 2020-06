Denuncia en las redes sociales: Radio Hayatti, la primera emisora en árabe de Barcelona, llama a decapitar a las mujeres y hace apología de la violencia religiosa

Radio Hayatti de Barcelona, que en su página web se describe como la primera emisora en árabe de la capital catalana, ha lanzado a través de uno de sus presentadores una discurso radicalmente machista, violento, fanático y apologeta del terrorismo que, hasta el momento, no ha sido denunciado por las instituciones municipales o autonómicas.

En su intervención radiofónica, que ha levantado una fuerte indignación en las redes sociales, el presentador se suma a la campaña de ataques contra una profesora de filosofía marroquí que se mantiene desde hace varios meses en este país después de que la mujer apareciera públicamente tomando una copa de vino, fumando y participando en libertad en un coloquio cultural. En su programa de Radio Hayatti, el locutor dice que “hay mucho odio contra la personalidad más influyente de la historia humana, que es nuestro profeta” y asegura que “lo malo de esta profesora vieja, es que sobrepasa los 50 años, y que se nota que no está casada y que es una acomplejada de los hombres”.

“Para todos los marroquíes, yo no quiero hablar de esta mujer, no quiero bajar a su nivel (…) Hay 1.000 millones de musulmanes que podrían darte mil millones de golpes como mínimo (…) Lo que has dicho merece en otras zonas del mundo, no en Marruecos, cortarla la cabeza”.

