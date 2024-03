Descubre los móviles baratos y buenos 5G con los que podrás navegar a toda velocidad

Actualmente es más fácil conseguir móviles baratos y buenos 5G, los cuales nos ofrecen unas prestaciones decentes por un precio ajustado. Sin duda algunas marcas destacan en este mercado, y siempre es mejor apostar por firmas reconocidas que por móviles que no vengan de la mano de ellas.

No es una buena opción optar por un modelo de móvil que no cuente con los controles de calidad suficientes y que no nos brinde un buen rendimiento. Por este motivo, no siempre es fácil elegir, porque hay modelos de precios muy variados, pero siempre podrás encontrar un móvil 5G por menos de 400€ con el que tengas las últimas tecnologías.

Si no quieres pensártelo demasiado, puedes optar por elegir el modelo con mejores características que hemos encontrado por menos de 400€ que es el:

Compra el Móvil 5G Xiaomi Poco X6 Pro al mejor precio

¿Qué es un móvil 5G?

Al hablar de un móvil barato y bueno 5G, estamos hablando de un móvil que incorpora la última tecnología y los últimos estándares en cuanto a comunicación inalámbrica. Estos permiten navegar a una velocidad mucho más alta que los móviles 4G, y la red permite que más dispositivos estén conectados al mismo tiempo.

Con la quinta generación de comunicaciones inalámbricas, podrás ver la web a velocidades de hasta 10 a 20 veces más rápidas en comparación con los 4G. Esta tecnología está pensada para que puedas ver incluso vídeos en ultra HD o modelos en 3D sin que vayas a tener retrasos en la conexión o lag. Por este motivo, si aún cuentas con un móvil 4G, puede ser conveniente cambiarlo por uno 5G para que así tengas unas velocidades de conexión muy superiores y una latencia muy baja.

Los mejores modelos de móviles baratos y buenos 5G del mercado

Encontrar un móvil barato y bueno 5G no siempre será sencillo, porque existen muchos modelos diferentes en el mercado entre los cuales escoger. Por ello, te traemos únicamente las 9 mejores alternativas que podrás encontrar, para que así puedas renovar tu móvil sin pagar demasiado:

1. Móvil 5G Xiaomi Poco X6 Pro

Sin duda alguna esta es una de las mejores opciones que podrás encontrar si buscas un móvil barato y bueno 5G. Este incorpora una gran cámara principal de 64MP, para capturar todas tus imágenes con una gran calidad, así como una lente ultra gran angular y una macro para captar cada detalle. Presenta una resolución en su pantalla de 1,5K, y una tasa de refresco de hasta 120Hz, por lo que la calidad es muy alta, y el brillo de la pantalla es de hasta 1800 nits. Tiene un sistema de carga muy rápida que permite cargar el móvil de 0 a 100% en tan solo 42 minutos.

Además, incorpora una potente batería de 5000mAh y un rendimiento que es muy eficiente. Su procesador es un MediaTek Dimensity 8300-Ultra, que está construido con tecnología de 4nm, que presenta una gran eficiencia energética. Puedes encontrar este modelo con configuraciones de 8 o de 12GB de RAM y capacidades de almacenamiento de 256 o de 512GB dependiendo de tus necesidades.

Son muchas las valoraciones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo donde destacan que va genial, nunca tienes que esperar a que responda, y viene con funda, cargador con cable y auriculares. Es un muy buen teléfono a un muy buen precio, con una cámara que es muy buena y con una calidad bastante buena. Este sin duda es un modelo que te ofrecerá un gran rendimiento y que es una de las mejores opciones si buscas un móvil 5G de gran calidad.

2. Móvil 5G Samsung Galaxy A54

Es un modelo de móvil barato y bueno 5G que viene en un pack con funda protectora, para que puedas protegerlo de los golpes. Tiene una pantalla Infinity-O FHD+ de 6,4 pulgadas, que te ofrecerá una visión muy clara al aire libre y que tiene una tasa de refresco de 120Hz, para que puedas disfrutar de tus contenidos con la mayor fluidez posible. Este móvil tiene protección IP67 por lo que será resistente al agua y al polvo.

Su sistema de cámara múltiple incorpora una potente cámara principal de 50MP con la que se pueden conseguir unas fotos nítidas y claras. Además, tiene una potente batería de 5000mAh, con la que puedes pasar hasta 2 días sin cargar el móvil con un uso normal. Su procesador es un octa-core, que te permite tener un gran rendimiento y una capacidad para ejecutar todas las aplicaciones incluso las más exigentes. Tiene 8GB de memoria RAM y está disponible en dos versiones de con almacenamiento de 128GB o de 256GB.

La gran mayoría de las valoraciones que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, donde destacan que va muy bien, es muy fluido para las gestiones del día a día y tiene una buena cámara. El móvil es muy completo, ideal para no dejarse grandes cantidades de dinero de forma innecesaria, y no trae el cargador. Este modelo es de muy alta calidad y lo puedes encontrar en diferentes colores para que elijas el que más te guste.

3. Móvil 5G Motorola Edge 40 neo

Este es un móvil 5G que destaca por tener una protección frente al agua IP68, por lo que se puede sumergir en el agua hasta 1,5 metros durante un máximo de 30 minutos. Tiene un diseño que es ultrafino, ligero, y es increíblemente curvo, además de que está disponible en cuero vegano y en colores seleccionados por expertos.

Incorpora una cámara Ultra Píxel de 50MP + OIS, con lo que podrás hacer capturas muy definidas y vivas. Tiene una tecnología de carga TurboPower de 68W, con la que se puede disfrutar de una autonomía suficiente para todo el día con tan solo 15 minutos de carga. Su pantalla envolvente pOLED de 6,55 pulgadas permite disfrutar de una gran calidad de visualización, además de que tiene una tasa de refresco de 144Hz. Su memoria RAM es de 12GB y tiene un almacenamiento de 256GB para conseguir un gran rendimiento.

Muchas de las valoraciones que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, donde destacan que tiene una relación calidad-precio impresionante, su cámara es impresionante, y la duración de la batería es destacable. La calidad que tiene la pantalla de este modelo es muy buena, e incluye su cargador de 68W y funda lo que permite que puedas disfrutar de una gran velocidad de carga. Es un modelo que es de gran calidad, y que te ofrece un rendimiento que es bastante bueno para el día a día.

4. Móvil 5G Xiaomi Redmi Note 13

Se trata de un móvil de gran calidad, que viene con una pantalla AMOLED que cuenta con una tasa de refresco de hasta 120Hz. Cuenta con un tamaño de 6,67 pulgadas con una resolución FHD+, para visualizar de forma óptima todos tus contenidos. Tiene un sistema de cámaras con un sensor principal de hasta 108MP, con lo que se conseguirán unas imágenes muy claras y nítidas incluso si se capturan desde lejos, y tiene un zoom de hasta 3X con una mínima pérdida de calidad.

Viene con un procesador MediaTek Dimensity 6080, con una construcción en 6nm, que permite ofrecer eficiencia y potencia al mismo tiempo. Te permitirá trabajar con cualquier aplicación exigente sin ninguna limitación. Además, tiene tecnología de carga rápida de 33W, y una batería de 5000mAh, con la que tendrás una capacidad suficiente para todo el día. Está disponible en dos configuraciones de memoria RAM y almacenamiento para que escojas la que mejor se adapte a tus necesidades.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, donde destacan que es un teléfono con un rendimiento excepcional a un precio muy asequible, y la calidad de su pantalla es impresionante con colores vibrantes y gran nitidez. Su relación calidad-precio es muy buena, con un buen tamaño, una buena cámara y el funcionamiento en general es genial. Es una gran opción a tener en cuenta si buscas un móvil barato y bueno 5G.

5. Móvil 5G Samsung Galaxy A34

Se trata de un modelo de gran calidad, y que viene con una funda transparente para que puedas protegerlo. Tiene una pantalla Super AMOLED de 1000nits, que permite tener una visión clara incluso en exteriores, y una tasa de refresco de hasta 120Hz permitiendo ver tus contenidos de forma fluida en su gran pantalla de 6,6 pulgadas.

Ofrece un marco con líneas simples y un acabado glastic, que permite disfrutar de un toque especial en tu móvil. Incorpora un sistema de cámara múltiple con una cámara principal de 48MP para que puedas tener unas fotos nítidas y muy claras. Su batería es de 5000mAh, con lo que podrás disfrutar de hasta 2 días de batería sin necesidad de recargar el móvil. Tiene una protección IP67 con la que será resistente al polvo y al agua, además de que cuenta con sonido envolvente Dolby Atmos.

Son muchas las valoraciones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, donde destacan que es muy bonito, es de buena calidad, y para el día a día es perfecto. Su pantalla AMOLED marca la diferencia frente a otros modelos, y es compatible con carga rápida, aunque no trae el cargador. Este es un teléfono que hace unas buenas fotos, y es un modelo que es rápido y muy funcional.

6. Móvil 5G HONOR 90 Lite

Es un móvil que cuenta con una calidad en sus fotos impresionante, gracias a su cámara principal de 100MP. En su interior nos encontramos con un almacenamiento de 256GB, acompañado de 8GB de memoria RAM que, con su función inteligente de RAM Turbo, se puede obtener hasta 13GB de RAM añadiendo RAM virtual. De esta forma, se puede conseguir una experiencia muy fluida en todas las aplicaciones que vayas a utilizar.

Su pantalla de 6,7 pulgadas, ofrece un amplio rango de visión, además de ser amigable con los ojos. Es un móvil que es muy ligero y cómodo, lo que permite que se pueda tener una sujeción que es muy cómoda. Incluye un cargador de 22,5W que permite cargar el móvil de forma muy rápida en cualquier lugar, y su batería e 4500mAh te darán suficiente carga para todo el día. Sus altavoces tienen doble certificación Hi-Res, con lo que se puede disfrutar de una gran calidad de audio en general.

La gran mayoría de las reseñas que han dejado los usuarios en Amazon son positivas, donde destacan que es un buen móvil, es económico, rápido y con una gran memoria. Este móvil hace buenas fotos, tiene una relación calidad-precio muy buena, y cumple por completo con las expectativas. Es una gran opción a tener en cuenta en especial si buscas un rendimiento bastante bueno en tu móvil.

7. Móvil 5G Motorola G73

Este móvil barato y bueno 5G, se destaca por tener una cámara de 50MP, con una tecnología Ultra Píxel, que permite capturar fotos con píxeles 1,5 veces más grandes. Permite obtener unos resultados nítidos y brillantes, y ofrece un rendimiento que es un 30% más rápido. Tiene un procesador octa-core, que permite ejecutar la gran mayoría de aplicaciones con un rendimiento excepcional.

Tiene una pantalla de 120Hz para una mayor fluidez, y también incorpora sonido Dolby Atmos, para que puedas disfrutar de un sonido envolvente. Incorpora un sistema de carga TurboPower de 30W, y una batería de 5000mAh, con la que se puede disfrutar de muchas horas de batería con tan solo unos minutos de carga. Este modelo viene con una memoria RAM de 8GB y una capacidad de almacenamiento de 256GB para que puedas guardar todos tus datos cómodamente.

Muchas de las reseñas que tienen quienes han comprado este modelo en Amazon son muy positivas, donde destacan que el rendimiento es bastante bueno, tiene un buen almacenamiento y es 5G. La calidad de sus componentes es buena, y funciona bastante rápido gracias a sus 8GB de RAM. Es un modelo muy completo a un precio que es bastante asequible y que permite disfrutar de un gran rendimiento.

8. Móvil 5G OPPO A77

Se trata de un móvil barato y bueno 5G que tiene una pantalla luminosa de 6,56 pulgadas HD, para ver tus contenidos favoritos. La tasa de refresco es de 90Hz, con lo que se podrá disfrutar de una gran fluidez en todos tus contenidos, y cuenta con un acabado trasero de cristal con un acabado sedoso libre de huellas. Incorpora una batería de 5000mAh, y un sistema de carga rápida de 33W SUPERVOOC que te asegurará una capacidad para todo el día, con una carga hasta el 100% en solo 68 minutos.

Sus cámaras con inteligencia artificial te permiten conseguir una gran calidad en todas las capturas, y ofrecen una definición de 48MP o en modo Ultra HD de hasta 108MP. En su interior tiene un procesador MediaTek Dimensity 810 que te ofrecerá una gran eficiencia. Su almacenamiento es de 64GB y tiene una memoria RAM de 4GB expandible a 7GB de forma virtual, para tener un rendimiento decente para todas las situaciones.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, donde destacan que tiene una calidad excepcional, funciona muy bien, siendo un modelo que es bastante rápido. Es un teléfono bastante aceptable para un precio que es muy bajo, y la calidad de su cámara está bastante bien. Este móvil funciona muy bien, es rápido, y la batería dura 1 día completo incluso con un uso forzado. Es una gran alternativa si tienes un presupuesto ajustado para cambiar tu móvil a un modelo 5G.

9. Móvil 5G Xiaomi Redmi 12

Si buscas un móvil 5G muy barato, no cabe duda de que esta será una gran alternativa para ti. Viene con una memoria interna de 128GB y una memoria RAM de 4GB, incorporando una pantalla FHD+ de 6,79 pulgadas. Viene con una cámara dual de 50MP con IA, que permite disfrutar de una gran calidad en la captura de todas tus imágenes.

Tiene una batería de 5000mAh, con un sistema de carga rápida de 33W, que permite cargar el móvil de forma rápida. Su pantalla es AMOLED, y cuenta con una resistencia a al agua y polvo IP53, lo que permite que puedas utilizarlo en cualquier momento sin importar las condiciones climáticas.

Son muchas las valoraciones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, donde destacan que el producto es de buena calidad, cumple por completo con lo que promete. Es un móvil con unas características buenas para el uso en el día a día, ofreciendo un rendimiento que es bastante bueno. Es una gran opción si estás buscando una opción barata para dar el salto a la tecnología 5G.

¿Cómo escoger correctamente un móvil 5G que sea barato y bueno?

Para comprar un móvil barato y bueno 5G es imprescindible fijarse bien en las características que tiene el dispositivo. Por este motivo, debes fijarte en lo siguiente:

Potencia

Que sea un móvil barato no quiere decir que tengas que sacrificar el rendimiento, porque existen modelos con un gran rendimiento por menos de 400€. Tendrás que fijarte en el procesador que incluyen, así como en la capacidad de la memoria RAM que tienen.

Mientras más elevada sea la capacidad de memoria RAM tenga el móvil más fácil será que ejecute todas las aplicaciones incluso las más demandantes. Para un gran rendimiento es recomendable optar por modelos que tengan 6 u 8GB de memoria RAM.

Almacenamiento

Todo dependerá de lo que vayas a almacenar en tu móvil, aunque tener una capacidad de almacenamiento elevada nunca estará de más. Puedes escoger un modelo que venga con una capacidad de almacenamiento mínima de 128GB.

Sin embargo, si quieres conseguir una capacidad de almacenamiento mayor lo ideal será optar por un modelo que cuente con 256GB de almacenamiento. También debes fijarte en que tenga capacidad para expandir su memoria mediante microSD mínimo hasta 1TB de capacidad, y así conseguirás una gran capacidad de almacenamiento.

Actualizaciones

Esto dependerá de cada cuanto tiempo cambias de móvil, porque si vas a cambiar tu móvil cada año, las actualizaciones no serán tan importantes. Sin embargo, si buscas un móvil que te dure varios años debes fijarte en los años de actualizaciones que ofrecen para cada modelo específico. Esto permitirá que tengas siempre la máxima seguridad en tu dispositivo y que esté al día con los parches de seguridad del sistema.

Cámara

Este es un aspecto importante en cualquier móvil que vayamos a comprar, y actualmente lo más recomendable es optar por una cámara que sea de por lo menos 50MP. Algunos modelos incorporan cámaras que permiten tener unas buenas capturas nocturnas, mientras que otros incorporan IA en su cámara.

¿Por qué elegir un móvil 5G en lugar de un 4G?

Los móviles 5G tienen claras ventajas frente a los de tecnología 4G, porque ofrecen una mayor velocidad, una mejor conexión y una mejor interconexión con otros dispositivos. Sin embargo, debemos considerar lo siguiente:

Si en la localidad que vivimos ya funciona el 5G o aún hay únicamente 4G.

Para quienes buscan un móvil que dure mucho tiempo, lo mejor es apostar por la tecnología 5G porque las redes se actualizarán y después se podrá disfrutar de una buena velocidad de conexión.

Cuando usamos el móvil a diario necesitaremos la mejor velocidad de conexión posible.

Podemos invertir un poco más de dinero en un móvil 5G.

Ten en cuenta que, más temprano que tarde la tecnología 5G llegará a todos al igual que sucedió con la 4G. Por lo tanto, es una mejor opción estar preparados para aprovechar la máxima velocidad que ofrecen los móviles 5G.

¿Cuánta radiación emiten los móviles 5G?

Las redes móviles 5G a pesar de que permiten una velocidad de transferencia de datos más rápida, la verdad es que emiten menos radiación frente a las redes 4G. Esto se ha comprobado mediante un estudio, donde se hizo la comparación de las redes 2G, 3G, 4G y 5G, y curiosamente, las redes 5G fueron las que menos radiación emitían.

Esto se debe a que la tecnología de las antenas 5G emiten un haz de radiación hacia el usuario cuando se está utilizando. Pero, este se invierte de dirección cuando el teléfono no se usa, lo que hace que sea más versátil en todos los casos.

Una mejor cobertura y velocidad con la red 5G

Actualmente la tecnología 5G ya se puede disfrutar en las grandes ciudades, y la cobertura es mucho mejor que para los móviles 4G LTE. La tecnología 5G gana por completo en el terreno de las conexiones, porque tiene una velocidad hasta 100 veces mayor que la tecnología 4G para transmitir datos.

De esta forma, se logra que apenas haya retardo entre la orden y la acción ejecutada. Este tipo de redes se va a masificar y poco a poco los móviles 4G empezarán a quedar obsoletos, dando paso exclusivamente a la tecnología 5G.

A pesar de que los móviles con tecnología 5G tienen un coste un poco mayor, la verdad es que ya empiezan a aparecer modelos más asequibles como los que hemos visto hoy. Estos ofrecen la última tecnología de conexión, así como un precio bastante bueno para disfrutar de móviles altamente eficientes.