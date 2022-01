EEUU: Un fiscal demanda a dos empresas que realizaban pruebas de detección del coronavirus por entregar resultados «falsos»

En Estados Unidos, el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, está demandando a dos empresas con sede en Illinois por “engañar a los consumidores” en lo que respecta a pruebas -que erróneamente se usan– para ‘detectar’ COVID-19.

La demanda afirma que las empresas de Center for COVID Control and Doctors Clinical Laboratory, Inc. (CCC), “o no entregaron los resultados de las pruebas o entregaron resultados falsos o inexactos”, según un comunicado de prensa emitido por la oficina de Ellison este miércoles.

CCC es uno de los jugadores más importantes en el espacio de pruebas de COVID, operando en más de 300 sitios en todo el país norteamericano, según un informe de NBC News del 14 de enero, que señaló que la compañía está bajo investigación federal y siendo investigada por los fiscales generales en varios estados.

La demanda, presentada el miércoles en el tribunal de distrito del condado de Hennepin, acusa a las empresas de entregar resultados de pruebas que «a menudo estaban engañosamente plagados de información inexacta y falsa, incluida la lista del tipo de prueba, fechas y horas falsas en las que se recolectaron las muestras de los consumidores para ser entregadas».

Peor aún, algunos habitantes de Minnesota, que nunca habían enviado muestras, informaron que habían recibido los resultados de las pruebas de las empresas, según la demanda:

“Aún más inquietante, los demandados han representado de manera fraudulenta que los consumidores de Minnesota dieron negativo en la prueba de COVID-19, a pesar de que los consumidores nunca enviaron muestras para que los Demandados las analicen”

Según el comunicado de prensa, los exempleados de CCC informaron a la oficina del fiscal general que, “si bien la empresa inicialmente podía manejar su carga de pruebas locales, su centro de procesamiento no se expandió cuando la empresa abrió sitios de prueba en todo el país, incluso en Minnesota. Los resultados, como lo describió un ex empleado, fueron un caos, con las muestras recibidas metidas en bolsas de basura esparcidas por el piso de la oficina”.

Algunos exempleados recordaron “encontrar muestras en bolsas que tenían más de 48 horas de antigüedad, recibir instrucciones de la gerencia para falsificar las fechas de recepción y recibir instrucciones de mentir a los consumidores acerca de que sus pruebas no eran concluyentes o negativas cuando, de hecho, la muestra no había sido ni analizada”, dice el comunicado de prensa.

Según un informe de CNN el viernes pasado, CCC no respondió a una solicitud de comentarios, pero la compañía había emitido previamente un comunicado en el que anunciaba que detendría las operaciones del 14 al 22 de enero porque “la demanda inusualmente alta de pacientes ha presionado los recursos de personal, como se ha informado ampliamente, en un subconjunto de nuestras ubicaciones, lo que afecta nuestros estándares habituales de servicio al cliente y objetivos de diagnóstico”.

Sin embargo, en un comunicado de prensa del jueves, la compañía anunció que esa «pausa» se extendería indefinidamente.

Los estadounidenses conservadores son muy conscientes de que cualquier acción de la oficina de Ellison debe verse con escepticismo. Como ex miembro del Comité Nacional Demócrata, su partidismo y simpatías de izquierda no son ningún secreto.

Sin embargo, una demanda como esta no es poca cosa. Las personas contaban con estas empresas para obtener resultados precisos. Si las afirmaciones de la demanda son precisas, sus prácticas deshonestas sin duda causaron un daño real a muchas, muchísimas personas.

