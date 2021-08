Diputado mexicano propone que México invada España para derrocar al Rey – La Gaceta de la Iberosfera

Rubén Ríos Uribe es un diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) –al que pertenece el presidente mexicano Andrés López– , en el Congreso estatal de Veracruz, que propuso invadir España para imponer una República, ya que, según su evaluación, el país europeo está “muy atrasado” al aún tener una monarquía.

¿Cómo empezó todo? El 15 de agosto pasado fue cuando este legislador por el Distrito XIX, posteó en su cuenta de Facebook un mensaje titulado: “Por la libertad y la democracia”.

Su primer señalamiento decía: “Hay que invadir España y llevarles la República. No puede ser que siguan teniendo un rey en pleno siglo XXI”.

No conforme con eso, y ante las críticas que no se hicieron esperar, posteó un segundo texto asegurando que “a la prensa conservadora no le gusta ‘el sarcasmo’ pero si les incomoda derrocar las ‘monarquías’, del siglo XXI, hagamos monarca a AMLO”.

Este martes 17 de agosto, Ríos Uribe publicó: “En México la ‘prensa vendida’ y los ‘fachos’ no conocen el sarcasmo y la ironía, es de entenderse al quedar huérfanos de las pensiones millonarias que les daba el Estado ‘neoliberal’, a costa del pueblo. Les enfada mucho que ahora ese dinero es para el pueblo y no para los oligarcas, saqueadores, corruptos y vende patrias”.

Otro legislador de Veracruz, pero del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Héctor Yunes Landa, hizo referencia a las declaraciones de su compañero Ríos Uribe y escribió en su cuenta de twitter:

“Que un diputado local de MORENA de Veracruz proponga invadir España porque tiene un Rey, nos pone en riesgo de que otro locuaz ibérico proponga invadirnos por tener un apóstol mesiánico gobernando al país. ¡Ahora son los cuatroteístas quienes se sienten los nuevos conquistadores!”.

Los posteos de Ríos Uribe se dieron en el contexto del 13 de agosto, fecha del 500 aniversario de la caída de Tenochtitlán, la capital azteca, a manos de Hernán Cortés, sus tropas y decenas de miles de indígenas hartos de los abusos que sufrían al tener que pagar tributos a los aztecas, además de ver a sus pobladores siendo sacrificados en los altares para “alimentar” a los dioses.

La animadversión que muestra Ríos Uribe respecto del pueblo español no es cosa sólo de él, sino que el presidente López ha hecho no pocas declaraciones desafortunadas en torno a los españoles y la Conquista, incluso exigiendo al Rey que pida perdón a las víctimas de hace 500 años.

La así llamada “Cuarta Transformación” ha tomado partido por los aztecas, repudiando la llegada de los españoles, aún siendo que López es descendiente directo de un español oriundo de Cantabria, su abuelo.

Por supuesto, los aztecas fueron sólo un pueblo más, importante, dominante, pero no el único, entre las 68 etnias indígenas que existían a la llegada de Cortés, y que aún conservan su lengua y tienen tanta importancia como cualquier otro ciudadano.

«Envié ya una carta al Rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a los que ahora se conoce como derechos humanos, hubieron matanzas, imposiciones, la llamada conquista se hizo con la espada y con la Cruz, se edificaron las iglesias arriba de los templos. Se excomulgó a nuestros héroes patrios, a los padres de nuestra patria, a Hidalgo y a Morelos», dijo López el 25 de marzo de 2019.

Esto lo dijo mientras se hallaba en Comalcalco, a donde se dirigió para “conmemorar los 500 años de la batalla de los españoles contra la resistencia de los mayas-chontales», que el mandatario considera la primer batalla de la Conquista.

«Lo cierto es que fue una invasión y se cometieron muchas arbitrariedades, se sometió a los pueblos que habitaban lo que ahora conocemos como nuestra América, todo el continente nuevo recién descubierto, fue una invasión», evaluó el morenista.

España mostró inconformidad ante esta exigencia de López Obrador, lamentó su carta y rechazó sus acusaciones en un comunicado lamentando “profundamente la carta enviada por el presidente mexicano al Rey el pasado 1 de marzo. Rechazamos con toda rotundidad su contenido”.

“La llegada, hace 500 años, de los españoles a las actuales tierras mexicanas no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas. Nuestros pueblos hermanos han sabido siempre leer nuestro pasado compartido sin ira y con una perspectiva constructiva”, se leyó en el comunicado.

Además, ese perdón que exigió López al Rey de España Felipe VI muestra su desconocimiento de la historia, ya que la Reina Isabel II, en épocas un poco posteriores a la Independencia de México, el 29 de diciembre de 1836, firmó un tratado con dicho país, en el que estableció que se dejasen atrás las diferencias.

Aquel tratado, asimismo, planteó una “amnistía general y completa para todos los mexicanos y españoles, sin excepción alguna, que pueden hallarse expulsados, ausentes, desterrados, ocultos, o que por acaso estuvieren presos o confinados sin conocimiento de los gobiernos respectivos”.

Por su parte, Vox, hace unos días, en el marco del aniversario mencionado de los 500 años de la toma de Tenochtitlán, ofreció su interpretación de los hechos ocurridos:

“Tal día como hoy de hace 500 años, una tropa de españoles encabezada por Hernán Cortés y aliados nativos consiguieron la rendición de Tenochtitlán. España logró liberar a millones de personas del régimen sanguinario y de terror de los aztecas. Orgullosos de nuestra Historia”.

En tanto, para López las cosas no fueron así. Par él, ese mismo aniversario es el de “500 años de la Resistencia Indígena. 1521, México-Tenochtitlan”, escribió en su twitter el 13 de agosto.