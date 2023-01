Edmundo Bal contraataca a Arrimadas con dureza por el mando de Ciudadanos

El diputado de Cs Edmundo Bal, portavoz del movimiento Ciudadanos de Nuevo, quiere que su partido alcance pactos «que generen bienestar» con la vista en las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo, y lejos de las consignas de hace cuatro años para pactar «sólo con el PP».

Este ha sido el principal mensaje lanzado por Bal, que pondrá en marcha en caso de que el movimiento que representa y del que es su principal portavoz (Ciudadanos de Nuevo), se imponga a las otras tendencias que concurrirán, del 13 al 15 de enero, a la denominada asamblea de refundación de Cs en competencia con otras facciones.

Acompañado de Francisco Igea, único procurador de Cs en las Cortes de Castilla y León, Edmundo Bal ha reprochado a la actual presidenta del partido, Inés Arrimadas, la «consigna de votar sólo con el PP» hace cuatro años, y ha defendido la necesidad de recuperar los principios que inspiraron el nacimiento, en 2006, de este partido.

RECUPERAR LOS ORÍGENES

«Nos hemos olvidado de los orígenes de un partido que nació con valentía, hablaba claro, que se le entendía, no sonaba como los demás, daba la cara y no eludía respuestas: vamos a recuperar el espíritu fundacional, nuestras viejas banderas», ha declarado a los periodistas antes de reunirse en Valladolid con militantes y afiliados para explicarles las propuestas de Ciudadanos de Nuevo.

Durante estos cuatro años, Bal ha observado un distanciamiento con los afiliados, simpatizantes y votantes de Cs, ha criticado identificación de esta formación como «un partido de derecha» y reivindicado el centro como el lugar natural donde agrupar al electorado tanto de centro-derecha como de centro-izquierda.

En todo caso, ha avisado de que Cs permanecerá ajeno a los radicalismos y «populismos» sea cual sea su procedencia y que, en caso de ganar las elecciones en la asamblea refundacional, luchará contra el estrechamiento del espacio ideológico de la formación: «todos nos ven como un partido de derechas» cuando «es de centro, capaz de negociar con los dos lados en beneficio de la ciudadanía». «La gente ya no nos ve como útiles. Primero hay que reilusionar al afiliado y luego contagiar al votante» para recuperar el terreno perdido y, en caso de llegar a ser necesarios para alcanzar acuerdos de gobierno en las instituciones, firmar pactos políticos «que generen bienestar», ha insistido.

TODOS SOMOS NECESARIOS

Si Ciudadanos de Nuevo gana la asamblea fundacional, Edmundo Bal contará con las personas de otras tendencias que deseen formar parte del nuevo proyecto de Cs porque «esto es un debate de ideas y no de personas, la nuestra no es una candidatura de enfrentamiento».

«¿Cómo prescindir de personas tan valiosas como Begoña Villacís (Ayuntamiento de Madrid), de Adrián Vázquez (Parlamento Europeo) o Patricia Guap (coordinadora de Cs en Islas Baleares)», se ha preguntado antes de realizar un anuncio en esa línea: «Cuando ganemos, personas tan valiosas van a estar con nosotros en el partido».

«LA LISTA DE ARRIMADAS ES UN FRAUDE»

Por último, y tal y como ha recogido El Confidencial en una entrevista, Bal ha atacado con dureza a su gran rival en las primarias de Ciudadanos. «Ella (Arrimadas) insistió en que debía formar parte de esa lista suya, un fraude, porque así blanquearía su idea, ese plan de engañar a los afiliados dirigiendo el partido desde el Congreso, quedándose con lo bonito, con las cámaras, con los discursos, mientras otros se ocupan de los marrones del partido», ha arremetido.

«Los estatutos orgánicos aprobados por la propia Arrimadas establecen claramente que el portavoz político de la formación debe ser el candidato natural a las primarias (…) En la otra lista nos encontramos con que Patricia Guasp dice que no va a ser la candidata y con que posiblemente Adrián Vázquez dimitiría como secretario general si no puede mantener su escaño en Europa. ¿Hacen falta más explicaciones para saber que esta es la lista de Inés Arrimadas? Que ha puesto en cabeza de la lista a unos testaferros para que ella no tenga que enfrentarse conmigo en un debate de ideas frente a todos los afiliados», ha rematado.

LA RESPUESTA DE LA CANDIDATURA DE ARRIMADAS

El candidato a coordinador nacional de Ciudadanos (Cs) por la propuesta de Arrimadas, Renace tu partido, Carlos Pérez-Nievas, ha reprochado este domingo a Edmundo Bal, quien encabeza otra candidatura, su «obsesión personal» con la actual líder del partido, Inés Arrimadas, pese a que ella «ha decidido mantenerse al margen» al figurar última en esa lista. En declaraciones a los medios de comunicación, Pérez-Anievas ha afirmado que Edmundo Bal está trasladando en sus entrevistas «una obsesión personal por la figura de Inés Arrimadas que está absolutamente fuera de lugar», acusándola de controlar la candidatura de Renace tu partido y, por tanto, de ser «una opción continuista, que llevará a Cs al barranco de la extinción».

Antes de participar en un encuentro con afiliados de Santander para explicar el proyecto de la candidatura Renace Tu Partido, el también portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Navarra ha criticado que Bal está haciendo «un ataque personalista» a la líder del partido. «Es lo peor que nos puede pasar porque esto no es un debate de personalismos, sino un debate de ideas», ha subrayado Pérez-Anievas, quien ha asegurado que la intención de los integrantes de su candidatura, «desde el principio, era una lista común», pero «ha sido imposible».

Tras defender la postura que ha adoptado Cs de no fijar socios preferentes antes de las elecciones y dar «mucha más libertad de pactos en cada territorio», el portavoz navarro ha recalcado que la formación naranja no debe trasladar «a la opinión pública que esto es una guerra de egos». «No hay egos en este planteamiento; algunos han pretendido hacerlo, por eso hay que trasladar que hay ideas y partido», ha insistido.