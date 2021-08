El castellano, lengua mayoritaria entre los jóvenes de Barcelona

Los jóvenes de la Barcelona contemporánea tienen el castellano como lengua habitual. Así se desprende de la ‘Encuesta de la juventud 2020’ impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona, foto fija de una realidad social en la que 62,1% de los consultados se desenvuelve habitualmente en castellano mientras que el 28,4 % lo hace en catalán.

La encuesta, realizada entre el 10 y 12 de marzo y del 18 y 27 de junio del 2020, se basa en una muestra de 1.407 jóvenes de entre 15 y 35 años que viven en Barcelona como mínimo desde hace seis meses. Si se comparan los datos con los recogidos en 2015, año en que se realizó la última encuesta, el castellano crece y pasa de ser la lengua habitual del 56,5% a serlo para el 62,1% en 2020. El catalán, por su parte, cae del 35,6% de 2015 al 28.4% en 2020.

Con todo, la metodología empleada en esta ocasión no permite la comparativa directa entre ambos estudios ya que, en esta ocasión, se ha ampliado el universo para incluir no solo a jóvenes empadronados en la Barcelona, sino también a aquellos que viven en al ciudad desde hace por lo menos medio año. «Hemos ido a buscar la realidad social de la calle de la gente que vive en Barcelona, independientemente de si estaban empadronados o no. Es un cambio muy sustancial respecto a la última encuesta», ha explicado el concejal de Infancia, Juventud, Ancianos y Personas con Discapacidad, Joan Ramon Riera.

En este sentido, cabe destacar que entre los encuestados, sólo el 42% de los jóvenes ha vivido siempre en Barcelona, mientras que el 13,4% no están empadronados. El Ayuntamiento estima que actualmente vive en la ciudad unos 459.000 jóvenes de entre 15 y 34 años, el 64,4% de ellos de nacionalidad española.

Atendiendo al reparto por barrios y repartiendo los mismos en tres estratos según sus ingresos medios, el uso del catalán baja a media que lo hace también la renta media por hogar. Así, mientras que en la zona alta de la tabla, entre los 39.875 y los 109.146 euros, el 41,3% de los jóvenes tienen el catalán como lengua habitual, el porcentaje baja al 32% entre los 33.000 y los 39.000 euros y al 13,9% entre los 21.609 y los 32.806 euros.