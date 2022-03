DIRECTO | La gasística rusa Gazprom confirma que mantiene sin cambios el suministro de gas a Europa a través de Ucrania

La empresa estatal gasística rusa Gazprom ha asegurado este sábado que continúa suministrando gas a Europa a través de Ucrania en los volúmenes diarios solicitados por los consumidores europeos, ha informado el representante oficial del holding, Sergei Kuprianov.

El portavoz ha confirmado que «Gazprom suministrará este sábado gas ruso para el tránsito a través del territorio de Ucrania en el modo regular, de acuerdo con las solicitudes de los consumidores europeos: 109,5 millones de metros cúbicos diarios».

Se paraliza la evacuación civiles en Mariúpol pese al anuncio de alto el fuego

Las autoridades de la ciudad ucraniana de Mariúpol han anunciado la paralización del proceso de evacuación tras acusar a Rusia de incumplir los términos del alto el fuego anunciado para facilitar la salida de los civiles de la localidad, donde están atrapadas unas 400.000 personas.

El teniente de alcalde de la localidad, Sergei Orlov, ha asegurado que fuerzas rusas siguen bombardeando la ciudad y usando artillería. «Es una locura. No hay alto el fuego en Mariúpol y no hay alto el fuego a lo largo de la ruta designada», ha hecho saber en declaraciones recogidas por BBC. «Nuestros civiles están listos para escapar, pero no pueden escapar bajo los bombardeos», ha lamentado.

Ucrania denuncia bombardeos rusos a infraestructuras civiles con todo tipo de aviación

El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksii Reznikov, ha acusado a Rusia de bombardear infraestructuras civiles «críticas», incluidas instalaciones nucleares adyacentes a la central de Zaporiyia, la más grande de Europa.

«Están bombardeando nuestras ciudades, pueblos e infraestructuras civiles con todo tipo de aviación, incluidas infraestructuras críticas e infraestructuras peligrosas», ha afirmado Reznikov en un vídeo difundido este sábado.

Inditex cierra sus 502 tiendas en Rusia, con más de 9.000 empleados

Inditex ha decidido cerrar sus 502 tiendas en Rusia, su segundo mercado después de España, con más de 9.000 empleados, y suspender la venta ‘online’ en dicho país como consecuencia de la invasión rusa en Ucrania.

«Inditex informa de que en las actuales circunstancias no puede garantizar la continuidad de las operaciones y de las condiciones comerciales en la Federación Rusa y suspende temporalmente su actividad en las 502 tiendas (de las cuales, 86 son Zara) y en el canal ‘online’ del país», ha señalado en un comunicado remitido este sábado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Rusia constituye alrededor del 8,5% del resultado neto de explotación (Ebit) global del grupo. En concreto, el resultado antes de impuestos de este mercado fue de 86 millones de euros en 2020 (229 millones de euros en 2019), con unas ventas cercanas al 5% del total, lo que supone más de 1.000 millones de euros.

Rusia declara un alto el fuego para permitir la salida de los residentes de Mariúpol y Volnovaja

El Ejército ruso ha ordenado un alto el fuego en las localidades de Mariupol y Volnovaja, en el sureste del país, para que los residentes puedan escapar a través de un corredor humanitario habilitado a tal efecto, según ha comunicado el Ministerio de Defensa de Rusia.

El alto el fuego ha sido confirmado por la parte ucraniana primero a través del negociador presidencial David Arajamiya a la agencia Bloomberg y después por el alcalde de Mariúpol, Vadim Boychenko, quien ha confirmado a la agencia ucrania UNIAN la puesta en marcha del llamado corredor humanitario.

La situación en Mariúpol es especialmente crítica dado que milicias de la autoproclamada república de Donetsk, afín a Rusia, y muy cercana a ambas localidades, se han pasado las últimas horas estrechando el cerco sobre la zona, de acuerdo con el Ministerio.

Italia incauta los yates de tres oligarcas rusos que estaban atracados en puertos italianos

Agentes de la Guardia de Finanzas de Italia han incautado este viernes los yates de tres oligarcas rusos, entre ellos el magnate ruso Alexei Mordashov, presidente del grupo siderúrgico ruso Severstal, en las regiones italianas de Liguria y Toscana.

El oligarca Alexei Mordashov -considerado por la revista Forbes como el hombre más rico de Rusia- ha sido la primera víctima de las sanciones contra Rusia que Italia ha adoptado junto al resto de miembros de la Unión Europea, según ha informado el diario italiano’La Repubblica’.

Su embarcación, con un valor de 65 millones de euros, estaba atracada en el puerto de la ciudad italiana de Imperia, al norte del país. Además de este golpe al oligarca ruso, Mordashov tiene vínculos con el banco ruso Rossiya, uno de los siete que han sido desconectados del sistema bancario SWIFT.

Otro de los yates confiscados por la Policía italiana pertenece a otro oligarca cercano a Putin, Gennady Timchenko, también accionista del banco Rossiya. Su embarcación, de 52 metros de eslora, estaba amarrada en Portosole, en la ciudad de San Temo, también al norte de Italia, según ‘Corriere della Sera’.

El último de los yates ha sido requisado por las autoridades italianas en la provincia de Lucca, en la región italiana de Toscana. El oligarca que tiene la propiedad de este barco de lujo, valorado en 3 millones de euros, es Oleg Savchenko, gobernador del distrito de Kaluga -al oeste de Rusia-, y exdirector general de la empresa constructora Sik-Concor, según ‘La Repubblica’.