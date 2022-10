El bulo que sustenta las leyes trans autonómicas y lleva al caos de la «autodeterminación de género»

Ya es raro que no cite las sentencias en particular. Se refiere a los casos Goodwin e I. c. Reino Unido. Para empezar, es un error tratar «sexo-género» como una unidad: son cosas diferentes y el TEDH no lo hace.

Pero, al caso, lo que dijo el TEDH es esto: pic.twitter.com/F9d3zKXYqs

