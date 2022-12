El cacareado cheque de 200 euros será anual: las familias percibirán 17 euros al mes

El Gobierno inyectará 1.300 millones de euros a 4,2 millones de hogares.

El cheque de 200 euros anunciado este martes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no será percibido por las familias de forma mensual, sino anual, de forma que cada hogar contará con 16,6 euros al mes en concepto de ayuda para la cesta de la compra.

Se trata de un pago único para hogares en los que la renta que perciben sus miembros no supere en total los 27.000 euros. A ese requisito hay que sumar otro: que su patrimonio no sea superior a 75.000 euros anuales a fecha 31 de diciembre de 2022. El pago será por hogar, no por número de miembros que lo conforman.

Según consta en el BOE publicado este miércoles, esta ayuda de 200 euros de cuantía en pago único, se dirige a quienes hayan sido asalariados, autónomos o desempleados en 2022, con el fin de paliar situaciones de vulnerabilidad económica, no cubiertas por otras prestaciones de carácter social, como es el caso de las pensiones o el ingreso mínimo vital. Para la percepción de esta ayuda, se establecenunos máximos de ingresos y patrimonios conjuntos en función de la convivencia en el domicilio, con el objetivo de que el colectivo de beneficiarios de la ayuda responda a los principios de necesidad y progresividad.

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estiman que más de ocho millones de personas se beneficiarán del cheque, que inyectará más de 1.300 millones a los hogares.

La ayuda para la cesta de la compra ha sido celebrada por Podemos, que habla de satisfacción por haber logrado arrancar al ala socialista del Gobierno esta subvención, concebida como un mecanismo para contribuir a mitigar el impacto de la inflación – un 6,8% en noviembre- y, en concreto, la subida de los precios de los alimentos, un 15% en el último año.

Requisitos para percibir la ayuda

El cómputo de ingresos y de patrimonio se efectuará de manera conjunta con su cónyuge o pareja de hecho inscrita en el registro de uniones de hecho de la respectiva Comunidad Autónoma o Ciudad Autónoma, con aquellas personas que pudiesen dar derecho a aplicar el mínimo por descendientes regulado en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, así como con los ascendientes hasta segundo grado por línea directa que convivan en el mismo domicilio.

Los beneficiarios deben tener la residencia habitual en España en el ejercicio 2022. No obstante todo lo anterior, no tendrán derecho a la ayuda quienes, a 31 de diciembre de 2022, perciban el ingreso mínimo vital, o pensiones abonadas por el Régimen General y los Regímenes especiales de la Seguridad Social o por el Régimen de Clases Pasivas del Estado, así como quienes perciban prestaciones análogas a las anteriores reconocidas a los profesionales no integrados en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos por las mutualidades de previsión social que actúen como alternativas al régimen especial de la Seguridad Social mencionado, siempre que se trate de prestaciones por situaciones idénticas a las previstas para la correspondiente pensión de la Seguridad Social.

Igualmente quedarán excluidos del derecho a esta ayuda, independientemente de la valoración del patrimonio neto, las personas beneficiarias individuales cuando ellas mismas, o las personas a las que se refiere el segundo párrafo del presente apartado, durante 2022 fuesen administradores de derecho de una sociedad mercantil que no

hubiese cesado en su actividad a 31 de diciembre de 2022, o fuesen titulares de valores representativos de la participación en fondos propios de una sociedad mercantil no

negociados en mercados organizados.

La solicitud se presentará en la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, rellenando el formulario electrónico que a tal efecto se ponga a disposición por la misma desde el 15 de febrero hasta el 31 de marzo de 2023 en el que, necesariamente, deberá figurar la cuenta bancaria del titular de la solicitud en la que se

desee que se realice el abono.