Duro alegato contra Casado en ‘Buenos días España’: «No quiere enterarse que los del Gobierno son sus enemigos, y que al enemigo ni agua»

«Casado está desfigurado, lamentable, perdido, sin garra, sin fiereza. Está en ‘modo Rajoy’ cuando vino de México». Esta ha sido algunas de las conclusiones vertidas hoy en el programa «Buenos días España» por el director de AD, Armando Robles, al analizar el debate de la prórroga del estado de alarma celebrado ayer. «Escuchando el debate, parecía que era el Gobierno quien estaba fiscalizando a la oposición y que la oposición era la principal responsable de la propagación de la pandemia. Algo insólito y siniestro», repuso el director de AD en el espacio conducido y dirigido por Santiago Fontenla, convertido ya en el programa de radio por internet más seguido de España, a una distancia sideral del resto.

«Si en un escenario apocalítico como el que vivimos, y que en parte ha sido provocado por la izquierda en el Gobierno, Pablo Casado es incapaz de imponerse en un debate, dando la imagen de un líder superado por los acontecimientos, entonces la derecha tiene un gravísimo problema que requiere de urgentes soluciones. El Casado de ayer se parecía más al invitado de Bilderberg que al líder de la derecha que la gravedad del momento presente exige y requiere. No se entiende tampoco el apoyo al Gobierno del principal partido de la oposición, mientras los dos partidos gobernantes se dedican a vejar e injuriar al PP y en menor instancia a Vox. Casado no quiere enterarse que estos del Gobierno no son sus rivales, son sus enemigos. Y que al enemigo ni agua», sentenció Robles.

También criticó duramente la no asunción de responsabilidades por parte del Gobierno. «En un escenario con cinco millones de muertos por el coronavirus, el relato del Gobierno seguiría siendo el mismo, que nadie se engañe. Estamos en manos de un peligroso narcisista y de una banda cuyas ideas han destruido países. Nos quieren tener enjaulados hasta haber destrozado la economía por completo y sin remedio posible. Y nadie hace nada. Desde luego, la mayoría de España tiene lo que se merece».

Y añadió a continuación: «No sólo no tienen vergüenza, no sólo se ríen de los muertos y de sus familias, no sólo desprecian a los millones de pequeños empresarios, trabajadores por cuenta ajena y autónomos que perderán su medio de vida, no solo se ríen de todos los que abominamos de la criminal ideología socialcomunista y del totalitarismo liberticida que conlleva su alevosa implantación, lo peor es que se están riendo de toda España».

«La peor peste no es el maldito virus chino, sino la peste roja comunista, una peste que debería haber sido desterrada de la faz de la Tierra desde hace ya más de un siglo. Es la peste más mortífera y asesina en los anales de la Humanidad y se retroalimenta con otra peste, la peste de la estulticia que lleva haciendo estragos entre millones de imbéciles desde 1917», dijo.

En el programa de Fontenla intervino el periodista gallego Pablo Terrón, quien también se mostró sorprendido por la tibieza de Casado frente a la izquierda.

En otro de los momentos estelares del programa, Robles descartó un cambio de paradigma en la población española aún cuando vivan en permanente roce con la pobreza. «Que nadie se lleve a engaño. El español es uno de los pueblos más indignos del mundo. Somos una sociedad débil y desvertebrada, sin valor ni pertrechos morales. Al Gobierno le basta con untar a los españoles que no tienen nada con 100 ó 200 euros para que estos lo acepten y sobrevivan resignados comiendo pan y cebolla, como en la nana de Miguel Hernández. Lo malo de esta situación es que el sistema ha sido capaz de crear una sociedad a su medida, una población que se lo traga todo y que se deja comprar con un vale de comida y algunos euros. La gallardía y la valor de los españoles ha sido convenientemente castrado por el régimen del 78.

En definitivamente, todo una exhibición de independencia intelectual y de agudeza crítica que no puede dejar de escuchar. PINCHE ABAJO: