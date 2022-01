EFE denuncia el ataque castrista a la prensa: ‘Nos están echando de Cuba’

La presidenta de la Agencia EFE, Gabriela Cañas, ha asegurado que el medio de comunicación español se está planteado su permanencia en Cuba, tras no haber recuperado aún las acreditaciones de sus periodistas para trabajar en la isla. «Si no podemos ejercer libremente el periodismo, no podemos hacer más», ha señalado.

Así lo ha indicado Gabriela Cañas durante su participación en un desayuno informativo que ha protagonizado este miércoles, organizado por el Foro de la Nueva Comunicación en el Casino de Madrid. El acto ha sido conducido por el periodista Antonio San José.

Cañas ha afirmado que «desgraciadamente» no se han resuelto los problemas para la agencia en la Habana. En verano de 2021 el régimen cubano retiró las acreditaciones de los siete profesionales que trabajaban en la isla, quedándose «sin testigos» y sin poder informar. La presidenta ha informado de que, en este momento, pueden ejercer el oficio en el país caribeño una periodista y un cámara. «De verdad que la agencia no tiene ningún interés en irse de Cuba, pero si nos echan, no podemos hacer otra cosa. Tendríamos a lo mejor que informar desde fuera de la isla», ha manifestado.

«Nos están echando de Cuba«, ha declarado la presidenta de la agencia de noticias, quien ha asegurado que con los medios humanos de los que disponen en la isla no pueden ofrecer a sus abonados los estándares de calidad que tienen en el medio de comunicación y «es muy penoso».