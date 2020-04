Deportistas indignados por la actitud de algunos padres: «¡Vergüenza ajena!»

El esperado día en que los niños pudieron volver por fin a las calles acabó torcido. La gran mayoría de padres que los sacaron de casa tras más de cuarenta días de encierro obligado por la pandemia de coronavirus lo hicieron siguiendo las recomendaciones del Gobierno. Sin embargo bastantes lo hicieron sin respetar las reglas, protagonizando imágenes sorprendentes que circularon por las redes sociales y acabaron en los medios de comunicación, y provocando el enfado de muchos conciudadanos. Entre ellos también deportistas de élite, que no dudaron en compartir su malestar.

Algunos de forma tan dura como la jugadora de balonceso Andrea Vilaró: «Que mi hermana y miles de cientos de sanitarios se jueguen caer infectados por vosotros, los padres irresponsables, me produce rabia, ira e indignación. ¿Sabéis leer? ¿Sabéis lo que es respetar, colaborar, ser responsables y consecuentes? Nota mental: la raza humana es egoísta por naturaleza».

Su colega Silvia Domínguez también compartió su indignación: «Viendo algunas imágenes de la gente en la calle… es vergonzoso! Culpamos a las medidas? Las restricciones?… la verdadera irresponsabilidad es la que demuestran muchas personas!».

Un tono más irónico le dio Pau Ribas, jugador del Barcelona de baloncesto a lo vivido el domingo en la ciudad condal. «Virus Up?», escribió acompañando a una fotografía aclaratoria.

Por su parte la tenista Anabel Medina se quejó amargamente de lo vivido en Valencia durante esta primera jornada de apertura a los paseos de los niños y su repercusión: «Viendo las imágenes Del Río de valencia llegó a la conclusión… NO HEMOS APRENDIDO NADA. No solo se están aprovechando de la situación si no que están perjudicando a los que seguimos confinados… no me quiero imaginar si dejan salir a hacer ejercicio también…. vergüenza ajena!»

La también tenista Paula Badosa plasmó igualemnte sus pensamientos en las redes sociales: «Hay gente sufriendo, gente muriendo, gente sin trabajo, gente pasando ansiedad por toda esta situación y veo que manda el egoísmo por encima de todo y la irresponsabilidad. Siento mucha impotencia y tristeza. Hasta dónde llegaremos?»

Desde el fútbol fueron varias las voces que se alzaron en contra de estas imágenes de familias ignorando las recomendaciones, si bien las más duras las protagonizaron el jugador del Rayo Vallecano Óscar Valentín y su compañero Antonio Luna.

«Volveremos a cometer los mismos errores como ciudadanos, lo tengo clarísimo. Viendo la calle está claro que responsabilidad cero. Veremos a ver qué pasa en unas semanas», criticó en sus redes sociales el primero.

«Confirmado. Somos mongolos. Después lo suyo es que le echemos la culpa a Pablo Iglesias o a Fernando Simón (mismo). Ojalá no nos tengamos que arrepentir del día de hoy y sucesivos. Los adultos somos peores que los niños, cero dudas», agregó Luna.

También Ibai Gómez, futbolista del Athletic Club mostró su descontento con lo sucedido en la jornada del domingo: «Ayer dije que quedaba un día menos. Hoy tal vez queda un día más… ¡Cuánto egoísmo y cuánta irresponsabilidad! Poco nos pasa…»

Y desde el fútbol sala elevó el tono, entre otros, el jugador de ElPozo Murcia e internacional con España Alejandro Yepes, ‘Alex’, que escribió en Twitter: «Os digo algo: ¡SOMOS MUUUUUUUUUUUUUUY TONTOOOOOOOOS! Nos dan la mano y nos cogemos el brazo. Debemos ser mucho más responsables y pensar más en la consecuencias. Luego vienen los madres mías y nos da por criticar a todo el mundo y lo primero es hacer bien cada uno las cosas».

Desde el mundo del motor la figura indignada era la de Laia Sanz, que criticó lo que había visto de Barcelona: «Bcn hoy. Después nos preguntamos pq tenemos muchos + casos y muertes q otros países? Parece q 45 días en casa no son suficientes para entender la gravedad d la situación. La responsabilidad no es sólo d los políticos, también es nuestra», escribía.

Bea Ortiz, jugadora de Waterpolo afeó la actitud de estos padres irresponsables y temió por las posibles consecuencias para toda la población: «Parece ser que la irresponsabilidad de muchas personas nos hará estar aquí metidos muchas semanas más… Pues aquí seguiremos… Espero que los padres que hayáis salido juntos a pasear a vuestros hijos (en plural) lo hayáis pasado bien… los demás tranquilos que seguimos en casa».