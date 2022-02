‘Detrás de Castillo están cubanos, venezolanos y el Foro de Sao Paulo’

[embedded content]

El almirante Jorge Montoya, congresista de Renovación Popular en Perú, esclarece en esta entrevista la situación crítica que atraviesa el Gobierno del comunista Pedro Castillo. Sobre la supuesta incapacidad del presidente, Montoya explica que todo se debe a un plan cuyo objetivo es la destrucción de las instituciones para construir un Estado comunista y añade que Castillo no está actuando solo, sino dirigido por asesores cubanos, venezolanos y bolivianos. En definitiva: es el Foro de Sao Paulo quien maneja al títere.

– ¿Exagero si digo que Perú se ha convertido en un manicomio?

No, está por ahí. Cada cosa que pasa es inentendible si no le ponemos la etiqueta adecuada. La etiqueta adecuada es que estamos en un Gobierno comunista. Solamente bajo esa opción se pueden hacer los análisis políticos en el país porque si no nos equivocamos, pensamos que estamos ante un presidente incapaz, y no es así. Él tiene un objetivo claro: primero cerrar el Congreso y después establecer un Estado comunista. El Congreso es la única piedra que lo impide, que defiende la Constitución y se preocupa por la Gobernabilidad del país.

– Según todas las encuestas, la mayor parte de la población opina que Castillo debe ser removido del cargo. ¿Qué falta para que se puedan convocar nuevas elecciones?

Para completar un poco la situación: el gas que estaba a 30 soles ha subido a 50-70 soles, la gasolina se ha duplicado, el dólar se ha disparado, las inversiones se han ahuyentado. La única solución es cambiarle a él. La última oportunidad la tuvo este nuevo Gabinete con el que se mantuvo en la misma línea nombrando ministros no idóneos. Ya hay una denuncia constitucional contra el presidente por traición a la patria, es un procedimiento que dura unos tres meses pero ya está en marcha. Terminará en el poder judicial que será quién diga si es culpable o no.

– Lo que necesitan es consenso. ¿Lo tienen?

Para este proceso sí lo tenemos porque la cantidad de votos que se necesita es menor. Para la vacancia se necesitan 87 votos, somos 130, no los tenemos. Estamos promoviendo la vacancia, que no es lo mismo que una moción. Íbamos a convencer a cada congresista de que esa es la solución para salir de la crisis. Después de eso viene quién lo releva, según la Constitución, la vicepresidenta, que también está cuestionada, pero es a quien le corresponde, salvo que ella renuncie, en cuyo caso tendríamos que nombrar a un nuevo presidente a través de elecciones.

– Pedro Castillo parece un hombre de paja, por su inutilidad, por su falta de cerebro. ¿Quién está detrás?

Para mí tiene asesores de diferente tipo. Debe tener asesores cubanos que son expertos en estos temas, del Foro de Sao Paulo, asesores venezolanos y posiblemente bolivianos porque tiene mucha cercanía con Evo Morales.

Por otro lado, pienso que no puede ser tan incapaz, debe ser un plan: la destrucción de las instituciones. Deja que los ministros que nombra él, que no son idóneos, que no tienen conocimiento de lo que tienen que hacer, las destruyan para luego mostrar al país que no funciona el sistema.

– Volvamos al pasado, a la elección de Pedro Castillo. ¿Qué falló?

Falló la gran irresponsabilidad de la población peruana que no votó. El 30% no votó. Yo considero que ese 30% estaba en el rango del centroderecha, no del centroizquierda, y fue lo que impulsó la balanza a favor de Castillo. Además hubo un anti voto hacia Fujimori porque se ha generado un odio, direccionado por los caviares –la izquierda más elegante– hacia esa familia porque el Gobierno de Fujimori, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, venció al terrorismo. Su venganza ha sido esa y ha tenido efectos. Muchos han votado por no votar a favor de Fujimori. La responsabilidad está en nuestras manos, no en manos de la izquierda, sino del centro derecha. Hemos sido irresponsables por el futuro del país.

– Si hubiera elecciones presidenciales ahora, ¿habría un candidato idóneo para hacer frente a la izquierda?

No hay nadie visible en este momento que tenga esa ambición, pero yo creo que va a aparecer. Tenemos gente muy preparada que seguramente está esperando su lugar o su momento para salir al aire. Ahora no lo hay porque estamos metidos en las elecciones municipales y regionales y los líderes están en eso. Creo que en algún momento se dirigirán a las elecciones presidenciales. Entre ellos, Rafael López Aliaga es una opción.