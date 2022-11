El CGPJ evidencia los disparates jurídicos de la Ley animalista de Belarra en un demoledor informe

La nueva Ley sobre el maltrato animal elaborada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 de Ione Belarra ya ha provocado el estupor en el seno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Principalmente, porque en algunos tipos delictivos la pena impuesta es superior cuando las víctimas son animales, que cuando son personas.

Libertad Digital ha tenido acceso al informe completo de 16 páginas del CGPJ que se debatirá en su Pleno del próximo jueves. Esta propuesta ha sido elaborada por la vocal izquierdista Roser Bach y en ella se denuncian los principales disparates de la Ley Belarra.

El Gobierno justifica la Ley afirmando que «existe una sensación de impunidad generalizada ante el maltrato animal, las penas poco efectivas ante dichas acciones y la dificultad real de establecer mecanismos de salvaguarda de los animales víctima del maltrato, tanto en la tramitación de los procesos judiciales como al finalizar los mismos, hacen necesarios la revisión del articulado y los mecanismos de protección de los animales en el marco del Código Penal». Para ello, el Ejecutivo de PSOE y Podemos plantea la creación de un nuevo título en del Código Penal, bajo la denominación de «Delitos contra los animales», donde se tipifican los delitos de maltrato animal.

Esta Ley apuesta por planteamientos tan sorprendentes como proteger a todos los animales vertebrados sean domésticos o salvajes, provocando así un conflicto con la protección de la flora y la fauna.

Además, equipara el tratamiento veterinario con el tratamiento médico al evaluar las lesiones contra un animal sin especificar qué es considerado como tratamiento veterinario. También pretende endurecer las penas, aunque éstas paradójicamente se pueden conmutar por multas y en algunos casos, los delitos contra los animales son castigados con más pena que los cometidos contra personas.

Por último, el CGPJ se queja de la ambigüedad de términos empleados en la Ley como «intencionadamente» y destaca que la adopción de medidas cautelares contra maltratadores animales que recoge la normativa es redundante porque ya existía. A continuación, recogemos las conclusiones principales establecidas por el CGPJ en su informe.

La opción del prelegislador de configurar el bien jurídico de un modo tan amplio, incluyendo a todos los animales vertebrados, independientemente de que estén o no bajo el control humano, de que sean domésticos o salvajes, plantea importantes problemas en orden a conciliar su protección con la también debida a otros bienes jurídicos como la salud pública o el medio ambiente. En más de una ocasión la defensa de estos bienes jurídicos entrará en conflicto con la protección de la integridad física o incluso de la vida del animal vertebrado, precisando una respuesta inmediata que no siempre contará con el respaldo de leyes u otras disposiciones de carácter general dictadas con carácter previo que, a la luz de la modificación proyectada, justifiquen la conducta.

La protección de todo animal vertebrado en los términos contemplados en el anteproyecto, también crea un conflicto relacionado con los delitos relativos a la protección de la flora y la fauna, que no se ven afectados por la futura reforma, atendidos los bienes jurídicos que protegen . Así se contempla la posibilidad de apreciar un concurso de normas entre la conducta tipificada en el proyectado artículo 337 bis. 3, que sanciona la muerte intencionada de un animal vertebrado, y el delito que castiga la caza o pesca de especies protegidas, en peligro de extinción o de especies no protegidas, cuando esté expresamente prohibido por las normas específicas sobre su caza o pesca de los artículos 334 y 335 del Código Penal, conductas que persiguen la muerte de un animal que, en la mayor parte de los casos, será vertebrado.

En la tipificación del delito de lesiones se ha introducido un nuevo elemento normativo del tipo: el tratamiento veterinario. En el anteproyecto la necesidad objetiva de tratamiento veterinario para la curación de las lesiones causadas a animales vertebrados o no, sirve para graduar la gravedad del delito de lesiones. El prelegislador ha querido trasladar al ámbito animal el concepto de tratamiento médico o quirúrgico que se describe en el artículo 147 del Código Penal en orden a diferenciar el concepto de lesiones graves del de lesiones leves. No obstante, no apunta qué se debe considerar por tratamiento veterinario, o si debe ser excluida la vigilancia o control de las lesiones o la primera asistencia facultativa, como sí ocurre en el tipo descrito en el citado artículo 147.1 del Código Penal. Esta indefinición crea un problema cuya solución se traslada a los juzgados y a los tribunales, que serán los que en aplicación de la norma proyectada deban dar contenido a ese nuevo elemento.