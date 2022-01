El caballero Djokovic y el villano Nadal

Por Alfonso de la Vega.- He venido siguiendo de lejos las peripecias del gran deportista serbio contra la tiranía de los vacunadores a la fuerza en Australia. Un continente que, si es cierto lo que se puede leer en medios alternativos, so pretexto de la plandemia, viene trasformándose en campo de concentración. Un lugar junto a Canadá, otro gran territorio del viejo imperio anglosajón con poca población relativa, que parece sufrir el acoso de la plutocracia y sus cómplices y que pudiera constituir un experimento de laboratorio para las futuras prácticas eugenésicas.

Djokovic no se ha querido dejar inocular con la pócima experimental que tantos estragos está causando y que ha provocado ya la muerte a centenares de deportistas jóvenes. Razones tiene y muchas, pero en todo caso hay una muy importante: el ejercicio de su libertad y derechos civiles apoyados por legislaciones y tratados internacionales de protección del ciudadano frente a los abusos y crímenes del poder.

Al gran Djokovic, al principio no le permitían jugar el torneo de tenis australiano y recibe muchas presiones y amenazas; después, sí le permitirían jugar, pero iba a ser una excepción. El tenista marcha a la tierra de los marsupiales y es detenido en el aeropuerto como si fuese un peligroso delincuente. De no ser una muestra de monumental incompetencia, parece una canallesca encerrona del enemigo.

Se montan algunas magras manifestaciones populares de apoyo y, dado que el héroe no se doblega, las autoridades títeres, hoy deciden expulsarlo. Bochornoso. Y luego estos mismos filantrópicos y democráticos próceres se permiten criticar a Hitler por tirano.

Es preciso celebrar y aplaudir esta lección ejemplar y heroica del gran deportista serbio. Cada vez queda menos gente incapaz de doblegarse.

También lamento mucho decir que, al contrario, el papelón de nuestro Nadal ha sido lamentable. Es de comprender que un gran tenista no tiene por qué ser científico, ni experto, ni crítico, ni siquiera curioso y sí, en cambio, una persona corriente en lo que no es su propio deporte. Pero dada la popularidad de estos personajes pueden hacer mucho bien. O no. Nadal me ha defraudado. Su comportamiento ha sido el que cabría esperar de un pobre diablo sin criterio moral ni técnico, vacunándose como un corderito para no perder negocio. Pero lo peor a mi entender no es eso, que en todo caso sería su decisión, respetable, aunque a mi juicio equivocada, sino su postura, a lo folclórica frívola indocumentada de criticar al oponente, al débil, sin solidarizarse con el que defiende sus legítimos derechos y es humillado y represaliado por ello.

Una mancha muy grave en el meritorio historial del tenista mallorquín, que para mí supone un antes y un después en su valoración como persona y como deportista.

No sé quién se llevará el trofeo australiano, pero para mí el tenista serbio es el gran triunfador. Como don Quijote, “vencido por brazos ajenos, pero vencedor de sí mismo, que era la mayor victoria que pudiera desearse”.

¡Gracias, caballero Djokovic! Te has ganado un nuevo admirador.

*Ingeniero agrónomo y escritor.

