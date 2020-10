Donald Trump ingresó en el hospital con constantes vitales muy preocupantes

Los medios estadounidenses pedían transparencia sobre la salud del presidente Trump, siempre dado a esconder todo lo relacionado con su información personal, sean sus dolencias, sus impuestos, las calificaciones universitarias o los pagos por el silencio de supuestas amantes.

Así que ayer sábado comparecieron sus médicos, con Sean P. Conley al frente, delante del Walter Reed Hospital, donde ingresó el viernes. Tal vez por el aura de Trump, al que The Washington Post le ha contabilizado más de 20.000 mentiras en lo que va de mandato, todavía crearon más confusión.

La impresión que se desprende de estos acontecimientos es que el caos ha arraigado en el funcionamiento de la Casa Blanca. Tras la rueda de prensa llegaron las correcciones, sin que quede clara la verdadera afectación que sufre Trump, incluido en el grupo de riesgo por su edad y su tendencia a la obesidad. Tras un largo día de versiones y contradicciones sobre la gravedad de su estado, el propio presidente ha asegurado en un vídeo grabado desde el hospital militar en el que está ingresado que se encuentra “mucho mejor” y está trabajando para “volver del todo”, aunque “la verdadera prueba será en los próximos días”.





El vídeo que divulgó en la red social de Twitter, muestra al presidente detrás de un escritorio con camisa, chaqueta, pero sin corbata, aparentemente este sábado. Posteriormente, la Casa Blanca remitió dos instantáneas de Trump fechadas este sábado en las que se le puede ver trabajando (con el pelo más desordenado de lo habitual) desde el mismo escritorio en la suite presidencial y en soledad en una sala de conferencias en el hospital militar Walter Reed.

“Llegué aquí, no me sentía muy bien, pero ahora me encuentro mucho mejor. Estamos trabajando duro para volver del todo. Tengo que volver porque todavía tenemos que hacer Estados Unidos grandes de nuevo”, asegura Trump en el vídeo en el que añade: “Creo que estaré de vuelta pronto”. “Me siento bien, pero en los próximos días parece que será la verdadera prueba. Veremos lo que pasa en los próximos dos días”, añade el mandatario.

“Me siento bien, pero en los próximos días parece que será la verdadera prueba. Veremos lo que pasa en los próximos dos días”

Antes del vídeo, este sábado, los médicos mantuvieron que “está evolucionando bien” y que llevaba 24 horas sin fiebre. Pero indicaron que no podían ofrecer un calendario para el alta hospitalaria. Conley matizó que “somos cautelosamente optimistas”. Le suministran remdesivir, fármaco antiviral, y un cóctel experimental de anticuerpos.

En su intento por dar explicaciones rechazaron ofrecer detalles críticos –¿tiene afectación pulmonar?– y dejaron la impresión de que el presidente estuvo el viernes más enfermo de lo que se había dicho. Fuentes internas del gobierno reconocieron que se optó por el traslado al hospital para asegurarse que todavía podía salir caminando de su residencia.

Poco después de la comparecencia de los médicos, una persona conocedora de la salud del presidente, dio una visión más sombría. “Las constantes vitales del presidente durante las últimas 24 horas fueron muy preocupantes y en las próxima 48 horas serán críticas en términos de su cuidado”, subrayó. En la Casa Blanca tuvieron que suministrarle oxígeno.Desde el hospital, Trump publicó un video donde afirma que se encuentra “mucho mejor” y elogia la medicación que le están dando.

Los médicos que le atienden en el Walter Reed tampoco despejaron las dudas. El doctor Sean Dooley, que habló del “buen ánimo” de Trump, recalcó que “esta mañana no está con oxígeno y no tiene problemas respiratorios”. Esta respuesta solo provocó más preguntas. “En este momento no está con oxígeno, ni ayer [por el viernes], desde que está con nuestro equipo”, replicó Coney. Su negativa se interpretó como una confirmación de que previamente el oxígeno sí había sido necesario.

El lío del positivo

El médico rectifica después de sugerir que Trump había dado positivo el miércoles

El gran lío se produjo cuando Conley aseguró que “el presidente lleva ahora 72 horas en el diagnóstico” y “48 en tratamiento”. El cálculo resultaba fácil. Según esa versión, el positivo de Trump se había producido el miércoles, mucho antes de lo que se había reconocido. Esto suponía que el presidente viajó el miércoles a Minneapolis para un mitin y el jueves a Bedminster (Nueva Jersey) siendo consciente de su infección.

Saltaron las alertas. Una cosa es menospreciar la importancia del coronavirus, que ha infectado a más de 7,3 millones de estadounidenses –incluidos el presidente y la primera dama– y que ha matado a 209.000 ciudadanos. Y otra cosa es la temeridad.

“Esta mañana , cuando informé de la salud del presidente, incorrectamente utilicé el término 72 horas en lugar de tres días y 48 horas en lugar de dos días con respecto a su diagnóstico y al suministro de la terapia de anticuerpos”, remarcó Conley en la rectificación. Según el comunicado que difundió, el presidente supo que era positivo la noche del jueves.

En el debate del martes, Trump se burló de Biden por la mascarilla. Dos días después informaba al país que él era uno de los enfermos.

El senado se confina

Tres senadores que asistieron a la nominación de la juez Barrett dan positivo

Esta es la ironía estadounidense. Biden, candidato demócrata el próximo 3 de noviembre, ha sido víctima de las burlas de Trump y los suyos por haberse confinado “en el sótano” de su casa en Delaware. Ahora, Biden hace campaña, mientras Trump se ha visto obligado a renunciar a los mítines, a esas reuniones multitudinarias sin respetar la distancia social, ni usar mascarilla.

La Casa Blanca no ha dado la fecha del último test negativo de Trump, pieza clave para trazar el origen del contagio. Pero la atención está centrada en la convocatoria en la Casa Blanca para la nominación de la juez Amy Coney Barrett para el Tribunal Supremo. Tres senadores que asistieron a ese acto –Mike Lee, Ron Johson y Thom Tilis– han dado positivo. Esto ha llevado a suspender las sesiones de la cámara hasta el 19 de octubre y pone en peligro que Barrett reciba su aprobación antes de las elecciones.

Además de Hope Hicks, la estrecha colaboradora de Trump que hizo saltar las alarmas, también se han contagiado la ex asesora Kellyanne Conway y Chris Christie, que ayudó a Trump a preparar el debate del martes.

Tanto negarlo y el bichito se ha cebado en Trump y su gente.