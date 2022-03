Desmontado la estafa verde: Vox, Abascal y sus flagrantes contradicciones

AD.- El mensaje ilusionante que vendió la derechona española de Vox y su líder, Abascal, de una firmeza en las ideas –que adolecía esa que calificaban como la “derechita cobarde” del PP– que iba a defenderlas con contundencia y sin temor a las consecuencias (entendemos que refiriéndose a cálculos electorales), cada día que pasa se torna en contradicciones como las que les ofrecemos a continuación de forma cronológica:

Contradicciones en la afinidad de Vox con respecto a Putin:

24 de febrero de 2022: Vox pide que Rusia cese en los ataques a Ucrania y evitar la escalada militar:

Abascal borra de su cuenta oficial de Twitter este mensaje de noviembre de 2015 en el que apoyaba a Vladimir Putin en sus declaraciones bélicas y en el que también lo alentaba hacia la violencia con el hashtag en latín # SiVisPacemParaBellum : “Si quieres paz, prepárate para la guerra”.

Vox ahora trata de dar a entender que Putin está dentro de la órbita comunista . Claro, si fue agente de la KGB soviética… ¿Ahora se da cuenta de ello y acusa de “alianzas” y “criminales” cuando sus socios internacionales simpatizan con Putin, al igual que el propio Abascal?

A continuación, los socios internacionales de Abascal, simpatizantes de Putin . De arriba a abajo Abascal y Putin, posando con Jair Bolsonaro, presidente de Brasil; Viktor Orbán, primer ministro de Hungría; Matteo Salvini, líder de la Liga italiana; y Marine Le Pen, líder del Frente Nacional francés:

En marzo de 2015 (ocho meses antes del mensaje de apoyo en Twitter a Putin por parte del líder de Vox) parece que tuvo amnesia el señor Abascal y entonces no le parecería que Putin estaba tan alineado con la extrema izquierda bolivariana de Maduro, presidente de la narcodictadura de Venezuela que considera aliado del Gobierno socialcomunista del PSOE y Podemos:

Contradicciones sobre la aprobación del decreto del Gobierno PSOE-Podemos para gestionar el reparto de fondos europeos:

28 de enero de 2021: abstención para salvar al Gobierno socialcomunista de PSOE y Podemos en la aprobación de la gestión del reparto (no de la llegada a España) de los fondos europeos :

5 de marzo de 2021: tras justificar su abstención en los días posteriores, reconocen no haberse ni siquiera leído el informe del Consejo de Estado . ¿Estaba VOX de vacaciones o es que son más “inútiles” que los políticos a los que tanto critican?

Consecuencias de haber dado carta blanca al Gobierno al abstenerse en el decreto de gestión y reparto de fondos europeos:

Noticia del 3 de febrero de 2022:

Noticia del 7 de febrero de 2022:

Sin embargo, Vox sostuvo que volvería a actuar de la misma manera:

Contradicciones relativas a la falta de democracia interna en el PP según Abascal, que luego actúa de la misma manera en Vox:

Audio de Abascal cuando militaba en el Partido Popular y pedía democracia interna, mediante voto directo de los afiliados, en el PP vasco:

“[Los partidos funcionan de una manera determinada que todos conocemos y han venido funcionando así históricamente…]”. “[Eso no significa que las cosas se estuvieran haciendo bien. Con la que está cayendo, y con la exigencia de regeneración democrática que hay hacia los partidos y de transparencia, es absolutamente exigible que se convocase un congreso abierto…]”

“[Canalizar y empujar a un candidato determinado creo que es una mala elección…]”

“[Sin ninguna duda, el congreso por compromisarios y delegados creo que cada vez tiene menos sentido, sobre todo porque además hay muchas triquiñuelas para manejar a esos compromisarios y delegados…]”. “[No hay ninguna excusa para no dar voz absolutamente a todos y cada uno de los afiliados]”

22 de marzo de 2014 . Cuando todavía era una fuerza extraparlamentaria, Vox dejaba votar a los afiliados mediante primarias en urnas físicas –no telemáticas con posible manipulación del voto– para elecciones europeas, según presumía el propio Santiago Abascal, quien criticaba los dedazos de los demás…

23 de febrero de 2019: tras convertirse en una fuerza parlamentaria con su irrupción en el Parlamento de Andalucía el 2 de diciembre de 2018, Vox suprime las primarias para designar candidatos autonómicos y municipales , en contra de los principios fundacionales del partido. Se emplearán los anteriormente criticados dedazos o ‘dedocracia’ que tanto repudiaba el propio Santiago Abascal años atrás:





1 de septiembre de 2020: se convocaron elecciones primarias provinciales. Las provincias con menos de 500 afiliados, que son un total de 33 dirigidas desde Madrid, no optaban a este proceso democrático. Sí optaban las restantes 19 provincias, 17 controladas por gestoras, menos Madrid y Málaga, con Rocío Monasterio y José Enrique Lara al frente, respectivamente. Por lo tanto, de las 52 provincias de España, 50 estaban controladas por gestoras nombradas a dedo por la dirección nacional de Vox.

25 de septiembre de 2020: Vox suspende las primarias provinciales en Málaga, Jaén y Alicante “tras haber constatado la existencia de infracciones de normas internas que han enturbiado el proceso electoral”, según el Comité Electoral, el cual no detalló ni quién ni qué infracciones se cometieron.

2 de octubre de 2020: Abascal acude al programa de Federico Jiménez Losantos y expone: “[Había alguno incluso que hablaba de que si sería mejor suspender este tipo de elecciones provinciales…]” “[Tener delegados provinciales es una fórmula que quizás haya que explorar. Y un partido puede ser perfectamente democrático con una participación de todos los afiliados a través de delegaciones provinciales”].

Es decir, su fórmula ‘democrática’ a estudiar son delegaciones provinciales nombradas a dedo por la dirección nacional, algo que criticaba en su anterior etapa en el PP y de lo que se enorgullecía en los principios de Vox, en los cuales se votaban las listas electorales, cosa que ya no ocurre.

Link al programa, a partir del minuto 33:28, concretamente entre 33:59 y 34:33:

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=TTVWdd7O3gE

14 de octubre de 2020, repetición de primarias en Málaga, Jaén y Alicante: en Alicante gana Ana Vega, la presidenta de la gestora nombrada a dedo por Madrid, y en Jaén las dos candidaturas que concurrieron a los comicios decidieron retirarse tras graves acusaciones cruzadas, por lo que el partido nombraría otra gestora.

Málaga, la excepción, vio cómo Enrique de Vivero, coronel de La Legión retirado y actual presidente de TÚpatria en Málaga y vicepresidente nacional de dicho partido considerado como una escisión de Vox, fue el único candidato no oficialista –del aparato– que ganó las primarias en España. Pero al no ser él y su ejecutiva ratificados tras más de un mes de espera, mientras desde Madrid se permite una campaña interna de calumnias e insultos al legionario, este acaba presentando su dimisión.

Apenas unas horas más tarde, Patricia Rueda, diputada nacional por Málaga, es nombrada como gestora interina para la conformación de una posterior gestora provincial que en la actualidad está a cargo de Antonio Sevilla, concejal de Vox en Torremolinos.

Resultado final a 18 de noviembre de 2020: Vox cuenta en España con 35 gestoras impuestas a dedo desde Madrid y 17 antiguas gestoras también nombradas por el Comité Nacional previamente, pero que se presentaron como candidaturas aventajadas (oficialistas) valiéndose de la proyección mediática y del control del aparato del partido cara a las primarias, ahora técnicamente designadas como comités provinciales. Recordemos a Abascal cuando todavía militaba en el PP: “[Canalizar y empujar a un candidato determinado creo que es una mala elección…] ”. La coherencia brilla por su ausencia, claro que cuando estás al frente quieres que se convierta en tu cortijo, al estilo PSOE de Andalucía, en el cual te empiezas a convertir en un acaudalado empresario de la política, como veremos más adelante.



Fundación de Solidaridad, sindicato estrechamente vinculado a Vox, y otros chiringuitos varios de los que cobró Abascal

5 de julio de 2020: Abascal anuncia la llegada de un sindicato de trabajadores.



14 de septiembre de 2020: presentación del sindicato Solidaridad, el cual tiene como secretario general y máximo mandatario a Rodrigo Alonso, también diputado y portavoz adjunto de Vox en el Parlamento de Andalucía.

Punto 3 del artículo 29 de los estatutos del sindicato Solidaridad :

[“Los medios económicos necesarios para llevar a cabo los fines sindicales serán cubiertos por los siguientes medios:”]. […] [3. Por las donaciones, subvenciones y aportaciones que, sin contrapartida alguna, se le ofrezcan…]

La postura de Santiago Abascal sobre las subvenciones para multitud de organizaciones, repetida hasta la saciedad, pero sin dar ejemplo con el nuevo sindicato títere de Vox que seguramente acabará trincando del presupuesto público (igual que hace la izquierda que él tanto dice detestar y a la que con los hechos se parece). A la postre se tratará de un nuevo chiringuito… como la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid , donde fue recolocado como director una vez defenestrado por el PP en el País Vasco, y donde cobró durante 2010, 2011 y 2012 unos 100.000 € al año , más de lo que percibe el presidente del Gobierno, hasta que quedó disuelta por parte de la Comunidad de Madrid.

… como la Fundación del Patrocinio y Mecenazgo , en la que recaló en 2013, tras el cierre de la Agencia de Protección de datos, como director gerente con un sueldo idéntico total al de ejercicios pasados: 93.855 € al año (82.491,84 € de base + 11.363,16 € de productividad).

Abascal aguantó en dicha fundación hasta diciembre de 2013, hasta que la Comunidad de Madrid decidió su disolución. En noviembre de 2018, la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid publicó un informe en el que se apreciaba que ni la fundación ni sus responsables aportaron documentación requerida para su fiscalización en un ejercicio total de opacidad , tal como se puede comprobar en el siguiente extracto:



Del “marqués de Galapagar” podemita Pablo Iglesias al señor ‘marqués de Arturo Soria’ de la derechona, Santiago Abascal

La incoherencia no es una cualidad exclusiva del populista y neocomunista Pablo Iglesias, exlíder de Podemos, aquel que decía que era motivo de orgullo “cuando saludas al panadero, al que te vende el periódico” y “de haber crecido en un barrio”, como Vallecas, de donde decía que no se quería ir.

Mientras, criticaba a aquellos políticos que, según él, se aislaban en un chalet a las afueras de Madrid y a un tal Luis de Guindos, ministro de Economía del PP allá por 2012, con la siguiente pregunta en un tuit: “¿Entregarías la política del país a quien se gasta 600.000€ en un ático de lujo?”

Mayo de 2018: por todos es sabido que Iglesias se gastó al menos 600.000 € en un chalet de una zona residencial alejada del trasiego propio de un barrio, con una parcela que le separaba en 2000 metros cuadrados del españolito medio. Aquella incoherencia le hizo merecedor del apodo de “marqués de Galapagar” que tantas veces le refirió Abascal, quien lógicamente también apuntaba a la desconexión del líder podemita con respecto a la realidad.

Mayo de 2019: Santiago Abascal empieza a percibir un sueldo anual de 55.803,86 € como diputado , tal como se refleja en el portal de transparencia del Congreso de los Diputados.

Octubre de 2020: apenas un año más tarde de ser elegido diputado nacional, Abascal se compra un chalet de alrededor de 1 millón de euros en Arturo Soria , una de las zonas residenciales más exclusivas de Madrid.

¿Alguien duda de que para alcanzar tal estatus Abascal no venga compatibilizando su legítimo sueldo como diputado nacional con otro salario por parte de Vox, que por cierto se financia también con la subvención pública a partidos que tanto dice el vasco que hay que suprimir? Eso sin contar lo que pudiera percibir de un partido que hasta 2018, cuando entró en el Parlamento de Andalucía, era una fuerza extraparlamentaria que contaba con un número muy limitado de afiliados pagando la cuota.

En Vox se dice mucho aquello de que “venimos a servir y no a servirnos”. Sinceramente, permítannos ponerlo en duda tras caer en el detalle de que el líder del partido verde fue desahuciado de su vivienda en Álava en 2010, que perdió por tenerla como aval de un bar, negocio que se arruinó. Y, tras solo poco más de un año después de empezar a cobrar como diputado nacional (mayo de 2019), ahora vive como el ‘marqués de Arturo Soria’, tras criticar al también populista Iglesias.

Alberto González (Pigdemont) y excoordinador de Vox en Mijas, fulminado por defender a niños de la manipulación LGTBI

Alberto González, excoordinador de Vox en Mijas, municipio malagueño de la Costa del Sol, es un empresario conocido por vender productos españoles como vinos y embutidos bajo la marca ‘Pigdemont’, cuyo logo representa un cerdo con pelo y gafas que bien podría caricaturizar al fugado expresidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont.

Su caso es de traca porque solo ejerció como representante local del partido apenas un par de meses, desde el 18 de mayo de 2021, al ser cesado de su cargo por ser coherente con el ideario que supuestamente defiende Vox.

Y es que los problemas de González con el partido surgieron a raíz del cumplimiento de su obligación política y moral de denunciar un hecho que aconteció a las puertas del consistorio mijeño. En su Twitter personal expuso lo siguiente: “El Ayuntamiento de Mijas, no solo ignora la sentencia del Tribunal Supremo al instalar la bandera LGTBI, también utilizan, exhiben y manipulan a menores”.

No es ninguna mentira ni ninguna falta de respeto lo expuesto por González por los siguientes motivos:

1. La sentencia 564/2020, del 26 de mayo, del Tribunal Supremo establece “que no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente, y en particular, con el deber de objetividad y neutralidad de las Administraciones Públicas la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, aun cuando las mismas no sustituyan, sino que concurran, con la bandera de España y las demás legal o estatutariamente instituidas”.

2. La ideología LGTBI contiene consideraciones de índole social, política y, sobre todo, acerca de la sexualidad. En este sentido, en aras de preservar neutralidad de las administraciones con respecto a los menores de edad, los niños no deben ser posicionados, influidos o adoctrinados por las instituciones, pero sí educados en el respeto al individuo, cualquiera que sea su orientación sexual. Además, de necesitar amparo en este sentido, los niños tendrían que ser atendidos por profesionales debidamente cualificados en una materia tan delicada como esta.

Finalmente, aquella ‘aportación’ que Vox hizo a la política española de calificar al partido de Cs como la veleta naranja, cuando también actúan como la veleta verde, parece equiparable a frases simples que se recogen en el sabio refranero español como: “haz lo que yo diga y no lo que yo haga”, “consejos vendo que para mí no tengo” o “se cree el ladrón que todos son de su condición”.

Juzguen ustedes los hechos y valoren si esta es de verdad esa formación que decía ser el partido de la libertad, de los valores, de la coherencia y de los valientes. O, citando de nuevo al refranero español, “si se pilla antes a un mentiroso que a un cojo”, si Vox o Abascal es el mentiroso o el cojo. Para AD está claro: Vox es la estafa verde nacional populista que engaña a los españoles huérfanos de una alternativa seria en la derecha.

