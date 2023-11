Djokovic supera a Dimitrov y logra su séptimo título en París

El tenista serbio Novak Djokovic ha conquistado por séptima vez el torneo de París-Bercy, último ATP Masters 1.000 de la temporada, después de superar este domingo en la final al búlgaro Grigor Dimitrov (6-4, 6-3), un título que supone el sexto de la temporada y el número 97 de su carrera deportiva.

En un encuentro impecable, en el que no permitió a su adversario -que disputaba su primera final Masters 1.000 en seis años- disponer ni de una ocasión de break, el número uno del mundo aprovechó la única oportunidad de rotura del primer set para adelantarse en la contienda, que finiquitó con otros dos quiebres en la segunda manga.

De esta manera, Djokovic, que no cae en un partido desde que lo hiciera en la final de Wimbledon ante el español Carlos Alcaraz, se convierte en el primer jugador capaz de alcanzar 40 títulos ATP Masters 1.000. Desde que cedió en la hierba del All England Club de Londres, el serbio acumula una racha de 18 triunfos consecutivos -conquistando Cincinnati, US Open y París-Bercy-.

El de Belgrado se afianza también como el tercer jugador de la Era Abierta con más trofeos ATP Tour en modalidad individual (97), solo por detrás del suizo Roger Federer (103) y del estadounidense Jimmy Connors (109). Del 12 al 19 de noviembre, buscará en Turín su séptimo título individual en las Finales ATP.