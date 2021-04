El chiringuito de Ortega Smith se hunde: El portavoz de Vox en Cieza deja el partido por desavenencias internas y pasa a ser edil no adscrito

El hasta ahora concejal y portavoz del Grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Cieza, Juan Piñera, presentó en la mañana de este martes su salida de este partido político para adquirir la condición de ‘no adscrito’ en la actual corporación municipal. Piñera, cuya salida de la formación de Abascal llega después de la dimisión de María Dolores Carrillo como concejal de este mismo partido en Cieza, justificó su decisión argumentando cuestiones morales, ya que, según dijo, «mi moral no me permite compartir bancada ni partido con el nuevo concejal de Vox Juan José Piñera, que nos denunció a mi excompañera María Dolores Carrillo y a mí el 7 de septiembre en el Ayuntamiento por presunto acoso laboral, haciendo un uso fraudulento de la garantía de indemnidad para tratar de conservar un puesto de funcionario de empleo que, desde nuestro criterio, no merecía».

Según explicó Piñera, «esta denuncia fue retirada en el propio Ayuntamiento por el propio Juan José Piñera, que va a ser el nuevo concejal de Vox, tras la firma de un acuerdo posterior donde expresaba que ‘todo había sido un malentendido’ con la clara intención de conservar su puesto de trabajo». En su argumentario, Piñera añadió que, además, «semanas después nos sacó en prensa para continuar con el asedio, que no buscaba otra cosa que su sillón y su puesto en la política ciezana».

«Desde mi punto de vista, la política debe ser muy distinta a como él la practica, y por ello, y con mucho pesar, dejo de representar a Vox tras cinco años de afiliación y duro trabajo desde sus comienzos en Cieza. No en vano, sigo con ánimo de representar a los ciezanos que confiaron y confían en nosotros, como así se ha puesto de manifiesto durante estos días previos por la incredulidad generada en tantos y tantos ciezanos que no ven con buenos ojos la nueva incorporación. Además, comunico que en los próximos días tomaré las medidas legales oportunas en los juzgados de Cieza». Esta redacción intentó ponerse en contacto con el que será el nuevo concejal, Juanjo Piñera, pero no lo consiguió.