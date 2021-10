Doctora Elke De Klerk: «No hay pandemia y ya emprendimos acciones legales contra el gobierno de Holanda, hagan lo mismo en sus países»

MA.- Durante la primera audiencia de la Alianza Mundial de Médicos, en Berlín, Alemania, la doctora Elke de Klerk, médico general y fundadora de Médicos por la Verdad Holanda, informó que un grande grupo de médicos ya han emprendido acciones legales contra el gobierno de Holanda por las medidas tomadas durante “la pandemia que no lo fue”:

“No hay una pandemia médica, ni tampoco epidemia… El Covid-19 no debería estar en la lista A, pues ahora sabemos que es un virus de gripe común. También hemos iniciado una demanda legal contra el Estado de Holanda junto con un grupo muy grande de médicos y enfermeras. Estamos en contacto con 87 mil enfermeras que no aceptan la vacuna que se está preparando ni quieren ser los conejillos de indias de nadie”, señaló la doctora de Klerk.

La fundadora de Médicos por la Verdad Holanda se pregunta: “Si no hay una pandemia, ¿por qué nuestros niños están usando mascarillas en la escuela?”. Y repuso a continuación: “Están intentando hacer obligatorio su uso, y estamos luchando contra esa medida junto con nuestro abogados. Los invito a que hagan lo mismo en sus países. Encuentren abogados. Les aseguro que hay derechos constitucionales absolutos que no pueden ser violados por ningún motivo médico. No hay razón para estar en pánico. El pánico lo crean los tests PCR que detectan falsos positivos… así que los médicos deben dejar de usar esas pruebas. Es muy importante. Y hay que estar tranquilos. En Holanda, la prensa ya está publicando que los tests PCR no sirven. Estoy muy contenta por ello. Hay esperanza”.