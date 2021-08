Ecuador denuncia que en su embajada en España se hicieron pagos millonarios para favorecer a empresas vinculadas a Podemos

El nuevo embajador de Ecuador en España, Pascual del Cioppo, ha denunciado en una entrevista de televisión que en la Embajada en España se hicieron pagos millonarios para favorecer a empresas vinculadas a Podemos.

El diplomático, que militó en el Partido Social Cristiano, dijo que ha pedido, por orden del presidente de Ecuador, que se suspenda “de inmediato” la vigencia de los contratos cuyos recursos económicos iban a parar a los morados.

Del Cioppo explicó que no se pagaría la cuota del mes de junio ni de julio. No obstante, el embajador no especificó cuál es el periodo de contratación.

El ecuatoriano explicó que el caso denunciado trata de supuestos pagos a empresas relacionadas con la ministra de Igualdad, Irene Montero y el diputado morado, Rafael Mayoral.

Ambos estarían al frente de compañías relacionadas con supuestas defensas legales de ecuatorianos y pagadas por el Gobierno de Ecuador.

La trama empresarial que denuncia el Embajador de Ecuador prueba que Irene Montero ha cobrado millones de euros del país latino. Del Cioppo explicó que el pago anual era de 1,2 millones de euros.

Las declaraciones del embajador han generado la reacción de Vox. El parlamentario de la formación de Santiago Abascal, Victor González, ha pedido la comparecencia urgente de la ministra Montero y el diputado Mayoral.

«Preguntaremos al gobierno y actuaremos. El pueblo de Ecuador tiene derecho a saber qué se hizo con su dinero y los españoles a que se depuren las responsabilidades políticas y judiciales oportunas.

