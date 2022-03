DIRECTO | Ucrania y Rusia mantendrán este miércoles una segunda ronda de conversaciones - La Gaceta de la Iberosfera

La segunda ronda de las conversaciones entre Rusia y Ucrania tendrán lugar este miércoles, según revelaron el martes fuentes cercanas al asunto a varios medios de comunicación ucranianos.

Fuentes de la delegación ucraniana que se reunió el lunes con representantes rusos en Bielorrusia han dado además detalles sobre las propuestas realizadas por las partes enfrentadas en el primer encuentro, tal y como recogieron el diario ‘Zerkalo Nedeli’ y el portal de noticias Glavcom.ua.

Entre otras cuestiones, Moscú habría exigido a Kiev reconocer la independencia de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk y retirar la petición de que la península de Crimea sea devuelta a Ucrania.

Las autoridades ucranianas, según Glavcom, han solicitado el alto el fuego inmediato y la retirada de las tropas rusas del territorio.

Las autoridades ucranianas han informado de que en la noche de este martes varios barrios a los alrededores de Kiev han sido bombardeados en la que es la séptima jornada desde que comenzó la invasión rusa a Ucrania.

En concreto, las zonas afectadas han sido Rusanivka, a pocos kilémtros de la céntrica plaza Maidán; en el barrio histórico de Kurenivka; a las afueras, en Boiarka, y también en Zhuliany, próximo al aeropuerto de la ciudad.

Las autoridades ucranianas han acusado este martes al Ejército ruso de haber atacado con un proyectil la torre de telecomunicaciones de Kiev, según ha trasladado el asesor del ministro del Interior de Ucrania, Anton Gerashchenko.

The Russian Army has started shelling Kyiv’s main TV tower.

They are trying to take Ukraine’s communication capacity today.

People living close to such facilities are at great risk, considering how little accuracy has been achieved in previous attacks. pic.twitter.com/CCAT3fBk6d

