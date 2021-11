Desabastecimiento, apagones energéticos, más vacunas y terrorismo mediático con los contagios

Por Magdalena del Amo.- La gran protagonista de este programa de conquista es la Mentira con mayúsculas. Las élites globalistas van cumpliendo su agenda. Tienen que demoler todo para estructurar su nuevo mundo, su nuevo orden. Es el cacareado reset. Las fases se suceden con apariencia de normalidad. Todo se razona y argumenta para justificar una realidad escrupulosamente programada en oscuros think tanks. Son pasos previos a la escasez total, al hambre, al ataque y al robo, a los desórdenes callejeros y a las cargas policiales sin piedad; incluso del ejército si fuera necesario. ¡Todo por el orden, por el bien común! Y eso lo aplaudiremos, porque el papá Estado nos cuida.

Además, acaba de aterrizar la propaganda inmunda de las variantes del coronavirus, que ahora se intensifica con más fuerza. ¡Qué bichito tan útil, servicial y oportuno! Deberían hacerle una estatua o ponerle una calle.

Cuando se empezó a hablar de desabastecimiento y apagones, me preguntaban si esto era cierto o era para infundir miedo. Ambos fines son compatibles. No pretendemos alarmar ni contribuir a la incertidumbre, pero es nuestro deber informar y compartir conclusiones en base a todo lo que conocemos sobre el modus operandi de estas élites que están a punto de conseguir su gran conquista, aprovechando el sopor de la sociedad. Pero hay que seguir adelante, y aun reconociendo que ya es tarde para casi todo, posiblemente podamos frenar su plan. Tenemos poder, aunque no lo sepamos. Para descubrirlo es necesario despertar de esta pesadilla. Solo así podremos destruir las trincheras del enemigo.

Hemos vivido dormidos, arrullados por los cantos de sirena de un sistema paternalista y tóxico que nos hizo creer en un progreso ficticio, en una prosperidad engañosa y en una falsa seguridad. Gran mentira. Ahora, estamos empezando a entender muchas cosas y nos enfrentamos a una realidad ilusoria anclada en arenas movedizas. Todo está en el aire, sin nada garantizado, ni trabajo, ni ahorros, ni alimentos, ni medicinas, combustible o electricidad, por no hablar de la mágica www, cuyo fallo –también programado; el famoso Ciber Polygon— puede causar tanta devastación como una tormenta solar de categoría X, o la caída de un asteroide.

Lo dramático es que este desajuste planetario –incluida la estratosfera y la resonancia Schumann—, se debe al capricho de un grupo de humanos psicópatas al servicio del Mal, con el fin de impedir la evolución del sapiens hacia niveles de consciencia superiores. No me cansaré de repetirlo.

Ahora nos enfrentamos a circunstancias que ni siquiera formaban parte de nuestra lista de miedos a corto plazo, como es el desabastecimiento o la falta de electricidad. Los telediarios y la prensa generalista han empezado a informar, pero hace meses que los medios alternativos y las redes sociales se han hecho eco del grave problema al que se enfrenta el mundo. Aun así, hasta ahora, esto sonaba muy en la lejanía, dado que solo afectaba a Reino Unido y a Estados Unidos, con sus puertos colapsados, sin poder descargar.

Más allá del Brexit y el resto de causas que se arguyen oficialmente sobre la escasez de mano de obra por la nueva ley de inmigración, o de contenedores por “haberles pillado” desprevenidos la reactivación del consumo tras la pandemia, la verdadera y triste razón es continuar con las nuevas fases del plan, con el fin de “parar la maquinaria” del mundo. Lo venimos anunciando desde sus inicios: la pandemia no es un fin, sino un medio, un pretexto para instaurar el transhumanismo, una nueva sociedad de autómatas, bajo la dictadura contemplada en la Agenda 2030.

Curiosamente, los apagones energéticos controlados han empezado en China; el virus también. De ahí parte el nuevo modelo de ciudadano controlado e incluso asesinado sin juicio por el propio Estado. Todo empieza ahí, de la mano del laicismo y el comunismo sangriento.

Algunos países europeos ya han empezado a advertir sobre estos apagones que, hasta ahora, solo formaban parte de la ciencia ficción. Hace unas tres semanas, el gobierno austriaco avisó a sus ciudadanos de un posible apagón energético, sin fecha concreta, pero dentro de los próximos cinco años. Una situación en la que, de pronto, nada funcionaría y pasarían varios días hasta activar una fuente alternativa y que vuelvan a funcionar los teléfonos e internet. Podría ser mañana mismo y recomiendan estar preparados, tal como hace constar el Ejército austriaco en su web, advirtiendo de las medidas y prevenciones que hay que tomar ante esta situación, que podría durar dos semanas e incluso más.

La guía del gobierno de Austria para afrontar el blackout en cuanto a las provisiones de emergencia para dos semanas son: un transistor, pilas, linternas, velas, mecheros, cerillas, extintores, agua, café, té, medicinas, alimentos no perecederos, comida para mascotas, dinero en efectivo y monedas. También recomiendan tener el depósito del coche lleno.

Nuestra naturaleza providencialista y practicante de “a Dios rogando y con el mazo dando”, nos hace adoptar una actitud intermedia. Sin dejarnos atrapar por sentimientos fatalistas, y procurando que el miedo y la incertidumbre no hagan presa en nosotros, nos dejamos guiar por los dictados de nuestro interior.

Si bien no se puede aventurar sobre las consecuencias de un apagón de estas características, me atrevo a decir que la sociedad quedaría tan bloqueada psicológicamente, tan llena de miedos y debilitada que la llevará a ser mucho más vulnerable, dispuesta a obedecer y seguir cualquier consigna creyendo que será por el bien común. Justo lo que “ellos” necesitan para la siguiente fase, en su recorrido hacia el control total.

NOTA

Si algún youtuber desea reproducir este texto o parte de él para la locución de su vídeo, debe pedir autorización y citar la fuente al principio de la narración. Lo mismo si se reproduce el texto en un medio escrito.

[email protected]

Comparte este artículo