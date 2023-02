EEUU advierte a China si da armas «letales» a Rusia: «Tendrá consecuencias muy graves si lo hace»

El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, ha advertido este lunes a China de que si entrega armamento y munición a Rusia para la guerra en Ucrania tendrá «consecuencias muy graves» y sería un «verdadero problema en sus relaciones con muchos países, no sólo con Estados Unidos», un vínculo ya afectado por el reciente derribo de un globo espía chino que Pekín asegura se desvió accidentalmente hasta cruzar el territorio estadounidense de oeste a este.

«Nos preocupa que China esté considerando apoyar el esfuerzo bélico de Rusia en Ucrania con ayuda letal, algo que estamos observando muy, muy de cerca», ha asegurado Blinken este lunes en una rueda de prensa en Ankara junto a su homólogo turco, Mevlut Cavusoglu.

«No voy a exponer cuáles serían las consecuencias. Creo que China comprende el riesgo que correría si prestara este tipo de apoyo material a China», ha añadido el secretario de Estado de EEUU.

[Editorial: Rusia arrastra a EEUU a la guerra mundial con China]

«Nos preocupa la información que tenemos»

Este domingo, en una entrevista en CBS, Blinken reveló que China está estudiando entregar «apoyo letal» a Rusia por primera vez desde el inicio de la guerra, de la que se cumple un año este viernes.

Hay que recordar el presidente chino, Xi Jinping, aliado de Vladímir Putin, aún no ha condenado la invasión de Rusia y que el comercio bilateral entre Rusia y China continúa aumentando y Pekín sigue comprando el petróleo, el gas y el carbón de Rusia.

«Hasta ahora hemos visto que empresas chinas proporcionan apoyo no letal a Rusia pero ahora nos preocupa la información que tenemos que dice que ya consideran proporcionar apoyo letal», ha afirmado.

[Los 12 escalones de Putin hacia el infierno: Ucrania, año uno]

Así, este lunes Blinken ha revelado que tras dar a conocer esta información se ha puesto en contacto las últimas horas con varios países que le han mostrado su oposición frontal a este nuevo movimiento de China en la guerra en Ucrania, algo que supondría un deterioro de su relación con «muchos países» y no sólo con Estados Unidos.

«Esto supondría un verdadero problema para China en sus relaciones con muchos países, no sólo con Estados Unidos. Así que esperamos y deseamos que se abstengan de seguir ese camino», ha concluido Blinken desde Ankara.

Blinken se reunió este sábado en Múnich, en el marco de la Conferencia de Seguridad, con ministro de Exteriores chino, Wang Yi, a quien trasladó la «profunda preocupación» de Estados Unidos sobre «la posibilidad de que China proporcione armamento letal a Rusia».

China: «Es EEUU quien envía armas»

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha advertido de que no aceptará «señalamientos con el dedo» y «coerción» de Estados Unidos sobre sus relaciones con Rusia.



«Quien no para de proporcionar armas al campo de batalla es Estados Unidos, no China. EEUU no está cualificado para dar órdenes a China y nunca aceptadores que EEUU dicte o imponga cómo deber ser las relaciones chino-rusas», ha afirmado este lunes el portavoz de Exteriores Wang Wenbin en rueda de prensa.

Desde el estallido de la guerra en Ucrania, China ha mantenido una postura ambigua dentro de la cual ha pedido respeto para «la integridad territorial de todos los países», incluida Ucrania y atención para las «legítimas preocupaciones de todos los países», en referencia a Rusia.

La posición de China sobre la crisis en Ucrania se puede resumir en una frase, y es promover la paz y el diálogo. Es lo que está pidiendo la comunidad internacional», agregó Wang. «Deben dejar de culpar a otros y de propagar información falsa. China seguirá en el lado del diálogo y la paz y jugará un rol constructivo para enfriar la crisis», señaló.

Guerra Rusia -Ucrania

Sigue los temas que te interesan