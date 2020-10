Donald Trump, dado de alta del hospital: “No tengáis miedo a la Covid”

05 de octubre de 2020 (21:18 CET)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandona esta tarde a las 18:30 hora local el hospital militar Walter Reed Medical Center tras la mejoría de su estado tras la enfermedad. El mandatario norteamericano ha aprovechado su cuenta de Twitter para agradecer la atención recibida pero también para volver a sus polémicas sobre la pandemia: «No hay que tenerle miedo al covid, no dejéis que domine vuestra vida”.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020