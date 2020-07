El Congreso debate la reconstrucción y negocia los presupuestos bajo la atenta mirada de Bruselas

A estas alturas del análisis, a nadie se le escapa que el presidente del Gobierno de coalición, Pedro Sánchez, ha conseguido un acuerdo de la UE que le permitirá gestionar 140.000 millones de euros, de los que 72.700 millones se darán en ayudas directas, pero con unas condiciones “leoninas” que vienen a decir, por ejemplo, que la reforma laboral de Rajoy no se toque y que el famoso escudo social que proclamaba Pablo Iglesias no será tan amplio ni tan protector como se esperaba porque el dinero que se presta no es para dispendios.

Desde la Comisión Europea se ha dejado muy claro que habrá controles, por mucho que venda Sánchez que ningún país tiene capacidad de veto, y que si no se ajustan a los estipulado, los fondos se congelan. Este control no es ninguna broma y ya hay quien opina que este préstamo se parece más a un rescate, pero sin “hombres de negro”. De momento…

Y esto es lo que se viene debatiendo en el Congreso este último mes en una votación que culminará este miércoles, las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción. Los partidos habrán de pronunciarse sobre un documento definitivo dividido en cuatro bloques (sanidad, políticas sociales, reactivación económica y Unión Europea) y tras la revisión de 700 enmiendas, pero con la mirada puesta ya en que el dinero de esta reconstrucción viene del mismo sitio que el necesario para aprobar los Presupuesto Generales del Estado que quiere aprobar el Ejecutivo.

El Gobierno pide el apoyo del PP

Así, la portavoz María Jesús Montero apuntaba que no se podría entender que tras el acuerdo logrado en Europa no se cuente con unos PGE para hacer que esos recursos lleguen a los ciudadanos. Ha dicho que a la “mayor brevedad” se presentará el proyecto para el que esperan el apoyo de la mayoría de partidos, entre ellos, el PP.

Los populares ya han dejado claro que si el Gobierno está dispuesto a mantener el guión de Bruselas, apoyarán unas cuentas por la urgente necesidad de la economía española y a pesar del enfado de Podemos, que tendrá que ajustar sus planes a lo dictado por el que presta el dinero, pese a que ya avisaban de cara a sus votantes que no esperaban cambios estratégicos sustanciales en la salida social a la crisis y hacían mención expresa a la derogación de la reforma laboral.

Desde Más Madrid y Compromís, Íñigo Errejón y Joan Baldoví insistían en este punto y presionaban a Sánchez, que, apuntaban, no tiene ahora “excusas” para no cumplir sus acuerdos de investidura y no derogar la reforma laboral.

El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, valoraba como “alcance histórico y sin precedentes” un acuerdo que permitirá afrontar la crisis “sin recortes” y avanzando en el programa del Gobierno de coalición, pero el líder del PP, Pablo Casado, celebraba del mismo modo “un buen acuerdo” en Europa porque entiende que también supone “una enmienda” a la política de pactos del Gobierno con Podemos, EH Bildu y las fuerzas nacionalistas.

Igualmente, el portavoz parlamentario de Cs, Edmundo Bal, recordaba que Europa «ha estado a la altura» y que ahora al Gobierno le toca hacer reformas estructurales que no se pueden dejar en manos de «populistas y nacionalistas» y que, sin embargo, si saldrían con PP y Cs. Puso como ejemplo, la supresión de la reforma laboral, algo que, ha dicho, es «irrealizable, una utopía».

Así lo entiende también ERC, cuyo portavoz, Gabriel Rufián, incidía en que el fondo de recuperación europeo no resultará gratis y conllevará recortes en los presupuestos de los Estados miembros. «Esperamos no tener razón», decía al tiempo que aseguraba que esos recortes serán más fáciles de afrontar con un partico como Ciudadanos que con los republicanos catalanes.

No deja de ser interesante ver cómo este acuerdo de la UE puede obligar a Pedro Sánchez a tomar una vereda sensata, alejada de los populismos en los que sus socios y el propio PSOE andan inmersos, y se elaboren unos Presupuestos ajustados a la lógica económica de esta crisis y que llevaría a negociar tanto con Ciudadanos como con el PP.

Conclusiones de la Comisión de Reconstrucción

En cuanto a las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción, el PP medita apoyar la parte sanitaria y la europea, la decisión no está tomada, dicen, pero sí tienen claro votar en contra de los textos social y económico.

Por su parte, el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, se ha desmarcado del bloque de Políticas Sociales al no incluir ayudas para la educación concertada, pero confía en que se pueda rectificar este aspecto en la tramitación de los Presupuestos. Bal ha afirmado que Cs no puede aceptar que «los dogmas, sectarismos y falta de sentido común» se impongan a la igualdad y la libertad de enseñanza.

En cualquier caso, Ciudadanos, en línea con los últimos acuerdos mantenidos con la parte socialista del Gobierno, votará a favor de los otros tres documentos, los de Sanidad, Economía y Unión Europea.

Desde Vox, que no ha participado en lo que considera una «farsa», «trampantojo» y “pantomima», el diputado Juan Luis Steegmann aseguraba que su conclusión es que «España solo estará a salvo del abismo» si la COVID-19 muta en un virus más benigno o si dimite el Gobierno en pleno.