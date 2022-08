El abatido al asaltar la sede del FBI en Cincinatti era seguidor de Trump y veterano de la Marina

Intento de asalto a una sede del FBI en plena tensión en EEUU por el registro en la mansión de Donald Trump. Un hombre, identificado como un miembro activo de la red social fundada por el expresidente estadounidense, Truth Social, ha intentado entrar en la sede local de los federales en la ciudad de Cincinnati (Ohio, EEUU) portando una pistola de clavos y un rifle semiautomático. Tras efectuar varios disparos y huir de la zona, ha muerto a manos de la policía tras una persecución.

La vinculación del atacante con Trump se ha conocido a través de un mensaje en Truth Social desvelado por The Washington Post. En este, publicado minutos después del asalto, se decía «si no sabéis de mí, es verdad que he intentado atacar al FBI«. El autor responde al nombre de Ricky Shiffer, y en los últimos ocho días había publicado 374 mensajes en la plataforma del expresidente.

En la mayoría de sus comentarios insistía en la conspiración de que fue Trump el que ganó las elecciones de 2020. Algunos de ellos fueron publicados tras el registro en la mansión de Mar-a-Lago. Otro de sus textos más explícitos fue publicado el martes, en el que invitaba a «estar preparados para matar al enemigo».

El sospechoso, cuya identidad no ha sido confirmada por las autoridades, fue perseguido por la policía después de huir del lugar de los hechos y ha muerto tras el enfrentamiento con los agentes, según informaron medios locales. Ningún miembro de las fuerzas del orden ha resultado herido en el enfrentamiento, según han asegurado las autoridades.

Lo que sí han informado las autoridades, según recoge The Washington Post, es que el atacante era un veterano de la Marina que había manejado equipos sensibles a bordo de un submarino de ataque.

Sobre las 09:15 hora local (15:15 hora española), el hombre intentó penetrar en el edificio del FBI armado con un rifle semiautomático AR-15 y una pistola de clavos, según informaron las autoridades. El sospechoso disparó varias veces contra las fuerzas del orden en su huida, pero no se registraron heridos.

Este intento de asalto ocurre tras un aumento de las amenazas contra el FBI después de que este cuerpo de investigación registrara la mansión del expresidente republicano en Florida. Una operación motivada por la busqueda de documentos clasificados que se llevó al dejar el poder.

Las autoridades no han informado aún sobre las posibles motivaciones de Trump, que recibió semanas antes un requerimiento para que entregara la documentación que poseía. Algo que no hizo, y que precipitó esa operación inédita del FBI. Las últimas informaciones conocidas en EEUU apuntan a que entre esa documentación había informes clasificados sobre armas nucleares. Circunstancia que Trump ha calificado de «bulo».

El FBI muestra su preocupación

El director del FBI, Christopher Wray, ha rechazado en un comunicado los ataques «sin fundamento» contra su estamento tras las acusaciones del expresidente. Y es que además de criticar el registro en su mansión, aseguró que los policías presentes en el registro podrían haber plantado pruebas en las estancias de su propiedad.

«La violencia y las amenazas contra las fuerzas de orden público, incluido el FBI, son peligrosas y deberían preocupar fuertemente a todos los estadounidenses», según señaló Wray también el jueves. Además, también pidió «respeto» para sus agentes ante los insultos de Trump y del Partido Republicano. Miembros de este último han llegado a equiparar a la policía federal con la Gestapo nazi.

Pelosi: «Trump es el instigador»

Tras el ataque, la presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU, Nancy Pelosi, ha acusado a Trump de «institgar los ataques contra las fuerzas del orden» con sus críticas al FBI. Algo similar a lo que hizo con el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.

«Una vez más, está instigando ataques a las fuerzas del orden», ha señalado Pelosi en una rueda de prensa ante la pregunta de si sucesos como el intento de ataque a una sede del FBI en Ohio podrían tener que ver con las críticas de Trump.

Asimismo, la legisladora ha instado a no frivalizar con los documentos encontrados en la casa, ya que se trata de un «asunto muy grave». «Está en juego nuestra seguridad nacional», ha destacado.

