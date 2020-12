EEUU reconoce la soberanía de Marruecos en el Sáhara Occidental – La Gaceta de la Iberosfera

Estados Unidos ha anunciado el reconocimiento de la soberanía marroquí en el Sáhara Occidental, por entender que su propuesta de autonomía es “la única base” para una solución “justa y duradera” que garantice “la paz y la prosperidad” en la zona.

Today, I signed a proclamation recognizing Moroccan sovereignty over the Western Sahara. Morocco’s serious, credible, and realistic autonomy proposal is the ONLY basis for a just and lasting solution for enduring peace and prosperity!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2020