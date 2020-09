Dimite Emilio Bouza, portavoz del Grupo Covid-19 en Madrid

El doctor Emilio Bouza, elegido esta semana como portavoz para el Grupo Covid-19 destinado a coordinar los esfuerzos entre Gobierno y Comunidad de Madrid para paliar los efectos de la pandemia, presentó la dimisión de su cargo este sábado.

Bouza, ya jubilado, fue fundador de la Sociedad Española de Microbiología Clínica y además ocupó el puesto de jefe de Servicio de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas del Hospital General Universitario Gregorio Marañón.

De perfil apolítico, fue el nombre de consenso elegido por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz-Escudero, para el cargo de portavoz del grupo que se encargaría de coordinar los esfuerzos entre Gobierno y Comunidad para reducir los efectos de la pandemia en Madrid.

Bouza fue nombrado el jueves en la única reunión ejectuada hasta el momento por el grupo de coordinación, en la que participaron, además de los mencionados Illa y Ruiz-Escudero, la ministra de Política Terrotorial y FUnciaón Pública, Carolina Darias, y los consejeros Ignacio Aguado y Enrique Ruiz-Escudero.

La salida de Bouza se produce al comprobar las fuertes discrepancias entre Gobierno y Comunidad de los últimos días a la hora de gestionar las consecuencias de la ola de contagios del último mes.

En una carta remitida a Salvador Illa y Enrique Escudero, Bouza justifica su decisión: «(…) Las circunstancias que he presenciado en los dos días siguientes [a su nombramiento], junto con la contemplación de las ruedas de prensa simultáneas del viernes 25, me obligan a renunciar y declinar el ofrecimiento. Sin duda alguna seguiré trabajando en favor de los ciudadanos de Madrid y de España, con la mejor de las voluntades. Estoy, como no puede ser de otra manera, al servicio de la Salud, pero sencillamente, he podido comprender que ese no es mi puesto en las actuales circunstancias. Les envío mi gratitud personal a la confianza que han depositado en mí».