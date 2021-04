Denuncian que Israel ha creado un «apartheid médico» para las personas que no han recibido la vacuna experimental COVID-19

ER.- Israel se ha convertido rápidamente en un país de segregación que discrimina a las personas que no han recibido la vacuna experimental COVID-19, según los ciudadanos israelíes que piden ayuda en las plataformas mediáticas.

“Es muy fuerte lo que está pasando aquí en Israel. Yo no sé hasta qué punto lo percibes”, ha declarado Ilana Rachel Daniel en un vídeo publicado el 3 de marzo en Bitchute.

“Es horrible. Es una situación muy, muy, muy aterradora. Están haciendo este pasaporte verde en el que la mitad de la población no podrá entrar en los teatros o centros comerciales o cualquier cosa a menos que estén vacunados. Están creando un apartheid médico”, dice.

En el marco de un programa denominado “Operación Vuelta a la Vida“, el sistema de “Pasaporte Verde” limita la entrada a los gimnasios, teatros, hoteles, restaurantes, universidades e institutos registrados únicamente a quienes tengan un pasaporte de vacunación escaneable. “Este es el primer paso hacia la vuelta a la vida casi normal”, dijo el ministro de Sanidad israelí, Yuli Edelstein, durante una reunión informativa sobre el programa que comenzó a aplicarse la semana pasada.

El gobierno israelí ha anunciado una serie de nuevas normas el 6 de marzo en una declaración emitida conjuntamente por el Gabinete del Primer Ministro, el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Transporte. Este documento gubernamental estará en vigor hasta la próxima revisión gubernamental del 20 de marzo. Los estudiantes de secundaria debían estar autorizados a volver a clase esta semana en las jurisdicciones en las que el 70% de la población mayor de 50 años había sido vacunada.

Las universidades y otras instituciones educativas debían abrir las clases presenciales a partir del domingo sólo para los titulares del pase verde. Los que no se hayan vacunado sólo podrán asistir a las clases en línea. Los restaurantes permitirán a los titulares del Pase Verde vacunados comer en el interior, mientras que los no vacunados sólo podrán comer en el exterior.

Quienes infrinjan la orden del gobierno están amenazados con una multa de 5.000 nuevos shekels israelíes (NIS), unos 1257,16 euros.

Los estudiantes israelíes han sido obligados a ponerse la vacuna COVID para poder superar sus exámenes de fin de estudios secundarios, según un informe de la BBC de enero. Los resultados de los exámenes finales pueden afectar a su inscripción en la universidad y a su incorporación al servicio militar obligatorio.

El pasaporte es emitido a través de un sitio web gestionado por el gobierno que emite un certificado verde con un código QR de alta seguridad que puede ser escaneado por mensaje de texto, correo electrónico o correo postal, según un informe del Jerusalem Post. Los israelíes deben presentar su pasaporte verde para la digitalización junto con un documento de identidad antes de entrar en las empresas registradas.

El comunicado del gobierno publicado el sábado señala que la prohibición de entrada de de los israelíes por vía aérea queda anulada (se mantienen los accesos por tierra), permitiendo a los ciudadanos israelíes y a los residentes permanentes entrar en Israel. “Aquellos que posean certificados de vacunación o recuperación podrán salir libremente de Israel”, añade el comunicado.

A principios de este mes, Edelstein dijo al público que “las vacunas no serán obligatorias, pero quien falsifique un certificado de vacunación irá a la cárcel”. El ministro de Sanidad israelí también dijo que pronto se exigirá a los empresarios que vacunen a su personal o le hagan pruebas de detección del coronavirus cada 48 horas.

La campaña de vacunación contra el COVID-19 en Israel fue la más rápida del mundo, ya que el 10% de la población recibió las vacunas experimentales entre el 19 de diciembre y finales de 2020, y el 50% de los nueve millones de residentes del país habían recibido al menos una vacuna contra la COVID hasta el 26 de febrero, según un comunicado del ministro de Sanidad, Edelstein.

“Acordé con mi amigo, el director general de Pfizer, Albert Bourla, que traeríamos un cargamento tras otro y completaríamos la vacunación de la población mayor de 16 años en Israel en marzo”, tuiteó el 10 de enero el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Bourla, de Pfizer, ha anulado un viaje previsto a Israel porque no ha recibido su segunda dosis de la vacuna COVID-19 de Pfizer, según ha informado el Jerusalem Post. El director general dijo que no quería “cortar la línea” para la inyección de su empresa y ha retrasado una visita al país donde tiene previsto establecer una instalación de fabricación.

El 24 de febrero, el parlamento israelí aprobó una ley que permite al gobierno compartir los nombres, direcciones y números de teléfono de las personas que no han recibido la vacuna Covid con otras autoridades de los ministerios de educación y bienestar. “Están obligando a la gente a llevar una pulsera en el tobillo, un brazalete de seguridad cuando vuelven de viaje”, dijo Daniel, afiliado al Partido Rapeh. “Es una auténtica locura. “

A las personas se les ofrecen tobilleras de seguridad electrónicas, similares a las que llevan los presos, para controlar su paradero después de viajar fuera de Israel en lugar de obligarles a permanecer en instalaciones de cuarentena, informó el Jerusalem Post el 25 de febrero.

“Lo llamamos ‘brazalete de la libertad’ porque no encarcelamos a nadie, sino que les damos la oportunidad de regresar a casa”, dijo Ordan Trabelsi, presidente y director general de SuperCom, la empresa que está detrás del sistema de vigilancia.

“Nos censuran y nos atacan y no permiten que haya medios de comunicación. Nada. Han secuestrado al jefe de la licencia médica del partido”, ha declarado Ilana Rachel Daniel, afiliada al partido político israelí Rapeh, que significa “curar” en inglés. El Partido Rapeh fue fundado por un médico, Aryeh Avni, cuya licencia médica fue revocada por el Ministerio de Sanidad de Israel el 24 de febrero, cuando un juez dictaminó que era “un escollo” cuyo comportamiento constituye un peligro real para la seguridad y la salud públicas.

“Han eliminado nuestras plataformas de Facebook y ahora ni siquiera dejan que los medios de comunicación escriban sobre nosotros. Así que queremos pedir a todo el mundo [inaudible] -en todos los lugares a los que podamos ir- que corra la voz. “Si me paro a pensar en ello, me pongo a llorar”, dice Ilana Rachel, a la que se oye romper a llorar. “Seguimos luchando, ya sabes, luchando todo lo que podemos. “

“Necesitamos la ayuda el mundo porque lo que ocurra aquí ocurrirá en todas partes”, dijo. “Así que estamos luchando por nosotros mismos y estamos luchando por todo el mundo. Tenemos que ayudar… todas las manos en el puente . “Daniel ha registrado desde entonces una entrevista de una hora con el periodista británico James Delingpole.

En otro vídeo, publicado en la página de Facebook Radiant Israel el 18 de febrero, el israelí Gilad Rosinger describió el sistema de pasaportes verdes como un “programa pre-Holocausto”. “Si no te sometes a esta agenda diabólica, demoníaca y tiránica, si decides decir ‘sabes qué, no estoy dispuesto a participar en este programa experimental’, entonces ahora eres considerado un ciudadano de segunda clase en Israel.” Ha declarado Rosinger. “Mi abuelo fue el único superviviente de toda su familia del Holocausto y así es como empezó. Con la discriminación, con los negocios esenciales y no esenciales, con gente diciendo que los judíos son ciudadanos de segunda”, dijo.

“Bueno, ahora no se trata de judíos, ni de árabes, ni de eso. No, se trata de saber quiénes se vacunan”, dijo Rosinger. “Si no lo haces, eres malo, eres malvado, eres un ciudadano de segunda clase. “Altos funcionarios del gobierno israelí están hablando de enviar a la policía a los domicilios de las personas no vacunadas y exigir que se hagan públicos sus nombres, dijo Rosinger.

A pesar de su agresiva campaña de vacunación, Israel impuso un estricto tercer bloqueo nacional el 7 de enero de 2021, tras un aumento de nuevos casos de COVID. Los medios de comunicación israelíes informaron de que a 4.500 personas fueron diagnosticadas con COVID después de recibir una primera vacuna contra el coronavirus, y de ellas 375 habían sido hospitalizadas.

Calificando la nueva sociedad israelí de “zona de penumbra” que es “alentada” por los medios de comunicación dominantes, añadió que mucha gente tiene miedo de expresarse. “Tenemos que hacer sonar la alarma”, dijo Rosinger. “¿Dónde están los tribunales internacionales de derechos humanos en esto? ¿Dónde están los juicios? ¿Dónde está la indignación? Ni siquiera hay que creer en Dios para saber que esto está mal. “

“Israel, desgraciadamente, se ha utilizado como prototipo para las naciones, porque si tiene éxito aquí, llegará a una ciudad cercana a ti, llegará a un país cercano de ti. Va a llegar a tu ciudad”, dijo Rosinger. “Por eso tienes que preocuparte.”