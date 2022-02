Destrucción masiva

Alejandra G.P.- Es evidente que vivimos tiempos revueltos en materia política. Las malas decisiones, las votaciones, los decretos ley, la “NO” independencia del poder judicial, una Presidenta del Congreso que vulnera las normas establecidas en el hemiciclo, repartos injustos en los Presupuestos del Estado y miles de cosas más. Todos estos problemas se ven reflejados después en las Comunidades Autónomas. Pero la Alcaldesa de La Coruña va más allá y leo esta semana un artículo en un periódico que tanto Inés Rey como el Sr. Caballero, ambos pertenecientes a la saga de los pinochos, acusaban al Presidente la Xunta, Núñez Feijóo de no tratar con equiparidad monetaria a los ayuntamientos que no le votaban, en este caso La Coruña y Vigo. Inés, te pondré al día de nuestra ciudad y de nuestra Autonomía. Dentro de un mes hará dos años que nos confinaron y se paralizó casi toda la actividad productiva de nuestra ciudad y comunidad, y mientras tú estabas en tu casa y/o ayuntamiento tocándote el moño por cierto, la Xunta abonó miles de ayudas a La Coruña, ya solo en planes de rescate fueron 200 millones de euros. Ayudas de hasta 20.000 euros a hosteleros por establecimiento, así hasta 11 millones de euros para financiar mejoras en sus locales. Acuérdate de los bonos Activa Comercio, en ayudas al comercio y a usuarios.

Ahora mismo para ponernos en tiempo y forma, Feijóo negocia una nueva fábrica Showa Denko en el Puerto Exterior de La Coruña , que no en el puerto de Cádiz. Apoya a Stellantis en Vigo siempre que puede, algo que no he visto en Caballero (centrado siempre en sus luces). Que invierte 4,4 millones de euros para costear el mantenimiento y la gratuidad de las escuelas infantiles municipales de Galicia, y sí, digo municipales con total de 86 Ayuntamientos.

Aprueba acuerdos de las Universidades “todas” con un plan gallego de financiamiento universitario, que este año contará con un presupuesto de 469 millones de euros. Hay 16 proyectos privados y público-privados, vinculados a empresas y centros de conocimiento como Grupo Zendal, Televés, Fundación Kaertor sobre vacunas, nuevos medicamentos o instalación de fábricas de productos farmaceúticos en la comunidad.

Todavía hay más… el titular gallego se acerca para tener colaboraciones público-privadas como claves para llegar a consolidar diversos sectores como por ejemplo el biotecnológico gallego, reteniendo talentos e impulsando la economía.

Y todo ello sin perder las formas, 14 horas de trabajo continuo y no 4 horas como parásitos quejándose todo el día, sin oficio ni beneficio y como letales armas de destrucción masiva.

Para mentir, señora, hay que tener muy buena memoria y tú Inés, es evidente que no la tienes. Dile a tu jefe y de paso te lo aplicas a ti y tu colega de Vigo que el de los presupuestos “tongo” es el Psoe (experto en repartir y mal lo que no es suyo). Hicieron ya lo mismo con los cursos andaluces de desempleados para gastar en otros menesteres y todos sabemos cuales fueron.

Termino con una frase de Voltaire, y tengo que decir que es una de mis favoritas que dice: “El último grado de perversidad es hacer servir las leyes para la injusticia”.

