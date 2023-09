Directo. Sumar defiende la amnistía: “Es una oportunidad para pasar página”

El líder del PSOE, de forma inédita, evita intervenir en el debate de investidura de Núñez Feijóo.

Responde Feijóo a los dos nuevos oradores de Sumar. «Le agradezco a todos los portavoces de Sumar por sus aportaciones y por demostrarnos una vez más qué es Sumar: una amalgamaba de partidos que cuanto más se les conoce, menos les vota. Yo no tengo la culpa de que a usted le hayan cesado, señor Santiago. Le han cesado porque usted se manifestaba en contra del presidente del Gobierno cuando invito a celebrar la cumbre de la OTAN aquí. Eso se llama coherencia. En el PCE todavía queda coherencia, pero es usted y poco más».

Ahora los cuatro restantes los toma Aina Vidal. «Hoy no ha venido a hacer política sino ilusionismo. Y lo primero ha sido decir que usted ganó las elecciones, pero usted ganó en votos y en el parlamentarismo, gana quien puede formar Gobierno. El programa del Gobierno fantasma es la segunda ilusión que nos trae hoy el PP. Ustedes representan la pobreza, la desigualdad y la división».

Seis de los diez minutos de réplica para Sumar los toma ahora Enrique Santiago. «España sólo está en riesgo de romperse cuando gobierna el PP. La Constitución Española no prohíbe la amnistía».



Feijóo prosigue sus ataques: «Mercadean ustedes con cualquier cosa. Llegaron para luchar contra la corrupción y rebajan los delitos de malversación. Dicen que esto es un gobierno feminista, cuando con la Ley Trans invisibiliza a las mujeres y desprotege a los menores y tienen ustedes la segunda mayor tasa de paro femenino de la UE«.

Feijóo: “Yo sería un presidente de fiar. No le echaría la culpa a una ministra de lo que es responsabilidad del presidente. Es lamentable lo que han hecho ustedes”.

«Calviño dice que Podemos no ha influido en la política económica del Gobierno. Se enfrentaron ustedes por las hipotecas, por la cesta de la compra. Tampoco han acertado en materia social. Consiguieron dividir al PSOE en la ley trans. ¿Y cómo es posible echarle la culpa a una ministra de lo que aprueba un Gobierno de forma colegiada? ¿Cómo es posible tanto cinismo con la ley del sí es sí? De ridículo en ridículo en el ámbito internacional y en el nacional».

El líder del PP se ha mostrado duro con el partido de Yolanda Díaz. «Ustedes no son una muestra de pluralidad en España, en todo caso lo son de la división y de la degradación de la izquierda en España«.

Feijóo responde a la portavoz de Sumar. «Esto de ganar las elecciones resulta que en Sumar se ve muy mal. Ustedes tienen 106 escaños menos que el PP y nos llaman perdedores y fracasados. Estos debates se producen en el estado de la política española en tiempos de Sánchez. El que gana es perdedor y los que pierden son ganadores».

Lois, sobre la amnistía: «La amnistía no es para las élites políticas sino para cientos de personas anónimas que se vieron envueltas en un conflicto político, es un paso más de los indultos. Es una oportunidad para pasar página, para poder concentrar las energías en los retos compartidos que tenemos por delante».

Turno de Sumar. Habla Marta Lois, su portavoz en el Congreso. «No venimos a celebrar una investidura sino el final de un viaje que empezó el 23J y que ha sido gris, triste, y lleno de mentiras por parte del señor Feijóo».

Retoma la palabra Abascal. «Vox y el PP no son lo mismo, tiene usted razón. Vox defiende principios y planteamientos que el PP nunca hubiera defendido».

Sobre el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso, Feijóo declaró que «algún día se estudiará en las facultades de Derecho cómo puede entrar en vigor una ley antes de ser aprobada». «Esto también es made in el PSOE», remató.

También tiene palabras para el partido de Abascal: «No aspiro a que PP y Vox sean lo mismo porque nunca lo hemos sido y porque el PP nunca ha defendido algunos postulados que defiende Vox y ustedes lo saben muy bien».

Feijóo, que no cuenta con límite de tiempo, está aprovechando esta larga intervención para ahondar en sus quejas al PSOE. «Cuando Sánchez no ha podido comparecer ante el Congreso este martes será porque no puede contestar sobre lo que va a hacer con la amnistía. Dicho de otra forma, por eso ha venido y no se ha atrevido a hablar.»

Feijóo, ante un futuro nueva presidencia de Sánchez: «Podemos estar ante la redición del peor Gobierno de la democracia en España».

«El señor Sánchez puso las elecciones el 23J por algo: por no tener que dar cuenta a su partido de la derrota electoral sin paliativos en las comunidades y en los ayuntamientos de España. Ha liquidado al PSOE en el ámbito territorial».

«Señor Abascal, le agradezco su apoyo porque le ha ganado a Sumar y ha aceptado no entrar en el Gobierno. No como Sumar. ¿Qué sería de los de Sumar sin estar en el Gobierno? Le quiero agradecer el voto favorable sin condiciones porque esta tarde hemos podido ver cómo el PSOE ha pasado a la clandestinidad en lo que se refiere a los pactos de Estado; ha planteado que nunca va a hablar con el PP».

«Sánchez sin los diputados de ERC no es nadie. Comprendo que no venga aquí porque no tiene cuajo a presentarle a España su proyecto político«, prosigue Feijóo.

Feijóo insiste en sus críticas al Gobierno en funciones y sus futuros pactos: «Que Puigdemont decida si el señor Sánchez puede ser o no presidente de España es una anomalía democrática sin precedentes».

Feijóo sale a responder a Abascal pero usa el turno para volver a lanzar críticas al gesto del PSOE y a Sánchez en particular. « ¿ Cómo puede usted hablar de la soberbia en presencia del señor Sánchez? Señor Puente, ya le echaron una vez y le van a echar otra. El señor Sánchez no soporta hablar en esta tribuna porque no soporta haber perdido a las elecciones, porque no soporta que después de cinco veces que se ha presentado a las elecciones no haya conseguido el número de veces que yo he conseguido con una sola vez».

Y también tiene palabras para el presidente del Gobierno en funciones: «Señor Sánchez, aunque hoy no quiera hablar, va a responder usted tarde o temprano por cada uno de los cheques sin fondo que ha entregado a los enemigos de España. Hay que reconocerle que nadie había llegado a tal límite de desvergüenza«.

El líder de Vox se dirige a los separatistas para pedirles que «desistan de forzar las instituciones políticas para usarlas para provocar el enfrentamiento entre españoles, respeten el fundamento de nuestra Constitución que es la igualdad de los españoles. No se les ocurra. Respeten las leyes como las respetamos todos aunque no nos gusten».

«Seguiremos teniendo muchas diferencias y desacuerdos, pero podremos colaborar contra quien está llevando a nuestra nación a un callejón sin salida«, insiste Abascal. «¿Cuál es el camino entonces? El que ya hemos empezado a construir con nuestros acuerdos de gobierno autonómicos y municipales», continuó.

Abascal hace una llamada al PP para denunciar «la usurpación de las instituciones que padecemos, desmontando la propaganda del separatismo y de sus socios socialistas».

A pesar de contar con sus votos, Abascal aprovechó para criticar las «actitudes contradictorias» del PP: «La obsesión de ustedes, del PP, de no depender de Vox les llevó a cometer el gravísimo error a tolerar una campaña de demonización de Vox patentada por la izquierda. Les dijimos que nosotros no éramos el adversario, pero se dejaron llevar a una campaña desastrosa. Nos llegaron a decir que dábamos más miedo que Bildu, que los terroristas… Yo le pido que tome distancia definitiva de todos aquellos que siguen despreciando a 3 millones de españoles«.

Abascal empieza su discurso asegurando que Vox votará «sí» a Feijóo aunque no sea suficiente. «Podría decirles que no dan los números o que esta investidura es un balón de oxígeno para el PSOE a modo de reproche, pero no lo voy a decir porque no lo creo: es una buena ocasión para retratar al peor gobierno de España».

Feijóo no toma la palabra y llega el turno de Vox, con Santiago Abascal acudiendo a la tribuna.

En su réplica, Puente obvió la críticas de Feijóo y se centró en recordar las alianzas de PP y Vox: «Ha usted le ha temblado y le ha faltado coraje. Ha logrado que no se distinga al PP de Vox y todo por falta de coraje, el mismo que le ha llevado a suplicar el apoyo de Junts».

«Hoy el PSOE ha llegado al cénit de su desprestigio como partido histórico», remarcó un Feijóo muy crítico con la ausencia de Sánchez. «Este Gobierno en funciones no merecería ser una semana más Gobierno de España después del discurso del señor Puente», concluyó.

Feijóo: «Señor Sánchez, ha venido usted a constatar la anomalía democrática que vive nuestro país desde que usted es presidente: es el primer presidente perdedor de unas elecciones que aspira a volver a ser presidente y el primero que no hace el debate de investidura del candidato alternativo. Es lamentable el deterioro de las instituciones que usted protagoniza«.

Responde Feijóo: «Seré breve porque no voy a participar en el club de la comedia». Sobre la ausencia de Sánchez, Feijóo levantó a los suyos recordando al presidente que «usted me pidió seis debates electorales y ahora no es capaz de hacer el segundo».

El PP habla de «falta de respeto» por la no intervención de Sánchez en el debate. Mariano Rajoy, en una situación similar en 2016 cuando Sánchez se presentó como candidato a una investidura fallida, sí intervino.

«No pierdan el tiempo en buscar disidentes o traidores para pasearlo, ninguno es representativo de este PSOE», aseguró Puente sobre las críticas de históricos dirigentes. «Al de hace 30 años le hacían exactamente lo mismo, aunque a alguno de los que lo dirigían entonces parezca habérseles olvidado», añadió.

Acusa también a Feijóo de intenta un «Tamayazo» en el PSOE los últimos días para ganar los votos suficientes. «Pierdan toda esperanza de quebrar a este PSOE que tanto les molesta».

Puente empieza su intervención echando en cara a Feijóo que pida que gobierne la lista en cara sacando a relucir pactos autonómicos y municipales donde el PSOE quedó fuera del gobierno por pactos del PP. «Yo fui el candidato más votado en las municipales en Valladolid, pero su partido y Vox me relegaron a la oposición. Una coalición de perdedores, las cuales empezaron a protagonizar usted con la llegada al Gobierno del señor Moreno Bonilla en Andalucía o de la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid».

Sorpresa en el PSOE, que se guardó hasta el último momento el nombre del responsable en dar la respuesta. El diputado Óscar Puente, exalcalde de Valladolid, es el encargado de responder a Feijóo. Ni Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, ni Patxi López, portavoz en el Congreo.

La primera jornada de la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo se reanuda a las 15:30 con la intervención del portavoz del PSOE. El turno de intervenciones irá de mayor a menor representación parlamentaria y Feijóo tendrá la opción tanto de dar réplica a cada uno como de hacerlo en una única tras la participación de todos. A los que no dé tiempo, continuarán en la jornada de este miércoles, cuando tendrá lugar la primera de las votaciones.

