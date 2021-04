Díaz Ayuso: “El presidente del Gobierno ha abdicado de ser presidente de los madrileños”

La candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado el trato que ha recibido la Comunidad de Madrid durante toda la pandemia por parte del Gobierno: «Este maltrato es obsesivo por parte de La Moncloa». Ha centrado el tiro en Pedro Sánchez: «El presidente del Gobierno ha abdicado de ser presidente de los madrileños».

La presidenta regional entiende que el jefe del Ejecutivo y su equipo «ha decidido que esto no le conviene, no es su territorio, como si esto fuera por regiones». Por ello, le ha acusado de abandono: «Lejos de ayudarnos, lo único que ha hecho es darnos por perdidos, dar por perdido Madrid porque no lo controla. No controla la economía, no controla el aeropuerto y no controla la epidemia».

Acompañada de su equipo de Gobierno y del PP de Madrid hasta Boadilla del Monte, Ayuso ha hecho balance de dos años de legislatura que han discurrido, ha subrayado, «ante numerosas difamaciones, insultos y boicots», con un «maltrato obsesivo» por parte de la Moncloa. Ha asegurado que «el proyecto liberal es el que está triunfando en Madrid».

Díaz Ayuso se ha dirigido «a la gente de bien» para decirle que el «discurso socialista» del PSOE y Unidas Podemos «se está cayendo». Y ha dado explicaciones del porqué: «Defendemos la libertad de los hosteleros, y no de los etarras. La libertad de los comerciantes, y no la de los okupas o de los golpistas… Madrid, monarquía y España son lo mismo y no se pueden disociar».

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado este domingo que «hacía muchísimo tiempo» que los madrileños no estaban «tan unidos en torno a un mismo proyecto, que es el de vivir a la madrileña» y defender una comunidad «en la que ricos y pobres nos entendemos en la terraza de un bar». Por eso, ha destacado que aspira a levantar la «casa común» del centroderecha «y también de aquella izquierda que ama España, que ama la libertad y que, en los momentos más difíciles de la pandemia, ha agradecido que tratáramos sus intereses y sus vidas como adultos».

Ayuso ha aprovechado para agradecer el trabajo de los consejeros que han estado «pasando las de Caín» durante la pandemia, y aunque «las encuestas son positivas» para el PP les ha recordado que «hasta el último momento» deben trabajar «como si faltara un escaño» para revalidar el Gobierno.

Violencia en la calle y ataques a la prensa

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha exigido este domingo al Gobierno «una condena explicita de la violencia en la calle, de los ataques a los jueces y de los ataques a la prensa libre» ante la actitud «intolerable» de Podemos.

Ha insistido en que en las próximas elecciones madrileñas, el 4 de mayo, se elige entre «sanchismo y libertad»: «Ese sanchismo que no tiene la capacidad para traer suficientes vacunas a España y esa libertad que defendemos, basada en un proyecto que permite a los españoles tener un empleo, tener vacunas en los brazos y dinero en los bolsillos».

En el proyecto de Pedro Sánchez, ha advertido, «faltan vacunas» y «el dinero está en los bolsillos de Plus Ultra y de las aerolíneas venezolanas que han sido rescatadas con dinero publico».

García Egea ha contrapuesto también su «proyecto de libertad» al «ataque intolerable de Podemos a los medios libres, a la prensa libre que denuncia sus fechorías», tras el vídeo colgado por la formación morada en sus redes sociales en el que aparecen distintos periodistas y comentaristas con el mensaje «Ellos ya han hablado mucho. Ahora, #QueHableLaMayoría».

«Atacaron a los jueces, defendieron a los violentos y ahora atacan a la prensa libre», ha denunciado García Egea para pedir al Gobierno que condene este comportamiento.

Respecto a las críticas que recibió ayer sábado el proyecto de Isabel Díaz-Ayuso de la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, quien señaló que «es muy fácil hablar de la libertad de una élite», ha señalado que «Calvo sabe lo que es la élite porque cuando se pone mala no va a la sanidad pública, sino que va a la Ruber».