DIRECTO | Autoridades ucranianas dicen que el incendio en la planta nuclear de Zaporizhzhia ha sido controlado - La Gaceta de la Iberosfera

Las autoridades ucranianas han dicho que la situación generada por el ataque ruso en la planta de Zaporizhzhia, ubicada al este del país, ha sido controlada.

«La seguridad nuclear ahora está garantizada», ha remarcado el jefe de la Administración Militar Regional de Zaporizhzhia, Oleksandr Starukh, luego de que se lograse apagar el incendio provocado por la embestida de las tropas rusas este jueves.

Pese «al alto al fuego» temporalmente pactado este jueves entre representantes de los Gobiernos ucraniano y ruso para dar paso a corredores humanitarios, las tropas de Putin han persistido en sus ataques al este de Ucrania.

Así, una nueva embestida del ejército de Rusia ha causado un incendio en la planta nuclear de Zaporizhzhia.

El alcalde de Energodar, Dmytro Orlov, ha confirmado el ataque a la planta ubicada allí e indicó que intentan contener el incendio.

El ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba ha dicho que una explosión de la misma podría generar un desastre «10 veces mayor que el ocurrido en Chernóbil».

Russian army is firing from all sides upon Zaporizhzhia NPP, the largest nuclear power plant in Europe. Fire has already broke out. If it blows up, it will be 10 times larger than Chornobyl! Russians must IMMEDIATELY cease the fire, allow firefighters, establish a security zone!

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 4, 2022