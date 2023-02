El choque de PSOE con Podemos hará que el debate sobre el ‘sólo sí es sí’ estalle en la previa del 8-M

El Gobierno que llegó con el 8-M como bandera volverá a dividir al movimiento feminista en su día más reivindicativo. No será la primera vez. El año pasado ya hubo dos manifestaciones, que evidenciaron las tensiones entre las feministas clásicas y el sector queer y trans. En esta ocasión, los dos socios del Gobierno prometen llegar a esa fecha con las espadas en alto mientras se echan a la cara el «consentimiento«.

En el PSOE ya asumen que los de Podemos no les respaldarán en la Mesa del Congreso y tendrán que optar por una tramitación normal. No podrán cumplir el calendario que expresó Patxi López durante la rueda de prensa posterior a la presentación de la Proposición de Ley para corregir la ley del sólo sí es sí. El portavoz del PSOE había expresado el deseo de finalizar este mes de febrero con la nueva norma aprobada. Sin embargo, el nuevo calendario que manejan los socialistas se sitúa más bien a finales de marzo.

El próximo martes, la Mesa calificará la Proposición de Ley siguiendo «el procedimiento habitual legislativo» . A la siguiente semana, la del 21, llegará a la Junta de Portavoces . El problema que se plantea es que la semana del 27 no hay actividad y no se recupera hasta el 7 de marzo. Esa semana será en la que se celebre el pleno de toma en consideración. Es decir, si se admite a trámite la Proposición de Ley. La cuestión es si el Gobierno se puede permitir un mes abierto en canal y focalizar el debate en la semana en la que los movimientos feministas toman la calle.

Contando con la derecha

Si sale a favor, se iniciará un proceso de enmiendas que, como mínimo, tendrá que durar quince días. Tras su aprobación en comisión, se elevará de nuevo a pleno ya para finales de mes. En el Gobierno entienden el «desasosiego» de socios como ERC o Bildu por no encontrar una Proposición de Ley conjunta entre Podemos y PSOE.

En el sector socialista ponen el foco en la división de Unidas Podemos. Por un lado, la ambigüedad de Yolanda Díaz, que evita respaldar a Irene Montero, y por otro partidos como IU que se han mostrado favorables a la corrección de la ley. Los ministros socialistas ven «demostraciones de fuerza» entre Montero y el resto de formaciones.

«Unidas Podemos no se sabe qué va a hacer», advierten fuentes del Gobierno que, a diferencia de Patxi López, no se cierran a los votos del PP, ni tampoco de Vox. «No se trata con quién se saca. Todo aquel que quiera, bienvenido sea», añaden aunque creen que no es necesario negociar con el PP porque ya dijo que «regalaba los votos«. «Todo lo que sea regalado, encantados», añaden.