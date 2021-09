Existen ocasiones en las que tenemos que buscar desguaces cordoba y en esta situación poder ver un listado con los que existen, y escoger el más cercano a nuestro domicilio, nos puede ser de mucha utilidad.

Estos centros nos dan muchos servicios que los conductores desconocemos y que puede que antes o después necesitemos.

Recogen nuestros coches para darlos de baja



Antes o después nuestro coche llega al final de su vida útil y nos tenemos que deshacer de él. En muchas ocasiones lo podemos vender, pero en otras está tan mal que no nos queda otra que darlo de baja.

Si tenemos suerte, este momento llegará porque le hemos hecho cientos de miles de km, y si tenemos menos fortuna por un accidente o una avería grave.

Sea como fuere, desde hace ya bastantes años no podemos dar de baja un coche por nosotros mismos y para ello tiene que intervenir un desguace que esté autorizado a hacer este trámite.

Así, uno de los servicios que nos dan los desguaces de Córdoba es ir a por nuestro coche en una grúa para llevarlo al desguace y tramitamos toda la documentación, quedando el coche dado de baja y nosotros sin responsabilidad sobre el mismo.

Además, hay casos en los que podemos ganar un poco de dinero si es un coche con piezas muy demandadas y que aún se pueden usar, como ocurre con los recambios del motor y del turbo de los vehículos del grupo VAG.

Nos pueden enviar piezas a casa



Otro de los servicios que ofrecen los desguaces en Córdoba es el envío de piezas a casa. Puede que alguno no lo haga o al menos no con los particulares, pero la mayoría de ellos ya tienen webs en las que podemos ver qué recambios hay disponibles y solicitar las que nos hacen falta si no están en su catálogo.

Es algo muy cómodo, pues sin necesidad de ir de desguace en desguace podemos obtener repuestos a unos precios muy atractivos y perfectamente funcionales.

Se puede solicitar cualquier pieza, pero si no encontramos las más caras como los motores hay webs especializadas en estos recambios como https://www.motoresdyg.com/ que nos puede mandar motores usados y certificados de casi cualquier vehículo a casa o a nuestro taller de confianza.

Muchos desguaces permiten ir a sacar las piezas de los coches



Hay muchos desguaces que nos dejan ir a que busquemos las piezas que nos hacen falta, viendo los coches que tienen disponibles y desmontando el recambio que necesitamos.

Esto se suele hacer en los desguaces más grandes, en los cuales tienen campas con cientos de coches en los que podemos extraer las piezas de menos valor, pues lo lógico es que las más caras ya las quiten ellos.

Lo normal es encontrar piezas como los aireadores, una tapa de un salpicadero, un botón, el tornillo de un asiento y recambios de ese tipo, que al sacarlos nosotros nos los cobrarán a un precio muy bajo.

Los desguaces en Córdoba ofrecen muchos servicios. Hace tiempo que no tienen nada que ver con las chatarrerías y ahora son centros modernos en los que se recicla la mayor parte de las piezas de los coches, dándoles un segundo uso que aprovechan muchos conductores para reparar sus vehículos a un precio muy bajo.