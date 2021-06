Echenique seguirá la estela de Iglesias y abandonará la política antes de las próximas generales

Lo que era un secreto a voces parece confirmarse. El portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, seguirá la estela de Pablo Iglesias y abandonará la política antes de las próximas elecciones generales de 2023: «No tardaré mucho en volver a mi profesión», ha asegurado.

En una entrevista con Aragón Radio, el diputado ha confesado que aún no ha tomado la decisión de encabezar o no la lista al Congreso por Zaragoza, pero ha recordado que es «un defensor» de la necesidad de no estar mucho tiempo en política, una de las cosas que, a su juicio, define a los miembros de Podemos, que no llegan a la política a hacer «una carrera profesional», ha dicho. «Aunque todavía no he tomado una decisión, con esto he dado bastantes pistas», ha dicho Echenique, investigador en el CSIC en el área de Química.

Ha hecho referencia al exlíder de la formación, Pablo Iglesias, que después de estar «solo» siete años en política y de conseguir «hitos históricos» como entrar en el primer gobierno de coalición de la democracia, «se ha ido a casa», algo que para Echenique tiene que ser «una seña de identidad», también para él, ha reconocido. Y también porque, ha añadido, dado el «acoso» que han sufrido, más Pablo Iglesias pero también él, «no es sano en términos personales y de salud mental estar demasiado tiempo».

Por otro lado, se ha referido a la Asamblea Ciudadana de este fin de semana, conocida como Vistalegre IV, en la que se designará el sucesor de Iglesias, como «la más importante» de la historia de Podemos tras la marcha del ex secretario general, que en un «gesto inédito» ha decidido «dar un paso a una lado» y apostar por nuevos liderazgos.

También se ha referido a la decisión sobre los indultos a los presos independentistas, algo que parece que «será pronto» aunque es una cuestión, ha recordado, en la que hay que ser «valientes pero prudentes». En cualquier caso, el conflicto catalán no se acabará con los indultos, según ha considerado, y ha vaticinado un «camino muy difícil» que a su juicio tiene que pasar por el diálogo. Porque lo que «seguro» que no funciona, ha lamentado, es «lo que ha hecho la derecha», que «solo ha enquistado más el conflicto enfrentando a los pueblos de España».