El 55% de los españoles desconfía aún de la vacuna de coronavirus

04 de diciembre de 2020 (11:53 CET)

La mayoría de la población española tiene aún muchas dudas sobre la vacuna contra el coronavirus. El 55% de los ciudadanos no están dispuestos a vacunarse inmediatamente, sino que prefieren esperar a ver los efectos secundarios de la inyección, según un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado este viernes.

Por lo contrario, el 32,5% afirma que está dispuesto a vacunarse cuanto antes, mientras que un 8,4% no estaría dispuesto a inyectarse en ningún caso. Menos del 4% no sabe o no contesta. Si se da el caso de que el médico recomendara la vacuna por historia clínica o riesgo de contagio, el 59,6% de los escépticos afirma que lo haría pero un 26,2% dice que no se vacunaría en ningún caso.

El 55% que dice que prefiere esperar es superior al 47% que en el barómetro del CIS de noviembre rechazaba vacunarse inmediatamente. Varias encuestas han mostrado una tendencia similar. Y, aunque el Gobierno ha confirmado que la vacunación no será obligatoria, es cierto que prevé lanzar campañas informativas para animar a los ciudadanos a vacunarse para poner fin a la pandemia.

Los ciudadanos no son los únicos que se cuestionan la vacuna de Covid-19. Varios expertos también han reprochado la falta de transparencia en torno a las que se han aprobado o están camino de autorizarse, y todavía no está claro cuánto tiempo podrán proteger de una infección o cuáles son sus efectos en distintos tipos de poblaciones.

Noticia en ampliación.